GNW-News: Chongqing in Westchina bringt lokale Spezialitäten über ein Auswahlprogramm für Premiumprodukte auf die globalen Märkte

^CHONGQING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. September

veröffentlichte die Kommission für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten

der Stadt Chongqing offiziell die Auswahlliste für das Jahr 2026 im Rahmen der

Initiative?Bawei Yuzhen" - der Auswahl der 100 besten landwirtschaftlichen

Spitzenprodukte. Insgesamt wurden 30 Produkte ausgewählt.

Die Liste ist weit mehr als eine reine Zusammenstellung von Produkten: Sie

veranschaulicht eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft in Chongqing - vom

Verkauf von Rohwaren zur Entwicklung von Markenprodukten und von lokalen

Anbauflächen hin zu globalen Märkten.

Chongqing liegt im Südwesten Chinas; mehr als 90 Prozent des Stadtgebiets sind

von Bergen und sanften Hügeln geprägt. Dank seiner imposanten Berglandschaften

und zahlreichen Flüsse verfügt die Region über eine große Artenvielfalt, ein

vielfältiges Bergklima und intakte ökologische Bedingungen. Damit bietet sie

ideale natürliche Voraussetzungen für den Anbau hochwertiger

landwirtschaftlicher Spezialitäten.

Die 30 ausgewählten Produkte bilden die Vielfalt der lokalen Erzeugnisse ab:

Dazu gehören die erfrischend süßen und knackigen Wushan-Birnen aus dem Nordosten

Chongqings, zartes Fleischkaninchen aus Fengjie, mild fermentierte Extrakte aus

Youyang, gesundheitsfördernde Perillasamen aus Pengshui, das für Chongqing

typische Streetfood in Form von gebratenem Lammfleisch aus Xipeng im

Stadtzentrum sowie süße Klebehirse aus Beibei.

Zu diesen einzigartigen ökologischen Schätzen zählen außerdem seidiges

Wasserschild aus Shizhu, die farbenprächtigen Wanxian-Mandarinen und die

bissfesten Süßkartoffelnudeln aus Wulong. Die Produkte haben ihre Wurzeln in den

Bergen und Gewässern Chongqings und stehen für authentische, charakteristische

Geschmacksrichtungen, die eng mit ihrer jeweiligen Herkunft verbunden sind.

Nach der Einführung der ersten Serie mit 40 Produkten im Jahr 2025 geht die

Auswahl der?Bawei Yuzhen"-Top-100-Premium-Agrarprodukte nun in ihr zweites

Jahr. Der auf drei Jahre angelegte Fahrplan sieht vor, ein vollständiges

Portfolio von 100 hochwertigen Premiumprodukten aufzubauen.

Das Auswahlverfahren umfasst Präsentationen der Botschafter, eine öffentliche

Abstimmung sowie eine Begutachtung durch Experten und schafft damit einen

Ausgleich zwischen dem lokalen Kulturerbe und den Anforderungen des

kommerziellen Marktes. Die ausgewählten Produkte umfassen Erzeugnisse aus Anbau

und Züchtung, Kunsthandwerk sowie regionale Spezialitäten. Die ausgewählten

Produkte erhalten Unterstützung in zehn Bereichen, darunter bei der Lizenzierung

des Logos, der Medienpräsenz und dem Verkauf per Livestream. Damit soll die seit

Langem bestehende Herausforderung hochwertiger Erzeugnisse ohne etablierte

Marken gezielt angegangen werden.

Dank einheitlicher Standards und strenger Kontrollen entwickelt sich die Marke

?Bawei Yuzhen" rasch zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit. Bis Ende

2027 sollen die ausgewählten Produkte ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent

und insgesamt um über 15 Prozent höhere Gewinnmargen erzielen. Dadurch sollen

die Einkommen von Hunderttausenden ländlichen Haushalten steigen.

An ihrem Zusammenfluss bei Chaotianmen prägen der Jangtse und der Jialing den

markanten und unverwechselbaren Charakter der Bergstadt Chongqing. Als operative

Drehscheibe des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors eröffnet

Chongqing seinen regionalen Spezialitäten neue Absatzwege für die Verbraucher

auf internationalen Märkten.

Dank der Rahmenbedingungen der?Belt and Road"-Initiative und des RCEP finden

typische Erzeugnisse wie Fuling Zhacai (eingelegte Senfknollen), Fengjie-Navel-

Orangen und marinierte Gänse aus Rongchang über den grenzüberschreitenden E-

Commerce weltweit neue Absatzmärkte.

Während sich Chongqing zu einem internationalen Konsumzentrum entwickelt,

vertiefen die Behörden die Verbindung von Gastronomie und Kulturtourismus und

stärken zugleich den Schutz des geistigen Eigentums. Internationale Besucher

können kräftige, würzige Aromen genießen und dabei sowohl den kulturellen Charme

Chongqings als auch moderne landwirtschaftliche Technologien kennenlernen.

Von den Feldern auf den Esstisch, von den lokalen Gemeinschaften auf die

globalen Märkte - die Förderung der Initiative?Bawei Yuzhen" für die 100 besten

landwirtschaftlichen Spitzenprodukte steht für die hochwertige Entwicklung der

Landwirtschaft in Chongqing.

Mit der Belebung des ländlichen Raums schlägt Chongqing ein vielversprechendes

neues Kapitel auf: für eine effizientere Landwirtschaft, attraktivere ländliche

Regionen und steigende Einkommen der Landwirte - getragen von starken Marken und

einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn die Welt die Aromen von Chongqings

entdeckt, lernt sie nicht nur hochwertige Spezialitäten, sondern auch die

Dynamik und den Optimismus dieser Region kennen.

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°