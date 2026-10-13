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13.10.2026 20:41:38
GNW-News: Chinas Metropolenpolitik in der Praxis: Rund 200 Ehrengäste besuchen Pekings 12345-Hotline
^PEKING, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Stadtbezirk Haidian nutzt große
Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), um die Bearbeitung einzelner
Beschwerden durch eine ursachenorientierte, trendbasierte Governance abzulösen.
Digitale Initiativen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
ausgerichtet sind, zeigen bereits konkrete Wirkung: Jugendliche sind körperlich
fitter, und die Verkehrsbelastung während des abendlichen Berufsverkehrs ist
zurückgegangen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5705/eng)
Modernisiertes Besuchskonzept: Digitale und intelligente Anwendungen hautnah
erleben
?Ein Blick hinter die Kulissen der Hotline - und ein Einblick in Chinas moderne
Stadtverwaltung." Das Besuchsprogramm wurde aufbauend auf der Veranstaltung von
2024 inhaltlich und konzeptionell weiterentwickelt. Es verknüpft die Praxis der
Reform zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (Swift Response to Public
Complaints, SRPC) eng mit den Schwerpunkten des Forums und schafft ein
international ausgerichtetes Format, das die Vermittlung von Konzepten, die
Präsentation digitaler und intelligenter Anwendungen sowie den Austausch über
konkrete Ergebnisse miteinander verbindet.
Im Rahmen des Forums 2026 wurden bei der Veranstaltung?Besuch der 12345-
Hotline" die neuesten Entwicklungen der vier intelligenten Systeme -
intelligenter Arbeitsplatz, intelligenter Kundenservice, intelligente Agenten-
Unterstützung und intelligenter Hub - in anschauliche, interaktive und
unmittelbar erlebbare Anwendungsszenarien überführt. Im Mittelpunkt stand das
Innovationslabor für digitale und intelligente Technologien der 12345-Hotline.
Statt lediglich Erläuterungen anzuhören, konnten die Gäste reale
Arbeitssituationen kennenlernen, Funktionsmodule selbst bedienen und so
unmittelbar nachvollziehen, wie die bürgerorientierte Philosophie der
Stadtverwaltung umgesetzt wird. Auf diese Weise erhielten sie einen umfassenden
Einblick in das?Pekinger Modell", das digitale und intelligente Technologien
für die Verwaltung einer Megastadt nutzbar macht.
Beim Rundgang durch die Leitstelle der Hotline konnten die Gäste erleben, wie
digitale und intelligente Technologien sämtliche Phasen der öffentlichen
Dienstleistungen unterstützen.
Im Bereich des intelligenten Arbeitsplatzes wurde ein präzises Anruf-
Prognosesystem vorgestellt. Es nutzt umfangreiche Daten aus unterschiedlichen
Quellen, darunter Wetter- und Verkehrsdaten, um den Personaleinsatz
wissenschaftlich fundiert zu planen und die verfügbaren Kapazitäten effizient zu
koordinieren. Eine Echtzeitübersicht zur Einsatz- und Dienstplanung
veranschaulichte den Gästen unmittelbar, wie die effiziente Bearbeitung von
Bürgeranliegen organisatorisch unterstützt wird.
Im Präsentationsbereich für intelligenten Kundenservice wurden verschiedene
Angebote vorgestellt. Dazu gehörten fremdsprachige Servicekanäle in zehn
Sprachen, spezielle Anlaufstellen für Unternehmen, die durchschnittlich mehr als
2.500 Anliegen pro Tag bearbeiten, sowie barrierefreie Videodienste mit
Gebärdensprachunterstützung. Viele Gäste probierten vor Ort selbst die Funktion
zur Übermittlung von Anliegen in der App Jingtong aus. Dabei konnten sie
unmittelbar erleben, wie die KI Anliegen intelligent erfasst und automatisch
entsprechende Bearbeitungsaufträge erstellt.
Die KI-gestützte Fallbearbeitung, die intelligente Qualitätsprüfung und die
Überprüfungsfunktionen des intelligenten Assistenzsystems demonstrierten den
Besuchern, wie der gesamte Prozess von der Annahme bis zur Bewertung
standardisiert und präzise unterstützt wird.
Als?digitales Gehirn" der Stadtverwaltung veranschaulichte der intelligente
Hub, wie umfangreiche, bislang verstreute Daten zum Bürgerwohl in präzise
Analysen für die Verwaltung überführt werden. Damit treibt Peking den Wandel von
einer reaktiven Bearbeitung eingehender Beschwerden hin zu vorausschauender
Problemerkennung, der systematischen Beseitigung von Ursachen und einer
gezielten, datenbasierten Politikgestaltung voran.
200 Millionen Anliegen: Wie die Hotline Bürgernähe und Menschlichkeit vermittelt
Am Stand der 12345-Hotline ist zudem eine Ausstellung zur SRPC-Reform in Peking
zu sehen, die zahlreiche Besucher angezogen hat. Die Entwicklung der Reform über
mehr als sieben Jahre wird dort anschaulich dokumentiert.
Bis heute hat die 12345-Hotline rund 200 Millionen Anliegen von Bürgern und
Unternehmen bearbeitet. Sowohl die Lösungsquote als auch die Zufriedenheitsquote
liegen kontinuierlich bei über 97 Prozent.
Hinter diesen Zahlen steht die tägliche Arbeit von mehr als 1.700 Beschäftigten
im direkten Bürgerkontakt, die sich engagiert für ihre Aufgaben einsetzen.
Zugleich verdeutlichen sie den?Pekinger Weg" einer modernen Metropolenpolitik,
der von den Bedürfnissen der Bürger bestimmt wird. Anhand konkreter Zahlen und
anschaulicher Fallbeispiele konnten die Gäste unmittelbar nachvollziehen, wie
die SRPC-Reform Bürgernähe mit effizienter Verwaltung verbindet.
Dialog ermöglichen: Pekings Erfahrungen mit der Verwaltung von Megastädten
teilen
Der Besuch bot nicht nur Gelegenheit, die Verwaltungsarbeit vor Ort
kennenzulernen, sondern auch, den internationalen Dialog über die Verwaltung
großer Städte zu vertiefen. Durch die eigenen Eindrücke vor Ort gewannen die
Gäste ein tiefes Verständnis dafür, wie Peking im Rahmen der chinesischen
Modernisierung Digitaltechnik einsetzt, um eine bürgernahe Stadtverwaltung zu
realisieren. Zugleich lieferte die Veranstaltung Anwendungsbeispiele, die auch
für die Verwaltung von Megastädten weltweit von Interesse sein können.
Der Besuch der Hotline eröffnet internationalen Gästen einen unmittelbaren
Einblick in Pekings Stadtverwaltung. Der Event vermittelt ein tieferes
Verständnis dafür, wie die Stadt ihre komplexen Verwaltungsaufgaben bewältigt,
und macht die Bürgernähe öffentlicher Dienstleistungen konkret erfahrbar.
Zugleich fördert er den Austausch von Erfahrungen, die sich dokumentieren, auf
andere Städte übertragen und international weitervermitteln lassen, und stärkt
so die internationale Reichweite von Pekings Modell der Verwaltung von
Megastädten.
Das Pekinger Forum 2026 zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden findet
alle zwei Jahre statt. Die Ausgabe 2026 ist die vierte Veranstaltung dieser
Reihe. Die Veranstaltung?Besuch der 12345-Hotline" für hochrangige Gäste ist
eine Begleitveranstaltung des Forums und dient als dauerhaftes Schaufenster, um
der Welt kontinuierlich Chinas Praxis der Stadtverwaltung zu präsentieren und
den internationalen Austausch und Dialog zu fördern.
Das diesjährige Forum findet am 12. und 13. Oktober in Peking statt. Es steht
unter dem übergeordneten Leitmotiv?Bürgerorientierte Stadt, bessere Zukunft"
und dem Jahresthema 2026?Das Zeitalter digitaler Intelligenz und die
bürgerorientierte Stadt".
Im Rahmen des Forums werden zudem verschiedene Ergebnisse veröffentlicht. Dazu
zählen wissenschaftliche und theoretische Arbeiten zur SRPC-Reform,
Bewertungsberichte zu städtischen Hotlinediensten und deren Wirksamkeit auf
globaler und nationaler Ebene sowie ausgewählte Fallbeispiele aus der
Stadtverwaltung weltweit.
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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