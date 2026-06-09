GNW-News: CLIQ Digital AG: Aktualisierung zum laufenden öffentlichen Teilrückerwerbsangebot - Unterstützung für Aktionäre und Ausblick des Vorstands auf die ...

^NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE

BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER

MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON

WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

CLIQ Digital AG: Aktualisierung zum laufenden öffentlichen

Teilrückerwerbsangebot - Unterstützung für Aktionäre und Ausblick des Vorstands

auf die künftige Aktionärsstruktur der Gesellschaft

· Die Annahmefrist für das laufende öffentliche Teilrückerwerbsangebot zu

EUR 3,85 je Aktie endet am 15. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)

· Die Gesellschaft wurde von mehreren Aktionären über praktische

Schwierigkeiten informiert, die bei der Einreichung ihrer CLIQ-Aktien über ihre

Depotbank aufgetreten sind

· Der Vorstand würde gemeinsam mit dem Aufsichtsrat ein Delisting der

CLIQ-Aktien in Erwägung ziehen, sollte die Dylan Media B.V. infolge des

Rückerwerbsangebots eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 60 % des

Grundkapitals der Gesellschaft halten

Düsseldorf, 9. Juni 2026. Der Vorstand der Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die

?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) gibt diese Aktualisierung im Zusammenhang

mit dem am 29. April 2026 angekündigten öffentlichen Teilrückerwerbsangebot (das

?Rückerwerbsangebot") bekannt.

Teilrückerwerbsangebot (Informationen für Aktionäre zur Einreichung)

In den vergangenen Tagen haben mehrere Aktionäre die Gesellschaft über

praktische Schwierigkeiten informiert, die im Zusammenhang mit der Einreichung

ihrer CLIQ-Aktien über ihre jeweilige Depotbank aufgetreten sind. Vor dem

Hintergrund der erhaltenen Rückmeldungen weist die Gesellschaft darauf hin, dass

Aktionäre, bei denen im Rahmen der Einreichung über ihre Depotbank

Schwierigkeiten auftreten, eingeladen sind, CLIQ direkt unter

investors@cliqdigital.com zu kontaktieren. Die Gesellschaft wird, soweit

rechtlich und verfahrenstechnisch möglich, Unterstützung leisten, um die

Teilnahme am Rückerwerbsangebot zu erleichtern.

Ausblick auf die künftige Aktionärsstruktur der Gesellschaft

Das Rückerwerbsangebot wurde auf Wunsch der Aktionärin der Gesellschaft, der

Dylan Media B.V. (?Dylan Media"), initiiert. Dylan Media hat darüber hinaus

darum gebeten, dass der Vorstand ein Delisting der CLIQ-Aktien nach Abschluss

des Rückerwerbsangebots prüft. Abhängig vom Ausgang des Rückerwerbsangebots und

der daraus resultierenden Entwicklung der Aktionärsstruktur der Gesellschaft

würde der Vorstand - gemeinsam mit dem Aufsichtsrat - ein Delisting der CLIQ-

Aktien vom regulierten Markt in Erwägung ziehen, falls Dylan Media eine

qualifizierte Mehrheit von mindestens 60 % des Grundkapitals der Gesellschaft

erlangt. Ein Delisting hätte insbesondere zur Folge, dass die CLIQ-Aktien nicht

mehr am offenen Markt handelbar wären, dass die Liquidität der CLIQ-Aktien

erheblich verringert würde und dass die damit verbundenen

kapitalmarktrechtlichen Transparenz- und Berichtspflichten der Gesellschaft

entfielen. Aktionäre, die ihre CLIQ-Aktien nicht im Rahmen des

Rückerwerbsangebots einreichen, würden ihre Aktien weiterhin halten, sollten

sich jedoch dieser möglichen Folgen bewusst sein.

Die weiteren Einzelheiten des Rückerwerbsangebots sind der auf der Internetseite

der Gesellschaft (https://cliqdigital.com/investors/) im Bereich?News &

Aktionärsinformationen" unter der Rubrik?Aktienrückkaufangebot"

veröffentlichten Angebotsunterlage sowie dem Bundesanzeiger

(https://www.bundesanzeiger.de) zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN

DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE

STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE

VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN

UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG

GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN

UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE

VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.

DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER

EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS

ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER

ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT WERDEN. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM

ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN

BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN, SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE

WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.

DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES

DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,

DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER

RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER

GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN

IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT

ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN

SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN

AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT

IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN

DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.

SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,

STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",

?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND

ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN

ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE

ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN

UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE

AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND

UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND

IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND

DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,

RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.

Kontakt

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