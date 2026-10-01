GNW-News: CompoSecure eröffnet neues London Design Centre, um die wachsende internationale Nachfrage nach Premiumkarten aus Metall zu erfüllen

^LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompoSecure, ein führender Anbieter

von Zahlungskarten aus Metall sowie von Sicherheits- und

Authentifizierungslösungen, hat heute ein Design Centre und ein Büro im Zentrum

von London eröffnet. In der neuen Einrichtung können Banken, Fintechs und

Partner von Kartenprogrammen in Europa, im Nahen Osten und in Asien gemeinsam

mit den Spezialisten von CompoSecure hochwertige Metallkarten entwickeln,

fertige Materialien und Verarbeitungstechniken aus nächster Nähe erleben und

schneller vom Konzept zur Spezifikation gelangen. Die Beratung umfasst zudem

strategische Empfehlungen zu den fünf Elementen, die ein erfolgreiches

Metallkartenprogramm ausmachen.

Premiumkarten aus Metall sind für Kartenanbieter zu einem wichtigen Instrument

geworden, um sich von der Konkurrenz hinsichtlich Neukundengewinnung,

Umsatzwachstum, gehobenes Kundenerlebnis und Kundenbindung abzuheben. Für viele

internationale Kartenanbieter war die Entwicklung eines erfolgreichen

Metallkartenprogramms bislang mit einer Zusammenarbeit über große Distanzen

hinweg verbunden - häufig befanden sich die Partner auf einem anderen Kontinent.

Das London Design Centre holt diesen Prozess näher heran.

Besucher können eine große Auswahl an Kartendesigns und Veredelungen entdecken,

von verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen bis hin zu Lasergravuren und

integrierten Funktionen. Darüber hinaus arbeiten sie in jeder Phase direkt mit

den Design-, Metall- und Engineering-Teams von CompoSecure zusammen - vom

Konzept über die Visualisierung bis hin zur Spezifikation und Umsetzung.

?Die erfolgreichsten Kartenprogramme entstehen, wenn wir gemeinsam mit unseren

Kunden eine Vision entwickeln, und das gelingt viel besser, wenn wir in einem

Raum zusammen sind", so Ian Snadden, Chief Commercial Officer, International,

bei CompoSecure.?Karten sind für Verbraucher alltäglich und längst zum

wichtigsten Aushängeschild einer Bankmarke geworden. Deshalb müssen

Kartenanbieter die verschiedenen Möglichkeiten nicht nur sehen, sondern auch

erleben können. Genau das ist Kunden in London möglich. Unsere Experten stehen

ihnen vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt zur Seite. Wir freuen uns

darauf, Kunden und Partner aus aller Welt zu empfangen."

?Monavate hat bei mehreren Projekten eng mit CompoSecure zusammengearbeitet,

darunter bei der ikonischen MetaMask-Metallkarte. Wir haben an Design-Sessions

am US-Hauptsitz teilgenommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den

Experten im Londoner Design Centre, insbesondere im Hinblick auf die neuen

Programme, die wir in Europa und im Nahen Osten auf den Markt bringen möchten",

so Scott Lucas, Mitgründer und President, Monavate.

Das Design Centre befindet sich in einem restaurierten Industriegebäude an der

Themse - ein Umfeld, das wie geschaffen ist für die Verbindung von

Handwerkskunst und Ingenieurskunst, die hinter jeder CompoSecure-Karte steht.

Die Eröffnung baut auf 25 Jahren gemeinsamer Entwicklung von Kartenprogrammen

weltweit auf und markiert den nächsten Schritt im internationalen Wachstum des

Unternehmens.

Kartenanbieter und Partner können eine Design-Session buchen, indem Sie sich

an sales@composecure.com (mailto:sales@composecure.com) wenden.

Über CompoSecure

CompoSecure, ein Unternehmen von GPGI (NYSE: GPGI), ist der führende Hersteller

von Premium-Zahlungskarten aus Metall und bietet erstklassige Lösungen für die

Authentifizierung und für digitale Vermögenswerte an. Die Angebote des

Unternehmens vereinen Eleganz, Einfachheit und Sicherheit. Sie sorgen für

außergewöhnliche Erlebnisse und Sorgenfreiheit und stärken so das Vertrauen von

Millionen von Menschen weltweit. Weitere Informationen finden Sie

unter www.CompoSecure.com

(https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.composecur

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine historischen Tatsachen, sondern Aussagen über Pläne, Erwartungen,

Zielsetzungen, Ziele und die künftige Leistung, unter anderem in Bezug auf

Metallkarten, potenzielle künftige Partnerschaften und das London Design Centre.

Auch wenn wir der Ansicht sind, dass unsere in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen

angemessen sind, können wir Ihnen nicht zusichern, dass wir diese Pläne,

Absichten oder Erwartungen erreichen oder realisieren werden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen grundsätzlich Risiken, Unsicherheiten und Annahmen,

insbesondere Risiken im Zusammenhang mit unseren Plänen und Strategien,

einschließlich der internationalen Expansion und des Betriebs des London Design

Centre, der Nachfrage von Kartenanbietern und Partnern, den erwarteten Vorteilen

von Metallkarten sowie jenen zusätzlichen Risiken, die in unseren bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Berichten, unter anderem in den Abschnitten

?Risk Factors", offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können die Wörter

?können",?werden",?sollten",?erwarten",?Chancen",?beabsichtigen",?planen",

?vorhersehen",?glauben",?schätzen",?vorhersagen",?potenziell",

?Zielsetzung",?Ziel" oder?fortsetzen" bzw. die Verneinung dieser Begriffe oder

sonstige vergleichbare Begriffe vorangestellt oder nachgestellt sein oder diese

enthalten. Auf zukunftsgerichtete Aussagen sollte nicht als Vorhersagen

künftiger Ereignisse vertraut werden, und sie stellen keine Garantien für

Leistungen oder Ergebnisse dar. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise

auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung

Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen öffentlich

zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht erforderlich.

Medienkontakt

Stacey Gutman

sgutman@composecure.com (mailto:sgutman@composecure.com)

+1-908-356-8733

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