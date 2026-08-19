GNW-News: CIFTIS 2026: Pressekonferenz zum Bereich "Telekommunikation, Computer und Informationsdienste" in Peking

^PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for Trade

in Services 2026 (CIFTIS 2026) findet vom 9. bis 13. September im Shougang Park

statt. Die Pressekonferenz zum Bereich?Telekommunikation, Computer und

Informationsdienste" der CIFTIS 2026 wurde vor kurzem in der Pekinger

Niederlassung von China Telecom abgehalten.

Dieses Jahr steht der Bereich unter dem Motto?Digitale Dienste als Motor einer

hochwertigen, intelligenten Wirtschaft" und befindet sich in Halle 3 im Shougang

Park. Die Messe findet auf einer Fläche von 7.600 Quadratmetern statt und bietet

außerdem nahezu 100 Aussteller vor Ort. Sie umfasst drei spezielle Messezonen:

die Beijing Solution Exhibition, die ICT Theme Exhibition sowie die

International Innovation & Digital Global Expansion Exhibition. Parallel dazu

finden Salonveranstaltungen zu Zukunftsindustrien, Matchmaking-Treffen für

grenzüberschreitende Geschäfte sowie spezielle Schulungen für die digitale

Expansion, Übersee-Roadshows und Unterzeichnungszeremonien für internationale

Kooperation statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zukunftsweisenden Bereichen

wie allgemeine KI, humanoide Roboter, intelligente Netzwerke für den

Tiefflugbereich und der globalen Expansion der Digitalindustrie, um passgenaue

Kollaborationsszenarien zu schaffen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz besuchten die teilnehmenden Unternehmen und

Medienvertreter die Pekinger Niederlassung von China Telecom, JD.com, Inc. sowie

die Alibaba Group Holding Limited.

Kontaktperson: Frau Zhu

E-Mail: ceisc@xinhua.org

Tel.: 86-10-63074558Â°