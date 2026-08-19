|
19.08.2026 15:07:38
GNW-News: CIFTIS 2026: Pressekonferenz zum Bereich "Telekommunikation, Computer und Informationsdienste" in Peking
^PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for Trade
in Services 2026 (CIFTIS 2026) findet vom 9. bis 13. September im Shougang Park
statt. Die Pressekonferenz zum Bereich?Telekommunikation, Computer und
Informationsdienste" der CIFTIS 2026 wurde vor kurzem in der Pekinger
Niederlassung von China Telecom abgehalten.
Dieses Jahr steht der Bereich unter dem Motto?Digitale Dienste als Motor einer
hochwertigen, intelligenten Wirtschaft" und befindet sich in Halle 3 im Shougang
Park. Die Messe findet auf einer Fläche von 7.600 Quadratmetern statt und bietet
außerdem nahezu 100 Aussteller vor Ort. Sie umfasst drei spezielle Messezonen:
die Beijing Solution Exhibition, die ICT Theme Exhibition sowie die
International Innovation & Digital Global Expansion Exhibition. Parallel dazu
finden Salonveranstaltungen zu Zukunftsindustrien, Matchmaking-Treffen für
grenzüberschreitende Geschäfte sowie spezielle Schulungen für die digitale
Expansion, Übersee-Roadshows und Unterzeichnungszeremonien für internationale
Kooperation statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zukunftsweisenden Bereichen
wie allgemeine KI, humanoide Roboter, intelligente Netzwerke für den
Tiefflugbereich und der globalen Expansion der Digitalindustrie, um passgenaue
Kollaborationsszenarien zu schaffen.
Im Anschluss an die Pressekonferenz besuchten die teilnehmenden Unternehmen und
Medienvertreter die Pekinger Niederlassung von China Telecom, JD.com, Inc. sowie
die Alibaba Group Holding Limited.
Kontaktperson: Frau Zhu
E-Mail: ceisc@xinhua.org
Tel.: 86-10-63074558Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.