GNW-News: CMBlu erreicht mit dem ersten Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde über 50 Mio. Euro Einhorn-Status bei einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. ...

^ALZENAU, Deutschland, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Abschluss seiner

Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. Euro hat CMBlu Energy

(https://www.cmblu.com/) den Einhorn-Status erreicht und die Bewertungsgrenze

von 1 Mrd. Euro überschritten. An der Runde beteiligte sich unter

anderem Samsung Ventures (https://www.samsungventure.co.kr/en/main.do). Auch

sämtliche Bestandsinvestoren, darunter STRABAG SE

(https://www.strabag.com/en), haben erneut investiert und unterstreichen damit

ihr nachhaltiges Vertrauen in die Strategie und langfristige Umsetzungskraft von

CMBlu. Dieser Meilenstein spiegelt die zunehmende kommerzielle Marktvalidierung

wider, da Rechenzentren und Energieversorger verstärkt nach skalierbaren,

verlässlichen und dauerhaft verfügbaren Energielösungen suchen.

CMBlu ist der alleinige Erfinder von SolidFlow, einer neuen Klasse von

lithiumfreien Langzeitspeichern für energieintensive Anwendungen mit

mehrstündiger Laufzeit. SolidFlow liefert zehn Stunden und mehr abrufbare

Energie und adressiert damit eine der drängendsten strukturellen

Herausforderungen für das Wachstum von Hyperscale-Rechenzentren: die

Bereitstellung zuverlässiger, mehrstündiger Speicherkapazitäten in einem Markt,

in dem der Strombedarf schneller wächst als der Netzausbau .

?Unsere SolidFlow-Technologie definiert Energiespeicherung neu, indem sie

inhärente Sicherheit mit deutlich vereinfachten Genehmigungsprozessen verbindet

- und so schnellere sowie besser planbare Großprojekte ermöglicht", sagte

Constantin Eis, CEO von CMBlu.?Diese schnelle Bereitstellung von Energie in

Kombination mit resilienten, lokal verankerten Lieferketten ist entscheidend, da

Rechenzentren und Industriekunden ihre Geschäftsanforderungen ausbauen und

gleichzeitig auf die stark steigende Nachfrage reagieren. Betreiber kritischer

Infrastrukturen benötigen Energie, auf die sie sich auch nachts und unter realen

Betriebsbedingungen verlassen können, und das bei maximaler Effizienz. Genau das

ermöglicht unsere Batterietechnologie. Der Markt honoriert Lösungen, die höchste

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bieten."

Eine neue Speicherarchitektur für die Energiewende

Die SolidFlow-Technologie von CMBlu stellt einen bahnbrechenden Bruch mit den

von Lithium dominierten Speichersystemen dar und führt eine Architektur mit

längerer Lebensdauer ein, die speziell für den Einsatz im Multi-Gigawattstunden-

Bereich entwickelt wurde. Das System kombiniert nicht brennbare, wasserbasierte

Elektrolyte mit proprietären festen Energiespeichermaterialien, entkoppelt dabei

Leistung von Energiekapazität und ermöglicht eine kosteneffiziente Skalierung.

SolidFlow basiert auf häufig verfügbaren, recyclingfähigen Rohstoffen und

verzichtet auf kritische Lieferketten aus geopolitisch sensiblen Regionen

(FEOC). Gleichzeitig erfüllt das System die Anforderungen an langlebige,

infrastrukturtaugliche Energiespeicher.

?Bei Samsung Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die das Rückgrat

einer sauberen und resilienten Energieinfrastruktur bilden", so ein Sprecher von

Samsung Ventures.?Die innovative Lösung von CMBlu zählt zu den führenden

Ansätzen für die Skalierung nachhaltiger Langzeitspeicher und positioniert das

Unternehmen als zentralen Treiber der globalen Energiewende. Diese Partnerschaft

unterstreicht unser Engagement für Technologien, die nicht nur

Energieinnovationen beschleunigen, sondern auch den steigenden Strombedarf einer

durch KI und Elektrifizierung geprägten Welt decken."

Der erste Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde dient dem Ausbau der

Produktionskapazitäten und beschleunigt die frühe kommerzielle Markteinführung

in Europa und den USA.

Als Beweis für diese Marktdynamik hat CMBlu einen Rahmenvertrag über 5 GWh mit

einem der führenden europäischen Energieversorger, Uniper

(https://www.uniper.energy/), abgeschlossen, was die Rolle von SolidFlow als

Schlüsseltechnologie für ein flexibles und stabiles Stromnetz weiter stärkt.

Das entspricht:

* Der Stromversorgung eines 1-GW-Rechenzentrums für fünf Stunden

* Der Stromversorgung eines 500-MW-Rechenzentrums für zehn Stunden, und damit

einer vollständigen Überbrückung der Nachtstunden ohne Solarstromerzeugung

Durch die Verlagerung von überschüssigem Strom aus dem Tagesbetrieb in Spitzen-

und Nachtlastzeiten ermöglicht SolidFlow Rechenzentren den Betrieb mit besonders

kostengünstigem Strom bei gleichzeitiger Sicherstellung von Verfügbarkeit und

Netzstabilität.

Angesichts des stark steigenden Strombedarfs durch KI, Elektrifizierung und

industrielles Wachstum positioniert CMBlu Langzeitspeicher als zentrale

Infrastruktur für ein zuverlässiges, resilientes und wirtschaftlich

wettbewerbsfähiges Energiesystem.

Über CMBlu Energy

CMBlu Energy ist ein globales Deep-Tech-Unternehmen, das mit seiner

bahnbrechenden SolidFlow-Batterietechnologie die Langzeit-Energiespeicherung neu

definiert. Die innovative Technologie des Unternehmens kombiniert die Vorteile

proprietärer, energiedichter Materialien mit der Architektur von Flow-Batterien

und ermöglicht so leistungsstarke Speichersysteme auf Basis reichlich

verfügbarer, nicht brennbarer Materialien ohne den Einsatz kritischer Rohstoffe.

CMBlu wurde 2014 gegründet und entwickelte sich von einem der größten

Forschungslabore für lithiumfreie Batterien in Europa zu einem schnell

wachsenden Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen baut seine

Produktion derzeit in seiner automatisierten Gigafactory in Alzenau,

Deutschland, aus und plant weitere Standorte in den Vereinigten Staaten und

Griechenland, um widerstandsfähige, lokale Lieferketten zu unterstützen.

Mit mehr als 250 Mitarbeitern - darunter über 150 Wissenschaftler und Ingenieure

- treibt CMBlu die Zukunft der Langzeit-Energiespeicherung voran und ermöglicht

widerstandsfähige Stromversorgungssysteme, die die nächste Generation digitaler

Infrastruktur und elektrifizierter Industrien weltweit unterstützen.

CMBlu Energy hat seinen Hauptsitz in Alzenau, Deutschland, und ist zudem in

Griechenland und den USA tätig.

Medienkontakt USA

Brad Carl

Im Auftrag von CMBlu Energy

brad@teamsilverline.com (mailto:brad@teamsilverline.com)

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