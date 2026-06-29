GNW-News: Codeego führt KI-gestützte Zertifizierte Softwarebewertung ein und schafft eine neue Kategorie für Software-Asset-Assurance

^LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Software ist heute ein kritisches

Asset in Unternehmen, Banken und öffentlichen Institutionen, dennoch behandeln

viele sie weiterhin als Kostenstelle statt als messbares Asset mit finanziellem

Wert, operativem Risiko und Governance-Implikationen.

Codeego lanciert heute die KI-gestützte Zertifizierte Softwarebewertung

(Certified Software Valuation), eine neue Kategorie für Organisationen, die den

Wert und das Risiko ihrer Software in weniger als 20 Minuten verstehen,

verifizieren und nachweisen müssen.

Codeego ändert das.

Die Plattform kombiniert eine KI-Reasoning-Schicht mit deterministischer Code-

Analyse und benutzerseitig gewählten Rahmenwerken, um technische Nachweise in

eine unabhängige Technische und Wirtschaftliche Bewertung (Technical and

Economic Valuation) umzuwandeln, ausgestellt von Codeego als Vertrauenswürdigem

Dritten (Trusted Third Party), mit Nachweisen, die über QTSP-Dienste versiegelt

und zeitgestempelt werden. Jeder Bericht zeigt die Reife, Risiken, den

Production Readiness Score und den wirtschaftlichen Wert der Software, und

ermöglicht zudem die qualifizierte Aufbewahrung von geistigem Eigentum, alles

innerhalb einer verschlüsselten Zero-Trust-Umgebung, die vor Ort oder in der

Cloud bereitgestellt werden kann.

Diese Kombination ist bewusst gewählt: Codeego zwingt nicht zur Wahl zwischen

deterministischen Tools, die bei Rohdaten stehen bleiben, und reinen KI-Tools,

deren Ausgabe nicht immer reproduzierbar ist. Die deterministischen Engines

erzeugen messbare, reproduzierbare und prüfbare Nachweise, während die KI-

Schicht diese wie ein unabhängiger Gutachter interpretiert. Die deterministische

Schicht bleibt unverändert, sodass jede Schlussfolgerung auf verifizierbaren

Nachweis zurückführbar ist, nicht auf die Meinung eines Modells.

Codeego schafft damit eine neue Kategorie, die technische Due Diligence,

Software-Audit, Cyber-Risikobewertung und Asset-Bewertung vereint und

fragmentierte Tools sowie manuelle Beratung in eine einzige KI-gestützte

Bewertungsschicht bündelt.

Die Relevanz erstreckt sich über die gesamte Organisation. IT-Teams messen

Wartbarkeit und Produktionsreife, CFOs behandeln Software als Bilanzaktivum,

Prüfungs-, Risiko- und Compliance-Teams dokumentieren Resilienz und

regulatorische Bereitschaft. Banken unterstützen das IKT- Risikomanagement und

Betriebsresilienz-Reviews, öffentliche Stellen verifizieren öffentlich

finanzierte Software, und Beschaffungsteams bestätigen, dass die Lieferung dem

Vertrag entspricht. Rechtsteams nutzen sie in Rechtsstreitigkeiten und IP-

Bewertungen, während Investoren, Erwerber und Gründer den Wert einer Codebasis

testen oder verteidigen.

Jede Bewertung analysiert die Codebasis hinsichtlich Sicherheit, Codequalität,

Abhängigkeiten, Testabdeckung und wirtschaftlichem Wert und erzeugt einen

Software Valuation Report mit einem Production Readiness Score und einem

Nachweiszertifikat (Evidence Certificate) des Vertrauenswürdigen Dritten.

Codeego kennzeichnet nicht nur technische Probleme, sondern wandelt Software-

Nachweise in einen zertifizierten Bewertungs- und Assurance-Report um: eine

gemeinsame Sprache für Software-Wert, Risiko und Rechenschaftspflicht.

?KI verändert, wie Software entwickelt wird, aber Organisationen müssen nach wie

vor wissen, was sie wert ist und welche Risiken sie trägt. Codeego macht

Software-Wert sichtbar, messbar und zertifizierbar, mit der Unabhängigkeit eines

Vertrauenswürdigen Dritten: Software ist nicht mehr nur eine technische

Angelegenheit, sondern in vielen Fällen der Kernwert der Organisation."

Saioa Echebarria, Präsidentin, Codeego

Der Launch erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Software-Risiko zu einem Thema auf

Vorstandsebene wird, getrieben durch Regulierung (DORA, NIS2, EU AI Act, EU

Cyber Resilience Act und Frameworks wie SOC 2), Cyber-Resilienz und KI-gestützte

Softwareentwicklung, die Organisationen dazu veranlassen, zu fragen, ob ihre

Software sicher und ordnungsgemäß verwaltet wird.

Die Zertifizierte Softwarebewertung ist jetzt direkt bei Codeego verfügbar, mit

Berichten ab 99 £, erstellt in weniger als 20 Minuten.

Über Codeego

Codeego Ltd, ein britisches Unternehmen-, bietet unabhängige, KI-gestützte

Technische und Wirtschaftliche Bewertung von Software-Codebasen als

Vertrauenswürdiger Dritter (Trusted Third Party). Es hilft Organisationen dabei,

Software-Wert in den Bereichen Technologie, Finanzen, Prüfung, Compliance,

Beschaffung, Recht, Investment und öffentlicher Sektor zu messen, nachzuweisen

und zu steuern.

Pressekontakt

press@codeego.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

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c421bc5fcbf9/de

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