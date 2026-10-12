Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
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12.10.2026 16:52:38
GNW-News: CLIQ Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat begonnen
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AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE
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CLIQ Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat
begonnen
Düsseldorf, 12. Oktober 2026 - Die CLIQ Digital AG (?CLIQ" oder die
?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) verweist auf ihre Bekanntmachung vom 7.
Oktober 2026 zum öffentlichen Teilrückerwerbsangebot für bis zu 447.061 CLIQ-
Aktien, entsprechend bis zu ca. 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen
Zahlung einer Gegenleistung von EUR 6,07 je Aktie (?Rückerwerbsangebot").
Das Rückerwerbsangebot erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2025. Der Vorstand der
Gesellschaft hat das Rückerwerbsangebot am 7. Oktober 2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen. Entsprechend der Ermächtigung entspricht der
Angebotspreis dem durchschnittlichen Schlusskurs der CLIQ-Aktien im XETRA-Handel
an den letzten drei Handelstagen vor der Ankündigung des Rückerwerbsangebots am
7. Oktober 2026 (d.h. dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse vom
2. Oktober 2026 (EUR 6,24), 5. Oktober 2026 (EUR 6,14) und 6. Oktober 2026 (EUR
5,84)). Damit hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR
2.713.660,27.
Mit dem Rückerwerbsangebot beabsichtigt CLIQ, im Einklang mit ihrer
kommunizierten Kapitalallokationspolitik überschüssige Liquidität an ihre
Aktionäre zurückzuführen. Die in der CLIQ-Gruppe verfügbaren liquiden Mittel
übersteigen den Bedarf für die Umsetzung des aktuellen Businessplans.
Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots hat am 12. Oktober 2026, 0:00 Uhr
(MESZ), begonnen und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, am 26. Oktober
2026 um 24:00 Uhr (MEZ).
Aktionäre, die das Rückerwerbsangebot annehmen möchten, sollten sich rechtzeitig
an ihre jeweilige Depotbank wenden. Einzelheiten zur Annahme ergeben sich aus
der Angebotsunterlage. Depotbanken können frühere interne Fristen für die
Entgegennahme von Weisungen vorsehen.
Sofern mehr als 447.061 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die
Annahmeerklärungen zunächst für jeweils bis zu 100 von einem Aktionär
eingereichte CLIQ-Aktien bevorrechtigt (gegebenenfalls verhältnismäßig) und im
Übrigen verhältnismäßig, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten CLIQ-Aktien,
berücksichtigt. Nicht berücksichtigte eingereichte CLIQ-Aktien werden -
vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist - spätestens bis zum 3.
November 2026 in die ursprüngliche ISIN DE000A35JS40 zurückgebucht. Die Zahlung
des Kaufpreises für die erworbenen CLIQ-Aktien erfolgt, vorbehaltlich einer
Verlängerung der Annahmefrist, voraussichtlich am oder um den 5. November 2026.
CLIQ beabsichtigt, die im Rahmen des Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien
einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Die Gesellschaft
wird das Ergebnis des Rückerwerbsangebots unverzüglich nach Ablauf der
Annahmefrist veröffentlichen.
Die Angebotsunterlage vom 9. Oktober 2026 sowie weitere Informationen für
Aktionäre sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar:
https://cliqdigital.com/investors/
im Bereich?News & Aktionärsinformationen" unter der Rubrik
?Aktienrückkaufangebot 2026 II" sowie im Bundesanzeiger
(https://www.bundesanzeiger.de).
WICHTIGE HINWEISE:
DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE
STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG
GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN
UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE
VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER
EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS
ÖFFENTLICHE RÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN ERGEBEN SICH AUS DER
ANGEBOTSUNTERLAGE. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN DER CLIQ WIRD
DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM ZUSAMMENHANG
MIT DEM ÖFFENTLICHEN RÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN,
SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN
ENTHALTEN BZW. ENTHALTEN WERDEN.
DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES
DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,
DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER
RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.
DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER
GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN
DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN
IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT
ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN
SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN
AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT
IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN
DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.
SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,
STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",
?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND
ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN
ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE
ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN
UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE
AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND
UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND
IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND
DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
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AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,
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Kontakt
CLIQ Digital AG
Oststraße 54
40211 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
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