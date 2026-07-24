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24.07.2026 03:01:39
GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung
^CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, und HAMBURG, Deutschland, July 24, 2026
(GLOBE NEWSWIRE) -- Heute stellt Collabora Productivity
(http://www.collaboraonline.com/) die für den Unternehmenseinsatz geeignete
Version von Collabora Online vor, dem kollaborativen Open-Source-
Dokumenteneditor mit professionellen Service Level Agreements (SLA) und
technischem Support.
Collabora Online, Teil des Produktportfolios von Collabora Office, ist das
Ergebnis eines Jahres der Entwicklung und Optimierung auf Grundlage des
Feedbacks von Partnern und Nutzern. Collabora Online feiert in diesem Jahr sein
zehnjähriges Bestehen mit weltweit über 115 Millionen Downloads.
Organisationen integrieren die Office-Suite von Collabora in ihre bestehende
Infrastruktur, während Partnerplattformen Collabora Online in ihre Produkte
integrieren können, um eine leistungsstarke, sichere und regelkonforme
kollaborative Dokumentenbearbeitung zu ermöglichen.
Dieses Release zum zehnjährigen Bestehen verbindet die bewährten Stärken von
Collabora Online mit umfangreichen neuen Funktionen. Im Mittelpunkt steht die
optionale KI-Unterstützung in Writer, Calc und Impress, die Teams dabei hilft,
Dokumente zu entwerfen und zu überarbeiten, Tabellendaten zu analysieren und
Präsentationen auszuarbeiten. Wichtig ist, dass Kunden die volle Kontrolle über
den Einsatz der KI sowie über das zugrunde liegende Modell und die Infrastruktur
behalten.
Hinzu kommen ein erweiterter Dokumentenvergleich und verbesserte Review-
Workflows für komplexe Dokumente, neue Filter, Funktionen und
Formatierungsoptionen in Calc, zuverlässigeres kollaboratives Präsentieren,
weitere Verbesserungen bei der Interoperabilität von Microsoft-OOXML- und
OpenDocument-Dateiformaten sowie umfangreiche Verbesserungen der
Barrierefreiheit, die sich in der erfolgreich bestandenen
Barrierefreiheitsprüfung von Collabora Online Writer nach BITV 2.0 zeigen.
?In ganz Europa und weltweit ist Collabora Online die vertrauenswürdige, robuste
Open-Source-Office-Suite für Unternehmen und Organisationen, die bei der
Zusammenarbeit an Dokumenten digitale Souveränität anstreben. Über unsere
Partner stellen wir gemeinsamen Kunden einen ansprechenden, sicheren und
regelkonformen Dokumenteneditor bereit, ergänzt durch Enterprise-Support unseres
globalen Teams erfahrener Ingenieure.
?Die hochgradig anpassbare KI-Unterstützung von Collabora Online 26.04 lässt
sich umfassend steuern und ermöglicht es Nutzern, dokumentbezogene Aufgaben
sicher und schneller zu erledigen. Ebenso werden die neuen Bearbeitungs- und
Review-Funktionen, die verbesserte Barrierefreiheit und die höhere
Dokumenteninteroperabilität die tägliche Arbeit für alle Nutzer reibungsloser,
intuitiver und flexibler gestalten."
- Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity
Funktions-Highlights in Collabora Online 26.04
Integrierter KI-Assistent
Auf Grundlage des Kundenfeedbacks ist die integrierte KI-Unterstützung nun in
Writer, Calc und Impress verfügbar. Die KI-Unterstützung ist direkt in die
Bearbeitungsumgebung integriert und hilft bei der Erstellung von Entwürfen, der
Analyse von Tabellendaten, der Fehlerbehebung bei Formeln sowie der Vorbereitung
von Präsentationen. Entscheidend ist, dass diese Integration vollständig unter
der Kontrolle des Kunden steht und standardmäßig deaktiviert ist. Organisationen
entscheiden selbst, welche KI-Funktionen sie gegebenenfalls aktivieren möchten,
und können ihren bevorzugten kommerziellen API-Anbieter sicher anbinden oder ein
individuell angepasstes, selbst gehostetes LLM in ihrer eigenen Infrastruktur
bereitstellen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Anbieter und keine Verpflichtung,
Daten außerhalb der von der Organisation gewählten Umgebung zu übermitteln.
Damit bleibt die Einführung von KI im Einklang mit bestehenden Richtlinien für
Data Governance, Sicherheit und Compliance.
Intelligentere Review- und Dokumenten-Workflows
Auch die Review-Workflows für Organisationen, die Verträge, Richtliniendokumente
und andere geschäftskritische Dokumente bearbeiten, wurden erheblich verbessert.
Beispielsweise:
Vergleichen und Zusammenführen: Ein deutlich verbessertes Tool für den
Dokumentenvergleich hebt Einfügungen, Löschungen, verschobene Inhalte und
Formatierungsänderungen durch klare, farbcodierte Änderungsmarkierungen hervor
und zeigt Angaben zu Autor und Zeitstempel an.
Eingeschränkter Review-Modus: ein neuer Modus, mit dem Administratoren Prüfern
gestatten können, nachverfolgte Änderungen anzunehmen oder abzulehnen, ohne
ihnen weitergehende Bearbeitungsrechte einzuräumen.
Markdown-Unterstützung: Writer unterstützt nun den Markdown-Import und -Export.
Dies erleichtert den Wechsel zwischen der Dokumentenbearbeitung und
dokumentationsorientierten Workflows sowie den Umgang mit KI-generiertem
formatiertem Text.
Verbesserungen der Barrierefreiheit
Barrierefreiheit bleibt ein zentraler Schwerpunkt bei Implementierungen in
Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Die Version 26.04 bietet in allen
Anwendungen umfassende Verbesserungen bei der Unterstützung für Screenreader,
der Tastaturnavigation und der Beschriftung von Dialogen. Die
Barrierefreiheitsfunktionen in Writer haben eine Prüfung nach BITV 2.0 auf
Grundlage der Richtlinien der Bundesfachstelle Barrierefreiheit bestanden. Dies
unterstreicht die Eignung für Organisationen mit strengen Compliance-
Anforderungen.
Verbesserungen bei der Dokumenteninteroperabilität
Die Interoperabilität mit Microsoft-Dateiformaten (OOXML) hat sich erheblich
verbessert. Laufende Rendering- und Validierungstests anhand Hunderttausender
Testdokumente haben Dokument-Roundtrips beim Austausch von Dateien zwischen
Collabora Online und proprietären Office-Suiten wie Microsoft Office
zuverlässiger gemacht. Für Organisationen, die sich von proprietären Plattformen
lösen, bedeutet dies weniger unerwartete Formatierungsabweichungen und eine
wesentlich reibungslosere Umstellung.
Produktivitätsverbesserungen
Über die KI hinaus bietet die gesamte Suite zahlreiche
Produktivitätsverbesserungen. Calc bietet neue, moderne
Tabellenkalkulationsfunktionen sowie vorgefertigte Tabellenstile. Impress
ermöglicht mit Follow-Me-Slideshows ein zuverlässigeres kollaboratives
Präsentieren. Dabei können Teilnehmer während einer Live-Präsentation unabhängig
zu vorherigen Folien zurückblättern. Nutzer profitieren von einem neuen
Optionsdialog in der Anwendung, über den sich Wörterbücher leichter anpassen
lassen. Auch Funktionen für die Dokumentsignatur und Änderungen an der
Benutzeroberfläche sind einfacher zu finden. Administratoren können festlegen,
dass Dokumente standardmäßig schreibgeschützt geöffnet werden. Dadurch sinkt bei
großen Implementierungen das Risiko unbeabsichtigter Änderungen.
LESEN: den Blogbeitrag zur Ankündigung von Collabora Online 26.04
(https://www.collaboraonline.com/blog/cool-26-04-release/) mit der VOLLSTÄNDIGEN
Liste aller Funktionen
(verfügbar am 23. Juli 2026 ab 12:00 Uhr GMT)
Collabora Online 26.04 jetzt testen
Benutzername: press1, press2, press3, press4 und press5
Passwort: C0llabor4!
Demo: https://demo.eu.collaboraonline.com/
Hinweis: Demo-Builds sind Vorabversionen und können instabile Funktionen
enthalten. Die Demo-Builds geben nicht die endgültige Leistung der
Produktivversion wieder.
Weitere Ressourcen
Greifen Sie auf den Ordner?Press Release Resources" zu, um die
Pressemitteilung, den Feature-Blog und Screenshots zu erhalten:
https://share.collabora.com/index.php/s/zRKm8BEPDapztW9
Passwort: COLLABORA-ONLINE-2604
Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity, steht für ein Statement zur
Verfügung. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an das Marketingteam.
Community und Danksagungen
Collabora hat erheblich in die Entwicklung einer Vielzahl neuer Features und
Funktionen für dieses neueste Release investiert und steuert den überwiegenden
Teil des Collabora-Online-Codes bei. Wir möchten jedoch all unseren Freunden und
Kollegen in der weiteren Community danken, die zu diesem Release beigetragen
haben, ebenso wie allen früheren Mitwirkenden an der zugrunde liegenden
Technologie, auf der Collabora Online basiert. All dies unterstützt unsere
Mission?Make Open Source Rock" und zugleich unser Ziel, ein nachhaltiges,
wachsendes Unternehmen zu sein.
Unser gesamter Code ist Open Source und auf unserem Gerrit-Server öffentlich
zugänglich. Treten Sie der Collabora Online Community
(http://www.collaboraoffice.org/) bei und beteiligen Sie sich an Easy Hacks
sowie an Diskussionen im Forum.
Unterstützende Zitate
?Collabora Online ist ein zentraler Bestandteil der modernen, vollständig
souveränen Kollaborationsplattform HCL Domino Workspace und wird in unserem
ersten Release als Office-Suite verfügbar sein, mit der unsere Kunden Dokumente
gemeinsam erstellen und teilen können. Dieses nächste Release 26.04 setzt neue
Maßstäbe für Domino-Workspace-Kunden, die es in den kommenden Monaten in der
eigenen Infrastruktur, in einer Private Cloud oder in einer Sovereign Cloud
ihrer Wahl bereitstellen können. Beide Unternehmen setzen sich dafür ein,
unseren Kunden die vollständige und kompromisslose Kontrolle über den Schutz
ihrer Daten zu geben."
Richard Jefts, Executive Vice President, HCLSoftware
www.hcl-software.com (http://www.hcl-software.com/)
?Nextcloud begrüßt die Einführung von Enterprise-Support für das auf 26.04
basierende Release von Nextcloud Office im Rahmen unserer langjährigen
Partnerschaft mit Collabora. Unsere Kunden, die sich für ein Upgrade
entscheiden, werden von den erheblichen Verbesserungen bei Leistung,
Barrierefreiheit und Interoperabilität sowie von der Integration mit der
datenschutzorientierten, souveränen KI von Nextcloud profitieren."
Frank Karlitschek, CEO und Gründer, Nextcloud
www.collaboraonline.com/partners/nextcloud
(http://www.collaboraonline.com/partners/nextcloud)
?Unsere strategische Partnerschaft mit Collabora konzentriert sich auf digitale
Souveränität und Interoperabilität. Das Release 26.04 ist ein großer Fortschritt
und bietet zahlreiche neue Funktionen, mit denen Organisationen von
intelligenteren Dokument-Workflows und einer produktiveren Dokumentenbearbeitung
profitieren können. Collabora Online unterstützt unser Ziel, Organisationen eine
sichere und interoperable Zusammenarbeit zu ermöglichen, die bei Kontrolle,
Transparenz oder rechtlicher Zuständigkeit keine Kompromisse eingehen können."
Benjamin Schilz, CEO von Wire
www.collaboraonline.com/partners/wire
(http://www.collaboraonline.com/partners/wire)
?Es ist großartig zu sehen, welche kontinuierlichen Fortschritte Collabora bei
seiner vollständig quelloffenen, interoperablen und immer intuitiveren Office-
Suite macht. Collabora leistet einen wirklich wichtigen Beitrag zur digitalen
Souveränität und zum gesamten Open-Source-Ökosystem, und Univention arbeitet
seit vielen Jahren erfolgreich mit Collabora zusammen. Die Verbesserungen der
Barrierefreiheit und die kundenseitig kontrollierte KI-Unterstützung in Version
26.04 markieren einen großen Fortschritt."
Peter Ganten, Geschäftsführer der Univention GmbH
www.collaboraonline.com/partners/univention
(http://www.collaboraonline.com/partners/univention)
?Collabora Online ermöglicht unseren Kunden im Bereich Wissensmanagement eine
Dokumentenbearbeitung mit vollem Funktionsumfang, ohne XWiki jemals verlassen zu
müssen. Wir freuen uns, dass die in Version 26.04 erzielten Fortschritte bei
Barrierefreiheit und Interoperabilität dieses Erlebnis noch weiter verbessern."
Ludovic Dubost, Gründer und CEO von XWiki SAS
www.collaboraonline.com/partners/xwiki
(http://www.collaboraonline.com/partners/xwiki)
?Wir freuen uns sehr, dass unser Integrationspartner Collabora mit Collabora
Online 26.04 diesen wichtigen Schritt nach vorn macht. Die höhere Leistung und
der erweiterte Funktionsumfang sorgen für ein noch ausgereifteres
Nutzererlebnis. Collabora ist für uns ein großartiger Partner mit einem
hervorragenden Produkt und einem klaren Bekenntnis zu Open Source. Dadurch
können unsere gemeinsamen Kunden die Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen!"
Klaas Freitag, CTO von OpenCloud
www.collaboraonline.com/partners/opencloud
(http://www.collaboraonline.com/partners/opencloud)
?Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Collabora und die Innovationen, die das
Unternehmen bei sicheren Open-Source-Lösungen für die Zusammenarbeit an
Dokumenten vorantreibt. Wir freuen uns über die umfangreichen Verbesserungen der
Dokumenteninteroperabilität im neuesten Release, die Adfinis mit Serverleistung
für automatisierte Tests unterstützt. Kunden sollten sich nicht zwischen
modernster Technologie und der vollständigen Kontrolle über ihre eigenen Daten
entscheiden müssen. Wir sind stolz darauf, Lösungen zu unterstützen, die beides
bieten."
Nicolas Christener, CEO von Adfinis
www.collaboraonline.com/partners/adfinis
(https://www.collaboraonline.com/partners/adfinis)
?Das neueste Release bietet den ownCloud-Nutzern weiterhin die beste
Integration, den besten Funktionsumfang und die höchste Stabilität. Zusammen mit
den Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität in diesem Release
fügt sich die Lösung ideal in die souveräne, föderierte Zusammenarbeit ein, auf
die ownCloud ausgerichtet ist."
David Walter, VP, Open Source Program Office & Special Projects bei ownCloud -
einem Unternehmen von Kiteworks
www.collaboraonline.com/partners/owncloud
(http://www.collaboraonline.com/partners/owncloud)
?Arawa freut sich, dass Collabora das Feedback unserer gemeinsamen französischen
Kunden aus Regierung, öffentlicher Verwaltung und Bildungswesen in dieses
wegweisende Release einfließen lässt. Die neue KI-Unterstützung, bei der die
Kunden die volle Kontrolle über ihr Modell und ihre Infrastruktur behalten,
entspricht einem Wunsch unserer Kunden aus verschiedenen Branchen. Die
Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität werden auch für sie
unmittelbar spürbar sein und dazu beitragen, die Akzeptanz bei Endnutzern zu
steigern. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin zur Zukunft von Collabora Online
beizutragen."
Guy-Christian, Head of Operations bei Arawa
www.collaboraonline.com/partners/arawa
(http://www.collaboraonline.com/partners/arawa)
Über Collabora Productivity
Collabora Productivity bietet Collabora Office an, eine robuste Open-Source-
Office-Suite für den Unternehmenseinsatz, die eine nahtlose
Dokumentenbearbeitung und Zusammenarbeit im Web, auf dem Desktop und auf
Mobilplattformen ermöglicht. Durch die Unterstützung aller wichtigen
Dateiformate, darunter Microsoft-Office- und OpenDocument-Formate, sowie die
direkte Integration in die eigene Infrastruktur gewährleistet die Lösung
vollständige Datensouveränität und DSGVO-Konformität für moderne, dezentral
arbeitende Teams. Gestützt auf das weltweit größte Engineering-Team für Open-
Source-Office-Produktivität bietet Collabora Productivity gemeinsam mit einem
globalen Netzwerk vertrauenswürdiger Partner eine sichere, leistungsstarke
Alternative zu Lösungen großer Anbieter für große Organisationen.
Kontakt
Naomi Manvell, Head of Marketing
marketing@collaboraoffice.com (mailto:marketing@collaboraoffice.com)
Chris Thornett, PR
chris.thornett@collabora.com (mailto:chris.thornett@collabora.com)
Collabora Productivity
St Johns Innovation Centre
Cowley Road
Cambridge
CB4 0WS
United Kingdom
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8dae5a5-
3e50-47b5-9ee6-ba2de9adc13b
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