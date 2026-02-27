|
27.02.2026 08:04:38
GNW-News: Clicks bringt Communicator mit lokalisierten Tastaturlayouts auf neue Märkte
^LONDON, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clicks Technology
(http://www.clicks.tech) gab heute die Erweiterung der Sprachunterstützung für
Clicks Communicator bekannt und stellte neue lokalisierte Tastaturlayouts vor,
die das kommunikationsorientierte Android-Smartphone für mehr Nutzer weltweit
zugänglich machen. Das Update spiegelt die über den Erwartungen liegende
Nachfrage seit Beginn der Vorbestellungen Anfang dieses Jahres wider und
unterstreicht die Rolle des Communicators als speziell entwickeltes Gerät, das
Menschen dabei hilft, unterwegs sicher zu kommunizieren und zu handeln.
Zu den neuen Tastaturlayouts gehören Deutsch (QWERTZ), Französisch (AZERTY),
Arabisch und Koreanisch, wodurch Communicator Kunden in Europa, dem Nahen Osten
und Asien besser bedienen kann.
Als Reaktion auf das starke weltweite Interesse hat Clicks die
Vorbestellungsfrist bis zum 15. März verlängert, um Kunden in diesen Märkten die
Möglichkeit zu geben, von Sonderpreisen und Boni zu profitieren.
Kunden können ihr bevorzugtes Tastaturlayout sowie die Farbe und die Rückseite
ihres Communicators kurz vor dem Versand konfigurieren.
?Die Vorbestellungen für den Communicator übertreffen weiterhin unsere
optimistischsten Prognosen", sagte Adrian Li Mow Ching, CEO von Clicks.?Die
Resonanz von Kunden aus aller Welt ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der
Communicator eine Lücke für ein Telefon schließt, das speziell für die
Kommunikation und das Ergreifen von Maßnahmen entwickelt wurde. Durch die
zusätzliche Unterstützung für deutsche (QWERTZ), französische (AZERTY),
arabische und koreanische Tastaturlayouts können wir das Communicator-Erlebnis
einem größeren und vielfältigeren Publikum zugänglich machen."
Speziell entwickelt für schnelle, reaktionsschnelle Kommunikation über einen
längeren Zeitraum
Clicks bestätigte heute außerdem, dass der Communicator mit dem Dimensity 8300
(MT8883) ausgestattet sein wird, einer modernen 4-nm-Architektur, die ein
schnelles, reaktionsschnelles Erlebnis mit reichlich Leistung bietet.
Communicator ist ein Smartphone, das speziell für die Erledigung von Aufgaben
und nicht für Doomscrolling entwickelt wurde. Communicator ist so konzipiert,
dass es sich jedes Mal, wenn es in die Hand genommen wird, sofort und
reaktionsschnell anfühlt und Kunden in die Lage versetzt, unterwegs aktiv zu
werden. Clicks hat sich für die MT8883-Plattform entschieden, um reichlich
Leistungsreserven zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Erlebnis
auch langfristig den Erwartungen der Kunden entspricht.
?Bei der Entwicklung des Clicks Communicator stand bei jeder Entscheidung die
Erfahrung im Vordergrund, die wir unseren Kunden mit einem speziell für die
Kommunikation entwickelten Gerät bieten möchten", so Jeff Gadway, Chief
Marketing Officer bei Clicks.?Die starke Nachfrage zu Beginn gab uns die
Möglichkeit, auf eine fortschrittlichere Plattform umzusteigen, die
reibungsloses Multitasking, konsistente Reaktionsfähigkeit und hohe Effizienz
mit Leistungsreserven bietet."
Die MT8883-Plattform unterstützt auch Android- und Sicherheitsupdates über einen
langen Zeitraum hinweg, wobei Software-Support bis Android 20 und fünf Jahre
lang Sicherheitsupdates geplant sind.
Preise und Verfügbarkeit
Der Clicks Communicator wird in den Farben Smoke, Clover und Onyx zu einem
Sonderpreis von 499 US-Dollar erhältlich sein. Reservieren Sie Ihr Gerät vor dem
15. März, um sich den Frühbucherpreis und vorrangigen Zugang zu sichern:
* Reservierungsanzahlung (http://www.clicksphone.com): 199 US-Dollar, um sich
den Frühbucherpreis von 399 US-Dollar zu sichern, oder
* Vollständige Vorbestellung (http://www.clicksphone.com): 399 US-Dollar
inklusive zwei zusätzlichen Rückseitenabdeckungen (im Wert von 100 US-
Dollar)
Clicks Communicator wird noch in diesem Jahr ausgeliefert.
Treffen Sie Clicks auf dem MWC 2026
Clicks wird vom 2. bis 5. März auf dem Mobile World Congress in Barcelona mit
Medienvertretern, Entwicklern und Partnern zusammentreffen. Medienvertreter, die
an Briefings oder praktischen Vorführungen interessiert sind, können sich an
press@clicks.tech (mailto:press@clicks.tech) wenden.
Über Clicks Technology
Clicks Technology Ltd ist ein Mobilfunkunternehmen, das Menschen durch speziell
entwickelte Technologie unterstützt. Nach der Einführung des Clicks Keyboard
Case im Jahr 2024 hat Clicks über 100.000 Tastaturen für iPhone, Google Pixel
und Motorola Razr an Kunden in mehr als 100 Ländern ausgeliefert. Die 2026
eingeführten Produkte Clicks Communicator und Clicks Power Keyboard ermöglichen
es Menschen, sich unterwegs besser zu konzentrieren und mehr zu erledigen.
Clicks wurde von einem Team aus Entwicklern und Technologen mit jahrzehntelanger
Erfahrung bei einigen der weltweit bekanntesten Mobilfunkmarken gegründet und
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die Menschen dabei
helfen, aktiv zu werden. Weitere Informationen zu Clicks finden Sie unter:
clicks.tech (http://www.clicks.tech).
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b67c1e90-3057-4b47-b81b-
e3b9553a83aa
Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92250cc1-a9f0-425e-
b99b-9ca2e38876a9
