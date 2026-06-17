GNW-News: Chinas nationaler KI-Wettbewerb für medizinische Bilderkennung lädt die ASEAN-Staaten zur Innovation ein

^NANNING, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach Angaben des National

Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee

(Organisationskomitee des nationalen Wettbewerbs für KI-gestützte medizinische

Bildgebung im Bereich der Krankenversicherung) fand im Anschluss an ein

erfolgreiches Seminar im Mai in Malaysia am 10. Juni eine Veranstaltung des

Wettbewerbs in Vietnam statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden intensive

Gespräche mit vietnamesischen Regierungsbehörden - darunter den Ministerien für

Gesundheit, soziale Sicherheit sowie Wissenschaft und Technologie - sowie mit

lokalen medizinischen Einrichtungen und Unternehmen geführt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5382/eng)

Der in China, einem globalen Zentrum für KI-Innovation, ins Leben gerufene

Wettbewerb wird über die offizielle Wettbewerbsplattform unter

https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn organisiert und ist der erste professionelle

Wettbewerb auf nationaler Ebene des Landes, der sich auf den Bereich?KI +

Bilderkennung" konzentriert. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der chinesischen

Nationalen Behörde für Gesundheitssicherheit (National Healthcare Security

Administration) und der Volksregierung der Autonomen Region Guangxi Zhuang

(People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region) ausgerichtet. Teams

aus aller Welt sind eingeladen, teilzunehmen und sich auszutauschen. Unterstützt

werden sie dabei durch umfassende technische Hilfestellung bei der Teilnahme,

der Weiterentwicklung ihrer Lösungen sowie der Vermarktung der

Wettbewerbsergebnisse.

Guangxi grenzt an mehrere ASEAN-Staaten, und in der Regionalhauptstadt Nanning

findet jährlich die China-ASEAN Expo statt. Der Wettbewerb wird von August bis

Oktober 2026 in Guangxi ausgetragen. Er umfasst acht Fachbereiche, die

Diagnoseszenarien für Erkrankungen wie Lungenkrebs, Brustkrebs, Gliome,

Nierenkrebs und Schilddrüsenkrebs abdecken. Dabei kommen verschiedene Verfahren

der multimodalen medizinischen Bildgebung zum Einsatz, darunter CT, MRT, CTA,

Röntgenaufnahmen und Ultraschall. Der Wettbewerb basiert auf realen klinischen

Behandlungsdaten und legt besonderen Wert auf die klinische Umsetzbarkeit sowie

den praktischen Nutzen von KI-Lösungen im medizinischen Alltag.

Für jede Wettbewerbskategorie stellen die Organisatoren Datensätze aus der

medizinischen Bildgebung bereit, die von Teams aus medizinischen Fachleuten

geprüft und annotiert wurden. Die Datensätze umfassen sowohl positive als auch

negative Fälle und dienen dem Training, der Validierung und der Bewertung der

KI-Modelle. Alle Daten wurden standardisierten Anonymisierungs- und

Datenschutzverfahren unterzogen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und die

Privatsphäre der Patienten zu schützen.

Unter dem Motto?Intelligente Bildgebung, kluge Zukunft" richtete sich die

Werbeveranstaltung in Hanoi an medizinische Einrichtungen, universitäre

Forschungsteams und einschlägige Unternehmen aus Vietnam sowie der gesamten

ASEAN-Region. Dabei wurden die Wettbewerbsregeln, die technische Plattform und

die Anmeldeverfahren vorgestellt. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Raum für

intensive Diskussionen über aktuelle Entwicklungen der KI-gestützten

medizinischen Bildgebung, klinische Anwendungsszenarien und Potenziale für die

regionale Zusammenarbeit. In den medizinischen und technologischen Fachkreisen

der ASEAN stieß die Veranstaltung auf großes Interesse.

In Hanoi informierte das Organisationskomitee umfassend über das

Wettbewerbsformat, den Anmeldeprozess und die Teilnahmebedingungen für Teams aus

den ASEAN-Staaten. Vertreter mehrerer vietnamesischer Regierungsbehörden hielten

Ansprachen, während Fachleute aus medizinischen Einrichtungen und

Forschungseinrichtungen ihre Perspektiven auf die Entwicklung von KI-Anwendungen

in der medizinischen Bildgebung vorstellten.

Bei der zuvor in Malaysia stattgefundenen Werbeveranstaltung erklärten mehrere

malaysische Universitäten, Forschungseinrichtungen und Medizinunternehmen, dass

sie aktiv Teams für die Teilnahme am Wettbewerb zusammenstellen werden. Zudem

äußerten sie die Erwartung, dass der Wettbewerb als Plattform dienen könne, um

die Zusammenarbeit mit China im Bereich der KI-gestützten medizinischen

Bildgebung zu vertiefen und die Anwendung entsprechender Technologien in den

Gesundheitssystemen der ASEAN-Staaten weiter voranzutreiben.

Als Vorreiter von Chinas Öffnung und Zusammenarbeit mit der ASEAN verfügt

Guangxi über klare Standortvorteile sowie starke Plattformen und eine gut

abgestimmte industrielle Koordination. In der Region befinden sich zentrale

Plattformen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, darunter der China-

ASEAN Information Harbor sowie die Fangchenggang International Medical Opening-

up Pilot Zone. Zudem wurde Guangxi die Genehmigung erteilt, Pilotprogramme für

grenzüberschreitende Datenflüsse durchzuführen. Diese Rahmenbedingungen schaffen

günstige Voraussetzungen für Forschung und Entwicklung, Standardsetzung,

Kommerzialisierung sowie die grenzüberschreitende Anwendung von KI-Technologien

in der medizinischen Bildgebung.

Die KI-Entwicklung in Guangxi ist inzwischen in die nationale Strategieplanung

Chinas eingebettet, einschließlich der Genehmigung zur Einrichtung von zwei

nationalen KI-Kooperationszentren.

Nach Angaben der Organisatoren plant Guangxi, in den kommenden drei Jahren rund

45 Milliarden Yuan bereitzustellen, um die Entwicklung neuer, hochwertiger

Produktivkräfte unter dem Leitbild künstlicher Intelligenz zu fördern.

Zusätzlich wird ein KI-Industriefonds in Höhe von 10 Milliarden Yuan

eingerichtet. Darüber hinaus werden weitere politische Maßnahmen umgesetzt,

darunter die Erschließung konkreter Anwendungsszenarien sowie die Ausgabe von

Rechenleistungsgutscheinen.

Preisgekrönte Projekte des Wettbewerbs erhalten gezielte finanzielle

Unterstützung und werden in einen vorrangigen Prüf- und Genehmigungsprozess für

Medizinprodukte der Klasse II aufgenommen. Industrialisierungsprojekte mit

zentralen Kerntechnologien können zudem Fördermittel von bis zu 20 Millionen

Yuan erhalten. Damit wird das industrielle Ökosystem entlang der gesamten

Wertschöpfungskette - von Forschung und Entwicklung über Integration bis hin zu

Kommerzialisierung und Anwendung - weiter gestärkt.

Guangxi verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung in der Ausrichtung

großer Fachwettbewerbe. So war die Region bereits Gastgeber der?AI Super

League", die der industriellen Entwicklung durch künstliche Intelligenz diente

und mehr als 10.000 Teams anzog. Diese Erfahrung bildet eine solide

organisatorische Grundlage für den bevorstehenden Wettbewerb.

Der Wettbewerb steht Teams aus China und dem Ausland offen; die Online-Anmeldung

ist kostenlos. Er gliedert sich in zwei Phasen: Vorrunde und Finale. Die

Vorrunde findet vom 1. August bis zum 30. September online statt. In dieser

Phase trainieren und evaluieren die teilnehmenden Teams ihre Modelle über eine

einheitliche Cloud-Plattform. Das Finale ist für Mitte Oktober in Nanning

angesetzt. Dort treten die qualifizierten Teams in persönlichen Präsentationen

und Verteidigungsrunden gegeneinander an.

Die Anmeldung endet am 15. Juli 2026 um 24:00 Uhr. Teams können sich über die

offizielle Website des Wettbewerbs registrieren:

https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn. Die Gewinnerteams erhalten Urkunden sowie

Unterstützung bei Projektpräsentationen, der Vermittlung von

Kooperationspartnern, der Kommerzialisierung und der Inkubation ihrer Lösungen.

Die Organisatoren freuen sich auf die Teilnahme weiterer Teams aus den ASEAN-

Staaten. Sie erwarten, dass der Wettbewerb den technischen Austausch stärkt,

Innovationen im Bereich der KI-gestützten medizinischen Bildgebung vorantreibt

und die regionale medizinische Zusammenarbeit vertieft - mit dem Ziel, dass mehr

medizinische Einrichtungen und Patientinnen und Patienten von KI-Technologien

profitieren.

Quelle: The National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition

Organizing Committee

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°