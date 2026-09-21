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21.09.2026 19:55:38
GNW-News: Chinas Wulong präsentiert nachhaltige Entwicklung im Rahmen einer internationalen Outdoor-Sportveranstaltung
^CHONGQING, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den goldenen Tagen des
Septembers schimmert der Wujiang-Fluss, und die Wiesen des Feenbergs leuchten im
Herbstlaub. In Wulong, einem UNESCO-Weltnaturerbe in Chongqing im Westen Chinas,
findet ein bedeutender internationaler Outdoor-Sportwettbewerb statt.
Das 21. China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing·Wulong)
begann am 19. September. Diese Veranstaltung ist mehr als nur eine strapaziöse
Prüfung der Ausdauer und Willenskraft; sie präsentiert einem weltweiten Publikum
die atemberaubende Naturlandschaft Westchinas.
Im Laufe von zwei Jahrzehnten hat Wulong sein spektakuläres Karstgelände
genutzt, um eine Outdoor-Rennstrecke von Weltklasse zu errichten. Die
Veranstaltung wuchs von lediglich 15 teilnehmenden Mannschaften bei ihrer ersten
Ausgabe im Jahr 2003 auf 41 nationale und internationale Spitzenmannschaften in
diesem Jahr an, darunter 10 Mannschaften aus dem Ausland.
Die 224 Kilometer lange Strecke schlängelt sich durch Dolinen, Schluchten,
Höhlen und Almwiesen. Die Teilnehmer stellen sich den Herausforderungen beim
Trailrunning, Mountainbiken, Kajakfahren und bei Höhlenexpeditionen und erleben
dabei die spektakuläre Landschaft, die über Millionen von Jahren geformt wurde.
Inmitten einer spektakulären Naturkulisse gehen die Athleten an ihre
körperlichen Grenzen und genießen dabei Chinas beeindruckende Berg- und
Flusslandschaften.
Der Erfolg von Wulong ist ein Beispiel aus der Praxis für den Grundsatz, dass
?klares Wasser und üppige Berge von unschätzbarem Wert sind".
Wulong, einst ein abgelegener Bergkreis im Südosten von Chongqing, hat sich
einer ökologisch orientierten, nachhaltigen Entwicklung verschrieben und sich
von einem reinen Ausflugsziel zu einem Zentrum für intensive Freizeitaktivitäten
im Freien gewandelt.
Die Veranstaltung zieht zahlreiche Besucher an und kurbelt die lokale Wirtschaft
an. Die Kommission für Kultur und Tourismus des Bezirks Wulong stellte fest,
dass der Sporttourismus zwischen Januar und August dieses Jahres über 5,53
Millionen Besucher verzeichnete. Touristen aus 56 Ländern reisten an, womit ein
neuer Rekord aufgestellt wurde. Der Gesamtumsatz der Outdoor-Sportbranche belief
sich im ersten Halbjahr auf über 3 Milliarden Yuan. Lokale Privatunterkünfte
florieren, und landwirtschaftliche Erzeugnisse finden Zugang zu größeren
Märkten. Dieses sportliche Großereignis hat die lokale Wirtschaft angekurbelt
und die Lebensbedingungen der Einwohner verbessert.
Aufbauend auf seinen bisherigen Erfolgen arbeitet Wulong daran, sich als
führendes nationales Reiseziel für hochwertigen Outdoor-Sport zu etablieren.
Eine neue Einzel-Sprint-Klasse senkt die Einstiegshürden und ermöglicht so
Wettkämpfe auf Elite-Niveau parallel zu öffentlichen Fitnessaktivitäten. Ein
parallel dazu stattfindendes Outdoor-Sportfest vereint Handwerkskunst, die zum
immateriellen Kulturerbe zählt, regionale Spezialitäten und praktische Outdoor-
Erlebnisse, an denen die gesamte Gemeinde Freude hat.
Wulong geht über einfache Besichtigungen hinaus und bietet nun einen umfassenden
Erlebnistourismus sowie Angebote, die nicht mehr nur saisonal, sondern
ganzjährig verfügbar sind. Mit offenen Armen, zuverlässigen Dienstleistungen und
vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten heißt Wulong Outdoor-Begeisterte aus aller
Welt herzlich willkommen.
Wulong erwartet Besucher aus aller Welt. Sobald der Startschuss fällt, richtet
die Welt ihre Aufmerksamkeit auf diese einzigartige Landschaft. Durch den Sport
vermittelt Wulong auf der internationalen Bühne eine Vision vom harmonischen
Zusammenleben von Mensch und Natur.
Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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