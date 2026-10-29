Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
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29.10.2026 13:13:38
GNW-News: CLIQ Digital AG schließt Rückerwerbsangebot mit einem Rückerwerbsvolumen von rund EUR 999 Tausend ab
^NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
MITTEILUNG.
DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON
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CLIQ Digital AG schließt Rückerwerbsangebot mit einem Rückerwerbsvolumen von
rund EUR 999 Tausend ab
Düsseldorf, 29. Oktober 2026 - Die CLIQ Digital AG (?CLIQ" oder die
?Gesellschaft") hat ihr öffentliches Teilrückerwerbsangebot
(?Rückerwerbsangebot") abgeschlossen. Während der Annahmefrist vom 12. Oktober
2026 bis zum 26. Oktober 2026 wurden der Gesellschaft 164.515 CLIQ-Aktien zum
Angebotspreis von EUR 6,07 je CLIQ-Aktie angedient. Dies entspricht einem
Rückerwerbsvolumen von EUR 998.606,05.
Gemäß Ziffer 4.4 der Angebotsunterlage erfolgt die Zahlung des Kaufpreises für
die CLIQ-Aktien, für die das Rückerwerbsangebot angenommen wurde (?Eingereichte
CLIQ-Aktien"), an die Depotbanken Zug um Zug gegen Ausbuchung der Eingereichten
CLIQ-Aktien aus der Interimsgattung durch die Clearstream Europe AG und
Übertragung der Eingereichten CLIQ-Aktien auf das Depot der Quirin Privatbank
AG, Berlin, zur Übereignung an die Gesellschaft. Derzeit ist vorgesehen, dass
diese Zahlungen und Übertragungen am 5. November 2026 erfolgen werden.
Die Gesellschaft plant, die von der Gesellschaft auf Grundlage des
Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien zwecks Kapitalherabsetzung
unverzüglich nach Erwerb und Erfüllung aller insoweit maßgeblichen
Voraussetzungen einzuziehen.
WICHTIGE HINWEISE:
DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE
STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG
GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN
UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE
VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER
EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS
ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER
ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN DER CLIQ
WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN
BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN, SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.
DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES
DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,
DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER
RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.
DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER
GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN
DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN
IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT
ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN
SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN
AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT
IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN
DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.
SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,
STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",
?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND
ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN
ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE
ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN
UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE
AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND
UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND
IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND
DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,
RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Oststraße 54
40211 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
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