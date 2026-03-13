Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
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13.03.2026 17:06:38
GNW-News: CLIQ Digital AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 24. April 2026 zur Beschlussfassung über Teilrückerwerbsangebot der Gesellschaft und Einziehu...
^Düsseldorf, 13. März 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der CLIQ Digital AG
(?CLIQ" oder?Gesellschaft") haben heute beschlossen, ihre Aktionäre für den
24. April 2026, 10:00 Uhr (MESZ), zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
(?aoHV 2026") einzuladen. Die Einladung zur aoHV 2026 wird kurzfristig im
Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Anlass
für die aoHV 2026 ist ein Einberufungsverlangen der Aktionärin Dylan Media B.V
(?Dylan Media") vom 10. März 2026, über das die Gesellschaft den Kapitalmarkt
bereits mittels Ad-hoc-Mitteilung vom gleichen Tag informiert hat
(?Einberufungsverlangen").
In dem Einberufungsverlangen hat Dylan Media formell beantragt, dass die
Tagesordnung der aoHV 2026 die Beschlussfassung über die Durchführung eines
öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle Aktionäre zum Erwerb
von bis zu 2.987.012 Aktien, entsprechend rund 51 % des Grundkapitals der
Gesellschaft, gegen eine Gegenleistung in Höhe von EUR 3,85 je Aktie
(?Rückerwerbsangebot"), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der
Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Rückerwerbsangebots zu
erwerbenden Aktien, umfasst.
Sofern dem Beschlussvorschlag in der aoHV 2026 zugestimmt wird, wird CLIQ ein
Rückerwerbsangebot veröffentlichen, welches es den Aktionären der Gesellschaft -
im Rahmen des beschlossenen Rückkaufvolumens - ermöglicht, ihre Aktien zu einem
Preis von EUR 3,85 je Aktie an die Gesellschaft zu veräußern. Dylan Media hat
sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, das Rückerwerbsangebot nicht
anzunehmen. Die im Rahmen des Rückerwerbsangebots erworbenen Aktien würden von
der Gesellschaft nach Abschluss des Rückerwerbsangebots eingezogen. Hierdurch
würde das Grundkapital von CLIQ entsprechend herabgesetzt.
Dylan Media hat im Rahmen ihres Einberufungsverlangens zudem empfohlen, im
Zusammenhang mit dem Rückerwerbsangebot und der Kapitalherabsetzung ein
Delisting der Aktien der Gesellschaft ernsthaft zu erwägen. Nach der
Beschlussfassung und der Durchführung des Rückerwerbsangebots beabsichtigt CLIQ,
eine Entscheidung über ein Delisting zu treffen.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
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