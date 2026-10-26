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26.10.2026 10:04:38
GNW-News: Conow bringt den preisgekrönten Atlas 6000 AC in Deutschland auf den Markt und treibt KI-gestütztes Energiemanagement im Haushalt voran
^MÜNCHEN, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-
basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter
von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt
wurde, hat den Atlas 6000 AC in Deutschland auf den Markt gebracht. Der Plug-
and-Play-Heimspeicher als Vorzeigeprodukt der Marke wird von einem Konzeptfilm
begleitet, der zeigt, wie Conow AIX mithilfe künstlicher Intelligenz die
Energieerzeugung, -speicherung und den Energieverbrauch im Haushalt aufeinander
abstimmt.
Der Atlas 6000 AC wurde für Haushalte mit bereits installierter Dach-PV-Anlage
entwickelt. Er bietet eine Grundkapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen
AC-Wechselrichter mit 3.000 W Leistung. Dank der AC-Kopplung lässt sich das
System über eine herkömmliche Haushaltssteckdose mit 800 W in etwa drei Minuten
nachrüsten - ohne Neuverkabelung und ohne den vorhandenen Wechselrichter
austauschen zu müssen. Für eine Ausgangsleistung von bis zu 3.000 W ist die
Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erforderlich.
Für deutsche Haushalte mit Photovoltaikanlage wird es zunehmend zum
Kostenproblem, überschüssigen Strom zu niedrigen Preisen ins Netz einzuspeisen
und später teureren Strom zurückzukaufen. Dynamische Stromtarife sorgen im
Tagesverlauf für zusätzliche Preisschwankungen. Conow AIX begegnet dieser
Herausforderung, indem die Lösung dynamische Stromtarife, Solarstromprognosen
und den Strombedarf des Haushalts in Echtzeit optimiert und zugleich kompatible
Wärmepumpen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Smart-Home-Geräte koordiniert.
Conow AIX unterstützt mehr als 3.000 Kategorien intelligenter Geräte und 6.000
Wärmepumpen. Darüber hinaus ist das System im Vereinigten Königreich und in
Europa mit mehr als 1.000 Anbietern dynamischer Stromtarife integriert. Die
Unterstützung optischer Zählerlesegeräte und führender Smart-Meter-Ökosysteme
ermöglicht eine schnelle Regelung zur Vermeidung von Netzeinspeisung sowie eine
intelligente Nutzung dynamischer Strompreise zur Kostenoptimierung.
?Die zukünftige Energieversorgung im Haushalt wird nicht durch einzelne Geräte
bestimmt, sondern dadurch, wie gut sie miteinander zusammenarbeiten", so Ke
Yang, Global GTM Lead bei Conow.?Conow AIX vernetzt Energieanlagen, optimiert
ihren Betrieb und ermöglicht es Haushalten, an neuen flexiblen Diensten
teilzunehmen. Gemeinsam mit Tuya Smart setzen wir unser Motto 'Make Energy
Yours' in die Praxis um."
Der Atlas 6000 AC verbindet ein kompaktes, preisgekröntes Design mit LiFePO4-
Zellen in Automobilqualität, einer Dauerleistung von 3.000 W im Lade- und
Entladebetrieb, Schutzart IP65 und einer zehnjährigen Garantie. Das
Sicherheitssystem umfasst eine thermische Isolierung auf Zellebene sowie ein
Aerosol-Brandunterdrückungssystem. Die drahtlose Paralleltechnologie AirMesh(TM)
ermöglicht eine Erweiterung der Speicherkapazität auf bis zu 60 kWh.
Der Konzeptfilm ist hier verfügbar: https://youtu.be/RciFh-EN6uk
Der Atlas 6000 AC ist ab sofort in Deutschland über autorisierte lokale
Vertriebspartner erhältlich:
https://www.tepto.de/Conow-Atlas-6000-AC
https://sonnenmatrix.de/products/conow-atlas-6000-ac-heimspeicher-6kwh-3000w
https://flexisolar.de/products/conow-atlas-6000-ac
Weitere Informationen und den kostenlosen Energiesparrechner finden Sie unter:
www.conow.com/products/atlas-6000-ac-plugin-home-battery
(http://www.conow.com/products/atlas-6000-ac-plugin-home-battery)
Medienkontakt: Sansa Peng (sansa.peng@tuya.com (mailto:sansa.peng@tuya.com))
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4f13fb0-a3c0-
4ffc-88cb-967b3502974f
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