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17.09.2026 21:09:39
GNW-News: CHINT präsentiert fortschrittliche Netzlösungen für Europa in Paris
^Paris, France, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Europa am Aufbau
widerstandsfähigerer, flexiblerer und nachhaltigerer Energiesysteme arbeitet,
benötigt es in zunehmendem Maße zuverlässige Partner. CHINT hat sich hierbei als
vertrauenswürdiger Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen erwiesen.
Das Unternehmen präsentierte seine fortschrittlichen Energietechnologien auf der
CIGRE 2026 in Paris und stellte dabei Produkte in den Vordergrund, die die
Modernisierung von Stromnetzen und den wachsenden Energiebedarf der digitalen
Wirtschaft unterstützen sollen.
Vom 23. bis 28. August brachte die CIGRE 2026 Führungskräfte und
Entscheidungsträger der Energiebranche im Palais des Congrès zusammen. Die
Ingenieursspezialisten von CHINT tauschten sich mit Versorgungsunternehmen,
Bauunternehmen, Beratern und Technologiepartnern aus, um Anwendungen in den
Bereichen Hochspannungsübertragung, Netzmodernisierung, nachhaltige
Energieverteilung, Energiespeicherung und Stromversorgung für Rechenzentren zu
präsentieren.
CHINT stellte zwei Lösungen vor, die die sich ändernden Anforderungen an die
Energieinfrastruktur verdeutlichen: den 750-kV-Leistungstransformator mit
Naturöl-Isolierung (Pflanzenöl) und den Data Center Power Pod.
Der 750-kV-Leistungstransformator mit Naturöl-Isolierung wurde entwickelt, um
den Aufbau hochkapazitiver Übertragungsnetze zu unterstützen. Er spiegelt den
wachsenden Bedarf der Branche an einer nachhaltigeren Energieinfrastruktur
wider. Der Transformator von CHINT kombiniert Hochspannungsleistung mit
verbessertem Umweltschutz und erhöhter Sicherheit. Er unterstützt eine
kohlenstoffärmere Energieinfrastruktur bei gleichzeitig verbessertem Brandschutz
und trägt so zur nachhaltigen Modernisierung der europäischen Stromnetze bei.
Unterdessen adressiert der Data Center Power Pod einen weiteren Wandel in
Europas Energielandschaft. Da Rechenzentren immer größere Mengen an
zuverlässigem Strom benötigen, besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin,
mehr Energie zu erzeugen, sondern diese auch effizient bereitzustellen und zu
steuern. Der Data Center Power Pod von CHINT ist als integrierte
Stromversorgungslösung konzipiert, um die Infrastrukturanforderungen digitaler
Einrichtungen der nächsten Generation zu unterstützen.
?Da das Zeitalter von KI, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung Europas
Energielandschaft neu gestaltet, suchen Kunden zunehmend nach Partnern, die
integrierte, zuverlässige und zukunftsfähige Energielösungen statt einzelner
Produkte liefern können", sagte Beibei Zheng, Vice President von CHINT Global.
?Wir bei CHINT sehen diesen Wandel als Chance, Innovationen voranzutreiben und
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."
Neben den beiden Hauptprodukten präsentierte CHINT ein breites Spektrum an
Lösungen aus den Bereichen Übertragung und Verteilung, Energiespeicherung sowie
digitale Infrastruktur. Der Auftritt des Unternehmens auf der CIGRE unterstrich
das Bestreben, integrierte Lösungen bereitzustellen und Kunden über den gesamten
Lebenszyklus zunehmend komplexer Energieprojekte hinweg zu begleiten.
Mit Geschäftstätigkeiten in mehr als 140 Ländern und Regionen kombiniert CHINT
weiterhin globale technologische Kapazitäten mit lokaler Expertise und
Partnerschaften. Während Europa in eine sicherere, nachhaltigere und digitalere
Energiezukunft investiert, zielt das Unternehmen darauf ab, die Entwicklung
einer Energieinfrastruktur zu unterstützen, die sowohl den heutigen
Anforderungen als auch den Chancen von morgen gerecht wird.
Über CHINT CHINT wurde 1984 gegründet und ist ein globaler Anbieter von
integrierten Strom- und Energielösungen. Das Geschäftsfeld umfasst grüne
Energie, intelligente Elektrotechniklösungen und Smart-Home-Lösungen. Mit
weltweit mehr als 40.000 Mitarbeitern unterstützt CHINT Kunden entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche durch Technologie, integrierte
Lösungen und lokale Servicekapazitäten.
PRESSEKONTAKT
ZOEY HAN
hanzy5@chintglobal.com
Publication Partner (https://zeestmedia.com/zm-newswire/)
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