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09.09.2026 15:17:38
GNW-News: ContentCon 2026: Jede Marke hat heute zwei Zielgruppen - Menschen und KI-Agenten
^Wichtigste Fakten:
* Die Ära der zwei Zielgruppen: Auf der ContentCon 2026 stellt Contentstack
ein neues Playbook vor, das Marken dabei unterstützt, digitale Erlebnisse
von Anfang an für zwei Zielgruppen zu konzipieren: für Menschen und für KI-
Agenten.
* Agentische KI zum Anfassen inklusive Zertifizierung: In speziellen Workshops
erhalten die Teilnehmer direkten Zugang zu Schulungen und einer offiziellen
Zertifizierung für die Contentstack Agentic Experience Platform (AXP) und
Agent OS.
* Enterprise-KI in der Praxis: Führungskräfte von Marken wie Verizon, TIME,
Land O'Lakes, MassMutual, Volvo, ASICS und Walmart Marketplace berichten,
wie sie interne Abläufe, Governance und Personalisierung neu aufstellen, um
ihre Unternehmen adaptiv und KI-fähig zu machen.
AUSTIN, Texas, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-2026-human-
and-agents&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr),
der unabhängige CMS-Pionier und Vorreiter für agentische digitale Erlebnisse,
hat heute das Keynote-Programm und die zentralen Themen der ContentCon 2026
bekannt gegeben. Im Mittelpunkt steht eine grundlegende Veränderung, vor der
globale Marken stehen: Digitale Erlebnisse müssen künftig gleichzeitig für
Menschen und KI-Agenten konzipiert werden. Die Jahreskonferenz findet in diesem
Jahr im September in Amsterdam und im Oktober in Chicago statt.
Digitale Erlebnisse für Menschen und KI: Menschen begeistern, Agenten mit
Kontext versorgen
In unserer Eröffnungs-Keynote auf der ContentCon mit dem Titel?Menschen
begeistern, Agenten mit Kontext versorgen" geht es darum, wie Marken digitale
Erlebnisse schaffen, die Menschen überzeugen und KI-Agenten zugleich mit den
Informationen und dem Kontext ausstatten, die sie benötigen, um eine Marke
korrekt zu verstehen und wiederzugeben.
?Wer heute erfolgreich sein will, muss zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen
gleichzeitig erreichen: menschliche Käufer begeistern und KI-Agenten mit dem
nötigen Kontext versorgen, damit sie die eigene Marke korrekt repräsentieren
können", sagt Neha Sampat, Gründerin und CEO von Contentstack.?Dafür braucht es
einen grundlegend neuen Umgang mit Content, Daten und Technologie. Contentstack
zeigt Marken, wie sie diesen Wandel konkret umsetzen können."
Die Referenten gehen dabei einer zentralen Frage nach: Was mussten sie aufgeben,
neu beginnen oder grundlegend neu denken, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu
sein? Für Contentstack begann dieser Prozess im eigenen Unternehmen - mit einem
neuen Blick darauf, wie Entscheidungen getroffen werden.?Wir haben uns bewusst
damit auseinandergesetzt, welche Aufgaben und Entscheidungen in unserer
Organisation bei Menschen liegen sollen und welche bei Agenten", so Sampat.?Wir
wollten diese Fragen zunächst für uns selbst beantworten, bevor wir von unseren
Kunden und Partnern dasselbe verlangen. Heute helfen wir ihnen genau dabei: ihre
Arbeitsweise neu zu gestalten, anstatt lediglich bestehende Tools
auszutauschen."
Auf der ContentCon in Amsterdam und Chicago zeigen einige der weltweit führenden
Marken, wie diese Neuausrichtung in der Praxis aussieht:
* Michael Mraz, SVP of Product and Platform AI bei TIME, spricht darüber, wie
eine Medienmarke mit 100-jähriger Geschichte KI in redaktionelle Abläufe und
die Interaktion mit ihrem Publikum integriert.
* Verizon zeigt mit?Page Craft", wie ein KI-gestützter Prozess die
Veröffentlichung von markenkonformen Webseiten ermöglicht, ohne dass jede
einzelne Seite zunächst von der Rechtsabteilung geprüft werden muss.
* Land O'Lakes erläutert seinen mehrstufigen Ansatz für die Personalisierung
in Echtzeit über unterschiedliche Kunden-Personas hinweg.
* Volvo Cars zeigt, wie ein Code-First-Ansatz bei Content-Modellierung und
Lokalisierung die Veröffentlichung in mehr als 100 Märkten unterstützt.
* GetYourGuide zeigt, wie sich die Effizienz KI-gestützter Content-Erstellung
mit menschlicher Kreativität verbinden lässt, damit die Marke auch bei
globaler Skalierung authentisch bleibt.
Das vollständige Programm mit Sessions von Alaska Airlines, Philips, MassMutual,
Walmart Marketplace, Mondel?z International und Forrester finden Sie hier:
Chicago
(https://www.contentstack.com/contentcon/speakers?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_con
tentcon-2026-human-and-agents&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr), Amsterdam
(https://www.contentstack.com/contentcon-
europe/speakers?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-2026-human-and-
agents&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr).
Praxisnahe Umsetzung und Branchen-Awards
Neu im diesjährigen ContentCon-Programm sind außerdem offizielle
Zertifizierungssessions für die Contentstack Agentic Experience Platform (AXP)
und Agent OS. Sie finden am ersten Tag der ContentCon Europe und der ContentCon
US statt. In den Workshops?Become an Agentic Pioneer" erhalten die Teilnehmer
einen praxisorientierten Leitfaden für die Umsetzung agentischer digitaler
Erlebnisse. Darüber hinaus können sie eine offizielle Zertifizierung für die
agentische KI-Plattform von Contentstack erwerben. Das Angebot ist exklusiv für
ContentCon-Teilnehmer und ohne zusätzliche Kosten verfügbar.
Mit den Contentstack Experience Awards
(https://www.contentstack.com/contentcon/experience-
awards?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-2026-human-and-
agents&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr)
(CXAs) zeichnet Contentstack auf der ContentCon 2026 außerdem herausragende
Leistungen im Bereich digitaler Erlebnisse aus. Die Kategorien umfassen?World's
Best Digital Experience",?Most Successful Transformation",?Best
Personalization Project",?Agency Partner of the Year" und?Technology Partner
of the Year". Die fünf Gewinner werden auf Contentstack.com vorgestellt und im
Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf der ContentCon US in Chicago
ausgezeichnet.
Weitere Informationen zur ContentCon, zur Anmeldung und zu den Contentstack
Experience Awards finden Sie unter: www.contentstack.com/contentcon
(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-
2026-human-and-agents&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr).
Über Contentstack
Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und
verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint
Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),
Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie
autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.
Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre
Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten
Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen,
diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander
verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher
verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.
Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce &
Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf
Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte,
skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist
bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die
Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.
Erfahren Sie mehr unter contentstack.com
(http://contentstack.com/?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-2026-human-and-
agents&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr) und
folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.
Medienkontakt
Payton de los Cobos
Senior Manager, Earned Media & Communications
press@contentstack.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=s-ZcILk3Y2-
N_yiICdDzJGjR8Jm-Fd3Z4BPmmc5h_9WOqlvzxooAl26ad6-
nk7DjSmTh4JI1lEK2Ueec5RRobRyijHpqppSUT1u4lgLzh60=)
ContentCon 2026: Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist die ContentCon 2026?
Die ContentCon 2026 ist das zentrale Event von Contentstack für Führungskräfte
aus dem Digitalbereich, Marketingverantwortliche, Entwickler und
Technologieinnovatoren. Unter dem Motto?From here to agentic: Your roadmap for
an adaptive brand" bringt die Veranstaltung Praxisbeispiele führender Marken,
konkrete Handlungsempfehlungen und technische Workshops zusammen. Ziel ist es,
Unternehmen dabei zu unterstützen, digitale Erlebnisse gleichermaßen für
Menschen und KI zu entwickeln.
Wann und wo findet die Veranstaltung statt?
Contentstack veranstaltet in diesem Jahr zwei Events:
* ContentCon Europe: 30. September bis 1. Oktober 2026 im Circa in Amsterdam,
Niederlande.
* ContentCon US: 27. bis 28. Oktober 2026 im Convene Willis Tower in Chicago,
Illinois.
Was steht am ersten und am zweiten Tag auf dem Programm?
* Tag 1: Der erste Tag steht im Zeichen des Partnerprogramms, des Networkings
und unserer?Become an Agentic Pioneer"-Workshops. Dort können Sie praxisnah
mit den Technologien arbeiten und eine offizielle Zertifizierung für
Contentstack AXP und Agent OS erwerben.
* Tag 2: Der zweite Tag bildet das vollständige Konferenzprogramm mit Keynotes
von Kunden, Podiumsdiskussionen und praxisorientierten Breakout-Sessions.
Welche Breakout-Tracks gibt es am zweiten Tag?
Sie wählen selbst den Track, der am besten zu Ihrer täglichen Arbeit passt:
* Drivers: Für Marketingverantwortliche und Führungskräfte, die sich im
agentischen Zeitalter mit Strategie, Markenpositionierung und Kundenbindung
beschäftigen.
* Builders: Für Verantwortliche aus Web, IT und Operations, die an digitaler
Architektur und der Skalierung interaktiver Erlebnisse arbeiten.
* Developer Labs: Praxisnahe technische Sessions, in denen Entwickler lernen,
wie sie mit Contentstack AXP personalisierte, datenbasierte Erlebnisse in
Echtzeit entwickeln.
Was kostet die Teilnahme?
* ContentCon Europe: Bei vorheriger Anmeldung kostenlos.
* ContentCon US: Standardtickets kosten 895 US-Dollar.
Was sind die Contentstack Experience Awards?
Mit den CXAs würdigt Contentstack Teams, die herausragende Leistungen in den
Bereichen digitale Transformation, Personalisierung und Innovation gemeinsam mit
Partnern erbringen. Fünf Gewinner aus aller Welt werden auf Contentstack.com
vorgestellt und im Rahmen der ContentCon US in Chicago live auf der Bühne
ausgezeichnet.
Wo kann ich mich anmelden oder mich für einen Award bewerben?
Unter www.contentstack.com/contentcon
(https://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_contentcon-
2026-human-and-agents&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=ccon-pr) können Sie sich für eine der
beiden Veranstaltungen anmelden, das Referentenprogramm ansehen oder Ihre
Bewerbung für einen Award einreichen.
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/292fd67d-7f8d-4405-af13-
d665e915ad9a
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