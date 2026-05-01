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01.05.2026 13:18:38
GNW-News: CMBlu erreicht mit dem ersten Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde über 50 Mio. Euro Einhorn-Status bei einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. ...
^ALZENAU, Deutschland, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Abschluss seiner
Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. Euro hat CMBlu Energy
(https://www.cmblu.com/) den Einhorn-Status erreicht und die Bewertungsgrenze
von 1 Mrd. Euro überschritten. An der Runde beteiligte sich unter
anderem Samsung Ventures (https://www.samsungventure.co.kr/en/main.do). Auch
sämtliche Bestandsinvestoren, darunter STRABAG SE
(https://www.strabag.com/en), haben erneut investiert und unterstreichen damit
ihr nachhaltiges Vertrauen in die Strategie und langfristige Umsetzungskraft von
CMBlu. Dieser Meilenstein spiegelt die zunehmende kommerzielle Marktvalidierung
wider, da Rechenzentren und Energieversorger verstärkt nach skalierbaren,
verlässlichen und dauerhaft verfügbaren Energielösungen suchen.
CMBlu ist der alleinige Erfinder von SolidFlow, einer neuen Klasse von
lithiumfreien Langzeitspeichern für energieintensive Anwendungen mit
mehrstündiger Laufzeit. SolidFlow liefert zehn Stunden und mehr abrufbare
Energie und adressiert damit eine der drängendsten strukturellen
Herausforderungen für das Wachstum von Hyperscale-Rechenzentren: die
Bereitstellung zuverlässiger, mehrstündiger Speicherkapazitäten in einem Markt,
in dem der Strombedarf schneller wächst als der Netzausbau.
?Unsere SolidFlow-Technologie definiert Energiespeicherung neu, indem sie
inhärente Sicherheit mit deutlich vereinfachten Genehmigungsprozessen verbindet
- und so schnellere sowie besser planbare Großprojekte ermöglicht", sagte
Constantin Eis, CEO von CMBlu.?Diese schnelle Bereitstellung von Energie in
Kombination mit resilienten, lokal verankerten Lieferketten ist entscheidend, da
Rechenzentren und Industriekunden ihre Geschäftsanforderungen ausbauen und
gleichzeitig auf die stark steigende Nachfrage reagieren. Betreiber kritischer
Infrastrukturen benötigen Energie, auf die sie sich auch nachts und unter realen
Betriebsbedingungen verlassen können, und das bei maximaler Effizienz. Genau das
ermöglicht unsere Batterietechnologie. Der Markt honoriert Lösungen, die höchste
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bieten."
Eine neue Speicherarchitektur für die Energiewende
Die SolidFlow-Technologie von CMBlu stellt einen bahnbrechenden Bruch mit den
von Lithium dominierten Speichersystemen dar und führt eine Architektur mit
längerer Lebensdauer ein, die speziell für den Einsatz im Multi-Gigawattstunden-
Bereich entwickelt wurde. Das System kombiniert nicht brennbare, wasserbasierte
Elektrolyte mit proprietären festen Energiespeichermaterialien, entkoppelt dabei
Leistung von Energiekapazität und ermöglicht eine kosteneffiziente Skalierung.
SolidFlow basiert auf häufig verfügbaren, recyclingfähigen Rohstoffen und
verzichtet auf kritische Lieferketten aus geopolitisch sensiblen Regionen
(FEOC). Gleichzeitig erfüllt das System die Anforderungen an langlebige,
infrastrukturtaugliche Energiespeicher.
?Bei Samsung Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die das Rückgrat
einer sauberen und resilienten Energieinfrastruktur bilden", so ein Sprecher von
Samsung Ventures.?Die innovative Lösung von CMBlu zählt zu den führenden
Ansätzen für die Skalierung nachhaltiger Langzeitspeicher und positioniert das
Unternehmen als zentralen Treiber der globalen Energiewende. Diese Partnerschaft
unterstreicht unser Engagement für Technologien, die nicht nur
Energieinnovationen beschleunigen, sondern auch den steigenden Strombedarf einer
durch KI und Elektrifizierung geprägten Welt decken."
Der erste Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde dient dem Ausbau der
Produktionskapazitäten und beschleunigt die frühe kommerzielle Markteinführung
in Europa und den USA.
Als Beweis für diese Marktdynamik hat CMBlu einen Rahmenvertrag über 5 GWh mit
einem der führenden europäischen Energieversorger, Uniper
(https://www.uniper.energy/), abgeschlossen, was die Rolle von SolidFlow als
Schlüsseltechnologie für ein flexibles und stabiles Stromnetz weiter stärkt.
Das entspricht:
* Der Stromversorgung eines 1-GW-Rechenzentrums für fünf Stunden
* Der Stromversorgung eines 500-MW-Rechenzentrums für zehn Stunden, und damit
einer vollständigen Überbrückung der Nachtstunden ohne Solarstromerzeugung
Durch die Verlagerung von überschüssigem Strom aus dem Tagesbetrieb in Spitzen-
und Nachtlastzeiten ermöglicht SolidFlow Rechenzentren den Betrieb mit besonders
kostengünstigem Strom bei gleichzeitiger Sicherstellung von Verfügbarkeit und
Netzstabilität.
Angesichts des stark steigenden Strombedarfs durch KI, Elektrifizierung und
industrielles Wachstum positioniert CMBlu Langzeitspeicher als zentrale
Infrastruktur für ein zuverlässiges, resilientes und wirtschaftlich
wettbewerbsfähiges Energiesystem.
Über CMBlu Energy
CMBlu Energy ist ein globales Deep-Tech-Unternehmen, das mit seiner
bahnbrechenden SolidFlow-Batterietechnologie die Langzeit-Energiespeicherung neu
definiert. Die innovative Technologie des Unternehmens kombiniert die Vorteile
proprietärer, energiedichter Materialien mit der Architektur von Flow-Batterien
und ermöglicht so leistungsstarke Speichersysteme auf Basis reichlich
verfügbarer, nicht brennbarer Materialien ohne den Einsatz kritischer Rohstoffe.
CMBlu wurde 2014 gegründet und entwickelte sich von einem der größten
Forschungslabore für lithiumfreie Batterien in Europa zu einem schnell
wachsenden Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen baut seine
Produktion derzeit in seiner automatisierten Gigafactory in Alzenau,
Deutschland, aus und plant weitere Standorte in den Vereinigten Staaten und
Griechenland, um widerstandsfähige, lokale Lieferketten zu unterstützen.
Mit mehr als 250 Mitarbeitern - darunter über 150 Wissenschaftler und Ingenieure
- treibt CMBlu die Zukunft der Langzeit-Energiespeicherung voran und ermöglicht
widerstandsfähige Stromversorgungssysteme, die die nächste Generation digitaler
Infrastruktur und elektrifizierter Industrien weltweit unterstützen.
CMBlu Energy hat seinen Hauptsitz in Alzenau, Deutschland, und ist zudem in
Griechenland und den USA tätig.
Medienkontakt USA
Brad Carl
Im Auftrag von CMBlu Energy
brad@teamsilverline.com (mailto:brad@teamsilverline.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b5ad6e5-78fb-43a9-
add4-f1078bc9a8af
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