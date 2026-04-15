GNW-News: ControlUp erzielt erstmals über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz (ARR)

^SAN FRANCISCO, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp

(https://www.controlup.com/de/), Anbieter einer Plattform für autonomes

Endpointmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM), die Digital-Employee-

Experience-(DEX)-Funktionalitäten mit agentischer KI kombiniert, hat offiziell

mehr als 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (Annual

Recurring Revenue, ARR) erzielt. Damit wird das Unternehmen jetzt mit über einer

Milliarde US-Dollar bewertet und erlangt den Einhorn-Status. Die Zahlen spiegeln

die Weiterentwicklung von ControlUp vom DEX-Vorreiter hin zum Pionier im Bereich

Autonomous Endpoint Management wider. Der Einsatz agentischer KI schafft die

Basis dafür, dass IT-Umgebungen sich mithilfe in Echtzeit gesammelter Daten im

Störungsfall automatisch und ohne manuelle Eingriffe selbst wiederherstellen.

Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt für den IT-Betrieb in modernen

Unternehmen.

Das Unternehmen in Zahlen

* Fehlerbehebungen: Über alle weltweit installierten ControlUp-Instanzen

hinweg werden wöchentlich mehr als 14 Millionen Fehler automatisch behoben.

Das verringert den manuellen IT-Aufwand.

* Plattformmigration: Von sechs Millionen Endgeräten wurden bereits mehr als

eine Million auf ControlUp ONE (https://www.controlup.com/platform/)

umgestellt. Die konsolidierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle

ControlUp-Lösungen unter einer einzigen Lizenz auf jedem Technologie-Stack

einzusetzen.

* Wachstum: Seit der Markteinführung im Januar 2025 verzeichnet ControlUp ONE

ein Wachstum von 37 Prozent.

* Compliance: Auf über 1,5 Millionen Endgeräten kommt ControlUp for Compliance

(https://www.controlup.com/platform/controlup-for-compliance/) zum Einsatz,

um die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien ohne zusätzlichen Aufwand zu

automatisieren.

* Enterprise-Segment: Mehr als 50 Prozent des jährlich wiederkehrenden

Umsatzes (ARR) stammt von Unternehmenskunden mit mehr als 7.000

Arbeitsplätzen.

* Channelgeschäft: Partner-initiierte Deal-Registrierungen nahmen im

Jahresvergleich um 133 Prozent zu.

* Community: Mehr als 3.000 Mitglieder (https://www.controlupcommunity.com/)

aus über 50 Ländern teilen ihr Wissen, um Autonomous Endpoint Management

(AEM)-Best-Practices voranzutreiben.

Wachstumstreiber

* Weiterentwicklung der Plattform: Physische Endgeräte, virtuelle Desktops,

Anwendungen und Sicherheitsfunktionen lassen sich mit einer einzigen

Plattform unabhängig vom eingesetzten Technologie-Stack übergreifend

verwalten. ControlUp ONE (https://www.controlup.com/platform/) ermöglicht

IT-Mitarbeitern, den digitalen Arbeitsplatz zu überwachen und auftretende

Fehler unmittelbar zu beheben. Live Remote Management

(https://www.controlup.com/platform/live-remote-management/) erweitert den

Funktionsumfang um direktes Endgerätemanagement und Fehlerbehebung in

Echtzeit.

* Ausbau des Angebots: Einführung neuer für konkrete Anwendungsfälle

entwickelter Lösungen. DaaS IQ (https://www.controlup.com/press/controlup-

launches-daas-iq/) optimiert die Verwaltung von Azure Virtual Desktop (AVD)-

Umgebungen. ControlUp Migrate for Windows 365

(https://www.controlup.com/press/controlup-launches-free-tool-to-accelerate-

migration-to-windows-365/) vereinfacht und automatisiert Migrationsprozesse.

ControlUp for Frontline Workers (https://www.controlup.com/press/controlup-

launches-controlup-for-frontline-workers/) erweitert die Überwachung auf

Android -Geräte und schließt damit eine Monitoring-Lücke. Mit dem Einsatz der

Lösungen lassen sich Kosten optimieren, Arbeitsabläufe zusammenführen und

Echtzeit-Einblicke gewinnen. Diese Lösungen läuten ein neues Kapitel im

autonomen Arbeitsplatzmanagement ein.

* Integration agentischer KI: Einführung von ControlUp Pulse AI

(https://www.controlup.com/resources/blog/pulse-ai-autonomous-it/), einer

Plattform, die den IT-Betrieb effizienter gestaltet. Hierfür werden Daten

aus verschiedenen IT-Umgebungen verknüpft, um den Aufwand für die manuelle

Fehlerbehebung zu verringern und autonome Maßnahmen zu ermöglichen.

* Strategische Akquisitionen: Die Übernahme von Unipath

(https://www.controlup.com/press/controlup-expands-ai-leadership-with-

unipath-acquisition/), einer KI-gestützten Sicherheitsautomatisierungs- und

SOAR-Plattform, erweitert die bereits vorhandenen Automatisierungsfunktionen

um ein agentenbasiertes KI-Framework.

* Wachsende Partnerlandschaft: Der Abschluss weiterer weltweiter

Distributionsabkommen und strategischer Allianzen mit auf End-User-Computing

spezialisierten Partnern, die modernste Technologien, fundierte Schulungen

und zuverlässigen Support bieten, stärkt ControlUps Reichweite und

Kundennutzen.

* Internationale Expansion: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich

ControlUp zu einer weltweit aufgestellten Organisation mit Mitarbeitenden in

Nordamerika, EMEA und APAC entwickelt. Das wachsende, multikulturelle Team

spiegelt das Engagement des Herstellers wider, Unternehmen rund um den

Globus zu unterstützen und Innovation über Kulturen und Märkte hinweg zu

fördern.

* Praxisnahe Innovation: Die ins Leben gerufene ControlUp Innovation Guild

(https://www.controlup.com/innovation-guild/) entwickelt auf Basis des

Feedbacks aus der Community praxistaugliche Lösungen, mit denen sich realen

IT-Herausforderungen begegnen lässt. Dabei konzentriert sie sich darauf,

schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen und ergänzt die ControlUp ONE-

Plattform fortlaufend um zusätzliche Tools, Skripte und Dashboards, die IT-

Teams dabei unterstützen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

* Branchenweite Anerkennung: Im zweiten Jahr in Folge als "Leader"

(https://www.controlup.com/press/controlup-named-a-leader-in-the-2025-

gartner-magic-quadrant/) im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Digital

Employee Experience Management Tools eingestuft. Ausschlaggebend waren vor

allem?die Vollständigkeit der Vision" und die?Fähigkeit zur Umsetzung".

Zudem als Customers' Choice (https://www.controlup.com/gartner-voice-of-the-

customer-dex-tools-2025/) im Gartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer

für Digital Employee Experience Management Tools aufgeführt. ControlUp

erhält dort die beste Gesamtbewertung unter allen erwähnten Anbietern (4,8

von 5 Sternen), die Weiterempfehlungsbereitschaft seitens verifizierter

Kunden liegt bei 94 Prozent.

Zitate

?Einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen, ist

mehr als nur ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumsweg. Es ist der

beste Beleg dafür, dass ControlUp maßgebend für einen grundlegenden Wandel in

der IT ist. Unsere führende Position in der Kategorie DEX hat verdeutlicht,

welchen Einfluss Technologie auf Mitarbeitende hat und uns wertvolle Einblicke

in deren digitale Arbeitsumgebung verschafft. Unsere Ausrichtung hin zu AEM

verbindet diese Erkenntnisse mit KI-gestützter Automatisierung. So schaffen wir

die Grundlage für einen vorausschauenden, sich selbst wiederherstellenden IT-

Betrieb, in dem Technologie für Menschen arbeitet und nicht gegen sie."

Jed Ayres, CEO, ControlUp

?ControlUp steht an der Spitze eines bedeutenden Wandels: weg davon,

Mitarbeitererlebnisse nur zu messen, hin zu deren autonomem Management. Durch

die Verbindung seiner führenden Rolle im Bereich DEX mit agentischer KI hilft

ControlUp Unternehmen sicherzustellen, dass alle Endpoints dauerhaft auf

höchstem Niveau arbeiten und sich die IT gleichzeitig Schritt für Schritt in

Richtung echter Autonomie entwickelt. AEM markiert damit einen grundlegenden

Wandel im IT-Betrieb. Bei JVP investieren wir - und investieren erneut - in

Unternehmen, die neue Kategorien prägen. ControlUps Innovationskraft,

Führungsrolle und Dynamik prädestinieren das Unternehmen dazu, die nächste Ära

des autonomen IT-Betriebs anzuführen, und wir sind stolz darauf, diesen Weg

gemeinsam mit K1 zu unterstützen."

Dr. Erel Margalit, Chairman of ControlUp's Board of Directors & Gründer von JVP

Partnerstimme

?Unsere Partnerschaft mit ControlUp ermöglicht es uns, unseren Kunden in einer

zunehmend komplexen hybriden Arbeitswelt einen unvergleichlichen Mehrwert zu

bieten. Wir unterstützen Unternehmen mit unserer Expertise und der DEX-Plattform

von ControlUp dabei, die digitale Mitarbeitererfahrung zu verbessern und

gleichzeitig IT-Kosten und -Komplexität zu senken. Dieser Meilenstein spiegelt

die enorme Dynamik wider, die wir gemeinsam im DEX- und Modern-Management-Markt

beobachten."

Kyle Davis, Head of the Office of the CTO and Leader of Services UK&I, CDW.

Weitere Informationen

[Video-Botschaft Jed Ayres, CEO ControlUp] Wachstumsstrategie, Vision, nächste

Schritte (https://www.youtube.com/watch?v=xjrQLixvDg4)

Über ControlUp

ControlUp setzt mit Autonomous Endpoint Management (AEM) neue Maßstäbe im

modernen Arbeitsplatzmanagement. Die Plattform des Unternehmens vereint DEX und

agentische KI in einer zentralen Lösung und überführt den IT-Betrieb von

reaktiver Fehlerbehebung in einen zunehmend autonomen Betrieb. Durch Echtzeit-

Signale, KI-gestützte Entscheidungen und automatisierte Fehlerbehebung hilft

ControlUp der IT, Probleme zu lösen, bevor sie Mitarbeitende beeinträchtigen,

den IT-Betrieb zu vereinfachen und Einzellösungen in einer Plattform zu bündeln.

So entsteht eine IT-Umgebung, die sich eigenständig wiederherstellt und sich

selbst in großem Maßstab zuverlässig betreiben lässt. Mit ControlUp arbeitet die

IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der digitale

Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere

Informationen: https://www.controlup.com/de/.

Pressekontakt

Sharda Veeramally

media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)

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