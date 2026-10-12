GNW-News: CLIQ Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat begonnen

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AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

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CLIQ Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat

begonnen

Düsseldorf, 12. Oktober 2026 - Die CLIQ Digital AG (?CLIQ" oder die

?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) verweist auf ihre Bekanntmachung vom 7.

Oktober 2026 zum öffentlichen Teilrückerwerbsangebot für bis zu 447.061 CLIQ-

Aktien, entsprechend bis zu ca. 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen

Zahlung einer Gegenleistung von EUR 6,07 je Aktie (?Rückerwerbsangebot").

Das Rückerwerbsangebot erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2025. Der Vorstand der

Gesellschaft hat das Rückerwerbsangebot am 7. Oktober 2026 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen. Entsprechend der Ermächtigung entspricht der

Angebotspreis dem durchschnittlichen Schlusskurs der CLIQ-Aktien im XETRA-Handel

an den letzten drei Handelstagen vor der Ankündigung des Rückerwerbsangebots am

7. Oktober 2026 (d.h. dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse vom

2. Oktober 2026 (EUR 6,24), 5. Oktober 2026 (EUR 6,14) und 6. Oktober 2026 (EUR

5,84)). Damit hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR

2.713.660,27.

Mit dem Rückerwerbsangebot beabsichtigt CLIQ, im Einklang mit ihrer

kommunizierten Kapitalallokationspolitik überschüssige Liquidität an ihre

Aktionäre zurückzuführen. Die in der CLIQ-Gruppe verfügbaren liquiden Mittel

übersteigen den Bedarf für die Umsetzung des aktuellen Businessplans.

Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots hat am 12. Oktober 2026, 0:00 Uhr

(MESZ), begonnen und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, am 26. Oktober

2026 um 24:00 Uhr (MEZ).

Aktionäre, die das Rückerwerbsangebot annehmen möchten, sollten sich rechtzeitig

an ihre jeweilige Depotbank wenden. Einzelheiten zur Annahme ergeben sich aus

der Angebotsunterlage. Depotbanken können frühere interne Fristen für die

Entgegennahme von Weisungen vorsehen.

Sofern mehr als 447.061 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die

Annahmeerklärungen zunächst für jeweils bis zu 100 von einem Aktionär

eingereichte CLIQ-Aktien bevorrechtigt (gegebenenfalls verhältnismäßig) und im

Übrigen verhältnismäßig, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten CLIQ-Aktien,

berücksichtigt. Nicht berücksichtigte eingereichte CLIQ-Aktien werden -

vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist - spätestens bis zum 3.

November 2026 in die ursprüngliche ISIN DE000A35JS40 zurückgebucht. Die Zahlung

des Kaufpreises für die erworbenen CLIQ-Aktien erfolgt, vorbehaltlich einer

Verlängerung der Annahmefrist, voraussichtlich am oder um den 5. November 2026.

CLIQ beabsichtigt, die im Rahmen des Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien

einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Die Gesellschaft

wird das Ergebnis des Rückerwerbsangebots unverzüglich nach Ablauf der

Annahmefrist veröffentlichen.

Die Angebotsunterlage vom 9. Oktober 2026 sowie weitere Informationen für

Aktionäre sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar:

https://cliqdigital.com/investors/

im Bereich?News & Aktionärsinformationen" unter der Rubrik

?Aktienrückkaufangebot 2026 II" sowie im Bundesanzeiger

(https://www.bundesanzeiger.de).

WICHTIGE HINWEISE:

DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN

DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE

STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE

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UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG

GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN

UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE

VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.

DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER

EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS

ÖFFENTLICHE RÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN ERGEBEN SICH AUS DER

ANGEBOTSUNTERLAGE. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN DER CLIQ WIRD

DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM ZUSAMMENHANG

MIT DEM ÖFFENTLICHEN RÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN,

SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN

ENTHALTEN BZW. ENTHALTEN WERDEN.

DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES

DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,

DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER

RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER

GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN

IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT

ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN

SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN

AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT

IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN

DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.

SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,

STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",

?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND

ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN

ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE

ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN

UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE

AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND

UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND

IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND

DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,

RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.

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