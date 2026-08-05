GNW-News: Concentrix und Currys gewinnen den NiCE International CX Excellence Award für die Neugestaltung der Kundenbindung

^NEWARK, Kalifornien, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation

(https://www.concentrix.com/news/) (NASDAQ: CNXC (https://ir.concentrix.com/)),

ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen, und ihr

Kunde Currys, der führende Omnichannel-Technologie-Einzelhändler

Großbritanniens, haben den NiCE 2026 International CX Excellence Award für

?Excellence in Engagement Orchestration (EMEA)" gewonnen. Damit werden ihre

Erfolge bei der Neugestaltung der Kundeninteraktion durch intelligente

Koordination und personalisierte Erlebnisse gewürdigt.

Der auf der NiCE World London verliehene Preis würdigt Unternehmen, die das

Kundenerlebnis durch technologiegestützte Abläufe, intelligente Koordination und

Innovationen neu definieren, die messbare geschäftliche Auswirkungen haben.

Concentrix erhielt die Auszeichnung dafür, dass es Currys dabei unterstützt hat,

mithilfe von NiCE CXone seine Abläufe in ein modernes Interaktionsökosystem

umzugestalten, das Kundeninteraktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg

miteinander verknüpft - vom Kauf über die Lieferung bis hin zur Installation,

zum Support, zu Reparaturen und zur weiteren Nutzung. Die Lösung

vereinheitlichte die Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg und verwandelte

fast sechs Millionen Kundeninteraktionen pro Jahr in verwertbare Erkenntnisse,

was zu zweistelligen Zuwächsen führte, darunter auch beim Net Promoter Score des

Unternehmens.

?Gemeinsam mit Concentrix und NiCE haben wir die Art und Weise, wie wir mit

unseren Kunden während ihrer gesamten Customer Journey in Kontakt treten, neu

konzipiert", so Chris Stroud, Leiter des Customer Management Centre bei Currys.

?Concentrix hat uns dabei geholfen, leistungsstarke Technologie in messbare

Geschäftsergebnisse, kontinuierliche Innovation und eine stärkere Kundenbindung

umzusetzen - und damit eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen."

?Die Zukunft des Kundenerlebnisses entsteht in Echtzeit, da sich die Erwartungen

der Kunden rasant wandeln und damit neu definieren, wie Marken mit ihren Kunden

interagieren, Probleme lösen und dauerhafte Kundenbindung aufbauen", sagt Chris

Caldwell, President und CEO von Concentrix.?Es ist uns eine Ehre, von NiCE für

unsere Zusammenarbeit mit Currys ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung

zeigt, was möglich ist, wenn leistungsstarke Technologie, operatives Know-how

und ein gemeinsames Bekenntnis zur Innovation zusammenkommen, um für die Kunden

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen."

Die Anerkennung unterstreicht einmal mehr die sich vertiefende strategische

Partnerschaft zwischen Concentrix und NiCE. Concentrix hat kürzlich im 360-

Partnerprogramm von NiCE den Platin-Status erreicht. Dies spiegelt die

umfassende Erfahrung beider Unternehmen bei der Bereitstellung koordinierter

Lösungen für das Kundenerlebnis in komplexen Unternehmensumgebungen und

regulierten Bereichen wider.

?Gemeinsam unterstützen NiCE und Concentrix Unternehmen dabei, ihre

Kundeninteraktion zu modernisieren", so Darren Rushworth, President von NiCE

International.?Durch die Kombination von agentischen Lösungen der Enterprise-

Klasse mit umfassender Integration, Orchestrierung und operativem Fachwissen

unterstützen wir Unternehmen dabei, Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Anfang

bis Ende besser vernetzt, intelligenter und effektiver sind."

Über Currys

Currys plc ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für Technologieprodukte

und -dienstleistungen, der sowohl online als auch über 702 Filialen in 6 Ländern

tätig ist. Wir helfen jedem und jeder dabei, fantastische Technik zu genießen -

ganz gleich, wie er oder sie bei uns einkaufen möchte. In Großbritannien und

Irland sind wir unter dem Namen Currys tätig, und in Großbritannien betreiben

wir unser eigenes virtuelles Mobilfunknetz, iD Mobile. In den nordischen Ländern

sind wir unter der Marke Elkjøp tätig. Wir sind Marktführer in allen Märkten,

versorgen alle Haushalte und beschäftigen mehr als 25.000 kompetente und

engagierte Mitarbeitende. Wir helfen jedem dabei, fantastische Technologie zu

genießen, indem wir es unseren Kunden leicht machen, die richtigen Produkte und

Dienstleistungen zu entdecken, auszuwählen, sich diese leisten zu können und

optimal zu nutzen. Dank unserer Größe, unserer Fachkompetenz und unserer

umfangreichen Netzwerke in den Bereichen Reparatur, Vertrieb und Kundendienst

sind wir in der einzigartigen Lage, Millionen von Kunden in unseren Märkten zu

bedienen. Wir setzen uns außerdem dafür ein, die Lebensdauer von Technik durch

Reparatur, Recycling und Wiederverwendung zu verlängern, gleichzeitig unsere

Umweltbelastung zu verringern und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Durch energieeffiziente Produkte und Partnerschaften mit gemeinnützigen

Organisationen tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen von dieser großartigen

Technologie profitieren können.

Über NiCE

NiCE (https://www.nice.com/) (NASDAQ: NICE) verändert die Welt mit KI, bei der

der Mensch im Mittelpunkt steht. Unsere speziell entwickelten, KI-gestützten

Plattformen automatisieren Kundeninteraktionen und wandeln sie in proaktive,

sichere und intelligente Maßnahmen um. So befähigen wir Einzelpersonen und

Organisationen, innovativ zu sein und zu handeln - von der Interaktion bis zur

Lösung. Die Plattformen von NiCE genießen das Vertrauen von Unternehmen in über

150 Ländern weltweit und werden branchenübergreifend eingesetzt. Sie verbinden

Menschen, Systeme und Arbeitsabläufe, um in großem Maßstab intelligenter zu

arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweisbare,

messbare Ergebnisse zu erzielen.

Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert

Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500(®)-Technologie- und

Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken dabei hilft,

intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir

entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI

miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von

Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen

weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen

Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung

und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der

Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare

und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie

concentrix.com (http://www.concentrix.com/), um mehr zu erfahren.

Medienkontakt:

Marketing & Kommunikation

Concentrix Corporation

media@concentrix.com (mailto:media@concentrix.com)

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Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in der jeweils

geltenden Fassung und Abschnitt 21E des US-Börsengesetzes (Securities Exchange

Act) von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Zu den zukunftsgerichteten

Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die

Positionierung des Unternehmens zur Erzielung von Geschäftsergebnissen und zur

Lösung von Herausforderungen für seine Kunden sowie Aussagen, die Wörter wie

?glauben",?erwarten",?können",?werden",?bieten",?könnten" und?sollten" und

andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind von

Natur aus ungewiss und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den

Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die

Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie erfolgreich umzusetzen, die

Wettbewerbsbedingungen in der Branche des Unternehmens und andere Faktoren, die

im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum

30. November 2025, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)

eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden SEC-Einreichungen dargelegt sind. Wir

sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, da diese

nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht werden.

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