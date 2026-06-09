GNW-News: Contentstack stellt seine "Agentic Experience Platform" (AXP) mit "Agent OS" und "Agent Accelerator" vor, um Hindernisse für den ROI und die Einfüh...

^AUSTIN, Texas, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-

activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-

press-release), der unabhängige CMS-Pionier, der agentenbasierte digitale

Erlebnisse neu definiert, hat heute seine Lösung für das agentenbasierte

Unternehmen vorgestellt: die Agentic Experience Platform (AXP). Die Ankündigung

umfasst die allgemeine Verfügbarkeit von Agent OS, einer autonomen

Agentenschicht, die Inhalte, Daten und Echtzeit-Personalisierung abdeckt, sowie

die Einführung von Agent Accelerator, einem Programm, das Kunden dabei

unterstützen soll, den Weg vom KI-Experiment bis hin zu operativen Ergebnissen

zu beschreiten. Gemeinsam ebnen diese Lösungen Unternehmen den Weg, den Nutzen

autonomer KI zu realisieren, indem sie die Einführung, die Steuerung sowie die

nahtlose Integration von KI-Workflows in den Bereichen Content-Management und

Kundendaten gewährleisten.

Da Unternehmen ihre Investitionen in KI vorantreiben, stellen viele fest, dass

frühere Implementierungen zu einer erhöhten Komplexität in ihren digitalen

Ökosystemen geführt haben. Inhalte, Kundendaten und KI-Tools sind häufig auf

verschiedene Systeme verteilt, sodass Marketingverantwortliche Schwierigkeiten

haben, in großem Maßstab eindeutig zu messen, was funktioniert und was nicht.

Contentstack AXP

(https://www.contentstack.com/platform?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_age

nt-os-activation&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) vereint die

grundlegenden Bausteine agentenbasierter Erfahrungen - Inhalt, Kontext und

Aktion - in einer einheitlichen Architektur, die es Marketingfachleuten

ermöglicht, die Skalierbarkeit und den Nutzen agentenbasierter KI selbst zu

steuern.

Die KI-Umsetzungslücke

Die Ergebnisse des in Kürze erscheinenden?Agentic Enterprise Report 2026" von

Contentstack zeigen, dass 88 % der Führungskräfte sich wünschen, sie hätten vor

der Einführung von agentenbasierter KI in grundlegende Content- und

Dateninfrastruktur investiert. Die meisten Unternehmen werden durch isolierte

Systeme ausgebremst: Älteren Plattformen für digitale Kundenerlebnisse fehlt die

für die Nutzung echter Handlungsfähigkeit erforderliche Datenaktivierung in

Echtzeit, während universellen KI-Tools der Markenkontext und die

unternehmensweite Governance fehlen, um sicher im Namen des Unternehmens zu

handeln.

Das bloße Hinzufügen von KI-Funktionen zu einer älteren oder an eine Suite

gebundenen Content-Plattform löst dieses Problem nicht. Echte operative

Geschwindigkeit erfordert eine völlig neue Architektur: ein Content-System, das

regelt, was die KI sagen darf, ein Datensystem, das weiß, mit wem sie spricht,

und eine Agentenebene, die auf beides reagieren kann.

?Eine KI, die Inhalte erstellt, ohne Ihre Kunden zu kennen, tappt im Dunkeln.

Eine KI, die Ihre Kunden kennt, aber ohne Content-Governance betrieben wird,

untergräbt Ihre Marke", so Neha Sampat, CEO von Contentstack.?Jeder

Unternehmensleiter, mit dem ich spreche, erzählt mir eine ähnliche Geschichte:

großartige KI-Tools, die auf unzusammenhängenden Grundlagen aufbauen und

Pilotprojekte hervorbringen, die sich niemals skalieren lassen. Das ist kein

Problem der künstlichen Intelligenz. Das ist ein architektonisches Problem. Wir

haben Agent OS entwickelt, um dieses Problem zu lösen."

Wir präsentieren: Die Agentic Experience Platform

Contentstack AXP vereint drei Kernsysteme, die aufeinander abgestimmt arbeiten:

* Content Cloud (Einheitliche Content-Grundlage): Ein System für Content-

Governance und Markenkonsistenz über alle digitalen Kanäle hinweg, das auf

einem Headless-CMS, einem Asset Manager, Frontend-Hosting und einem Brand

Kit für KI-gestützte Markenrichtlinien basiert.

* Data Cloud (Echtzeitkontext): Ein System zur Zusammenführung von Verhaltens-

und Absichtsdaten sowie zur Datenaktivierung, das auf Lytics (CDP) und einer

nativen Personalisierungs-Engine basiert, um Kundenerlebnisse im jeweiligen

Kontext zu verankern.

* Agent OS (Aktionsarchitektur): Eine Gruppe von KI-Agenten, die mit dem

vollständigen Kontext Ihrer Inhalte und Kundendaten ausgestattet sind, um

digitale Abläufe zu skalieren - unterstützt durch Polaris (In-App-KI-

Assistent), Agent Builder und Automations.

Für sich genommen ist jedes System unvollständig. Inhalte ohne Kontext lassen

sich nicht personalisieren. Ein Kontext ohne klare Vorgaben untergräbt die

Markenkonsistenz. Agenten, denen beides fehlt, sind nichts weiter als teure

Ratespiele. Gemeinsam schließen sie die Lücke zwischen den Zielen der KI und der

betrieblichen Realität.

Früher Einsatz bei Kunden und Partnern

Frühanwender und Implementierungspartner setzen Agent OS bereits ein, um den

manuellen Aufwand zu reduzieren und die Genauigkeit der Inhalte in komplexen,

verteilten Arbeitsabläufen zu verbessern.

?Die Genauigkeit der Hoteldaten ist für uns von entscheidender Bedeutung", sagte

Jack Simkins, Digital Product Manager bei Golfbreaks

(https://www.golfbreaks.com/en-us/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-

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press-release), der einen autonomen Faktenprüfer implementiert hat, der dem Team

Unstimmigkeiten aufzeigt.?Die Aktualisierung war schon immer mit einem

erheblichen manuellen Aufwand verbunden. Mit Agent OS können wir im Hintergrund

Abgleichprüfungen durchführen und nur die Änderungen anzeigen, die von Bedeutung

sind. Nun sind wir in der Lage, das Vertrauen unserer Kunden zu wahren, ohne den

manuellen Aufwand, der zunehmend untragbar geworden war."

Auch das weltweite Partner-Ökosystem von Contentstack sieht in der Praxis, wie

Contentstack AXP herkömmliche Anbieter von Digital-Experience-Lösungen

übertrifft.

?Wir hatten bereits frühzeitig Zugang zu Agent OS, und das System ist anderen

Lösungen, die wir im Bereich der operativen KI-Umsetzung gesehen haben, bereits

einen Schritt voraus", sagt Meng Hak, Contentstack Practice Director bei

XCentium (https://www.xcentium.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-

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press-release).?Unsere Kunden wünschen sich autonome KI-Funktionen, sind jedoch

nicht bereit, Kompromisse bei der Sicherheit oder der Markenkonformität

einzugehen. Die Architektur von Contentstack löst dieses Problem, indem sie

strenge Kontrollmechanismen direkt in die Agentenebene integriert und

Unternehmen so die gewünschte Automatisierung mit genau den erforderlichen

Sicherheitsvorkehrungen bietet."

Marktperspektive

Contentstack hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Vorreiter bei großen

digitalen Umbrüchen erwiesen und entwickelt Lösungen, die Unternehmen dabei

unterstützen, nahtlos in die nächste Ära der Technologie überzugehen. Die

Einführung von AXP ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von

Contentstack vom Headless-CMS hin zur agentenbasierten Erlebniskoordination. AXP

wurde nicht dazu entwickelt, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern diese

miteinander zu verbinden und zu koordinieren, um Unternehmen dabei zu

unterstützen, Fragmentierung zu verringern und anpassungsfähigere,

intelligentere digitale Erlebnisse zu ermöglichen.

?Wir konzentrieren uns darauf, KI direkt in den Kern der Arbeitsweise von TIME

zu integrieren - von der Präsentation unserer Archive bis hin zur Gestaltung

neuer Erlebnisse für unsere Leser", sagte Michael Mraz, General Manager für den

B2C-Bereich und Head of Product bei TIME.?Es geht darum, unsere Inhalte

innerhalb des Produkts benutzerfreundlicher, dynamischer und lebendiger zu

gestalten. Entscheidend ist, dass wir dies sicher, in großem Maßstab und auf

eine Weise tun können, die tatsächlich zur Arbeitsweise einer modernen Redaktion

passt."

Branchenanalysten weisen zudem darauf hin, dass die Zukunft der digitalen

Interaktion von einer völlig neuen Art der Inhaltsarchitektur abhängt.

?Intelligente Inhalte werden die Grenzen und Beschränkungen der Inhalte, wie wir

sie heute kennen, überwinden. Sie werden zu einem nahtlosen Fluss von

Informationen und Einfluss werden? durch den Einsatz dessen, was wir als

'agentenbasierte Inhaltssysteme' bezeichnen", sagt Chuck Gahun, Principal

Analyst bei Forrester¹. In einem von Chuck mitverfassten Blogbeitrag

(https://www.forrester.com/blogs/machines-are-your-contents-new-

audience/?ref_search=3187554_1780072557807) von Forrester heißt es:?Diejenigen,

die agentenbasierte Content-Systeme entwickeln - die auf Struktur, Governance,

Modularität und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine basieren -,

werden den Maßstab für die nächste Ära der Kundenbindung setzen."

Ein strukturierter Weg zur Einführung von agentenbasierter KI

Um Unternehmen bei diesem Wandel zu unterstützen, führt Contentstack zudem den

Agent Accelerator (https://contentstack.com/agent-

accelerator?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-

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press-release) ein, ein dienstleistungsorientiertes Programm, das darauf

ausgelegt ist, Unternehmen von KI-Konzepten zu konkreten Ergebnissen zu führen.

Das Programm befasst sich mit einem entscheidenden Engpass in der Branche:

Während die Einführung neuer Technologien rasch voranschreitet, stellen das

Veränderungsmanagement und die organisatorische Bereitschaft nach wie vor

erhebliche operative Hürden dar. Aus dem in Kürze erscheinenden

Forschungsbericht von Contentstack geht hervor, dass 42 % der Unternehmen

angeben, der Mangel an einem klaren internen Verantwortlichen habe ihre

Initiativen im Bereich der agentenbasierten KI direkt verzögert.

Das Programm holt die Organisationen dort ab, wo sie gerade stehen, und

unterstützt Teams dabei, Leitlinien festzulegen und schnell vom Konzept zur

Umsetzung zu gelangen. Contentstack stellt die Leistungsfähigkeit dieses

Frameworks bereits intern unter Beweis: Das firmeneigene Projekt?Agent

Accelerator", ein Dashboard zur Web-Performance, führte zu einer Reduzierung des

manuellen Aufwands um 95 % und verkürzte einen Datenerfassungsprozess, der zuvor

45 Minuten dauerte, auf wenige Sekunden.

?Nachdem wir jahrelang direkt mit Unternehmensteams im Bereich KI und

Automatisierung zusammengearbeitet haben, wissen wir, wo der eigentliche 'KI-

Durchbruch' stattfindet", so Christine Masters, Senior AI Solutions Strategist

bei Contentstack.?Unternehmen haben genug von vagen KI-Versprechungen. Sie

benötigen einen geeigneten Fahrplan, Leitlinien und ein geeignetes

Betriebsmodell, um KI in den tatsächlichen Arbeitsabläufen des Alltags

einzusetzen. Agent Accelerator wurde entwickelt, um Kunden dabei zu

unterstützen, dieses Ziel zu erreichen - von ersten Ideen bis hin zu

agentenbasierten Arbeitsabläufen, die in der Praxis zum Einsatz kommen."

Verfügbarkeit

Agent OS (https://contentstack.com/platforms/agent-

os?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-activation&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) ist ab heute

allgemein verfügbar.

Um mehr zu erfahren oder am Agent Accelerator-Programm teilzunehmen, besuchen

Sie https://contentstack.com/agent-accelerator (https://contentstack.com/agent-

accelerator?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-

activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-

press-release).

Um konkrete Anwendungsbeispiele für die umfassende AXP-Vision von Contentstack

in der Praxis zu sehen und Einblicke von Führungskräften aus der Digitalbranche

zu erhalten, die die nächste Welle der KI-Implementierung leiten, besuchen Sie

uns im weiteren Verlauf des Jahres auf der ContentCon

(https://explore.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_1

02_agent-os-activation&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release).

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und

verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint

Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),

Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie

autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre

Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten

Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen

dabei, diese Komplexität zu überwinden, indem es Inhalte, Daten und KI so

miteinander verknüpft, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt,

einfacher verwaltet und in Echtzeit anpassungsfähiger werden.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce &

Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf

Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte,

skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist

bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die

Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter contentstack.com

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-

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press-release) und folgen Sie @Contentstack, um die neuesten Nachrichten zu

erhalten.

Pressekontakt

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com (mailto:press@contentstack.com)

¹Forrester-Webinar:?Die Zukunft von Inhalten", 24. Februar 2026

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14b680fb-

38f4-414c-802b-625e5d14033f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9641f991-e796-4ef2-addc-

bed95224ad0e

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