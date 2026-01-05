Cliq Digital Aktie

Cliq Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40

05.01.2026 16:49:38

GNW-News: Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026

^Düsseldorf, 5. Januar 2026 - Wie mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. Dezember 2025

angekündigt, hat die Cliq Digital AG (?Gesellschaft") die Einbeziehung ihrer

Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter

Wertpapierbörse gekündigt. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-

Segment wird am 23. März 2026 eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft

weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.

Kontakt:

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: investors@cliqdigital.com

