27.01.2026 15:12:38
GNW-News: ControlUp übernimmt Unipath
^SAN FRANCISCO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp
(https://www.controlup.com/) übernimmt Unipath, (https://unipath.cloud/)
Anbieter einer KI-gestützten SOAR-Plattform (Security Orchestration, Automation
and Response). Mit diesem Schritt führt das Unternehmen seine Strategie für
autonomes Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM) konsequent
fort und baut seine KI-Funktionalitäten um ein agentisches KI-Framework aus.
Dieses lernt aus Mitarbeiterinteraktionen, analysiert Probleme eigenständig und
erstellt Vorschläge zur Fehlerbehebung (Remediation). Somit müssen IT-
Mitarbeiter nicht länger Automatisierungs-Workflows konzipieren, skripten oder
pflegen.
Von Regeln und Skripten zu kontinuierlich lernender KI
ControlUp führt den Markt bei der Echtzeit-Datenerfassung an. Alle drei Sekunden
werden Telemetriedaten über tausende Datenpunkte hinweg erfasst. Auf dieser
Basis lassen sich Probleme unmittelbar bei ihrem Auftreten erkennen, beheben und
die damit verbundenen erforderlichen Prozesse intelligent automatisieren. Die
Übernahme von Unipath ermöglicht es ControlUp, den bislang verfolgten regel- und
skriptbasierten Automatisierungsansatz durch ein lernfähiges Modell zur
Fehlerbehebung zu ersetzen. Dadurch lassen sich Probleme eigenständig erkennen
und Maßnahmen kontextbasiert auf Grundlage von Echtzeitdaten und
Nutzerinteraktionen einleiten. Die Ergebnisse der Fehlerbehebung verbessern sich
dabei kontinuierlich im Zeitverlauf.
Um 90 Prozent schnellere Reaktionszeit bei IT-Vorfällen
Unipath bringt Expertise in kontextbasierter Entscheidungsfindung, schneller
Wertschöpfung durch Automatisierung und KI-gestütztem IT-Betrieb ein. Die vom
Unternehmen entwickelte Plattform ist dafür bekannt, Reaktionszeiten bei IT-
Vorfällen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Möglich wird dies durch
automatisierte Analysen, integrierte Intelligenz und eine Datenschicht, die
Eingaben aus dutzenden Systemen in einer einheitlichen Betriebsansicht bündelt.
Die Übernahme zahlt damit direkt auf die Weiterentwicklung der
Automatisierungsstrategie von ControlUp ein.
Dreistufige KI-Roadmap
* Intelligent Insight: Alle drei Sekunden erfasste Telemetriedaten bilden die
Grundlage für Anomalieerkennung, Varianzanalysen und die Bewertung der
Mitarbeitererfahrung.
* Conversational AI und Self-Service: LLM-gestützte Interaktionen ermöglichen
es Mitarbeitenden, IT-Probleme in natürlicher Sprache eigenständig zu lösen,
ohne dass ein Eingreifen der IT erforderlich ist.
* Agentische KI und Automatisierung: Auf Basis der Unipath-Technologie werden
Maßnahmen zur Fehlerbehebung dynamisch aus Kontext und Ergebnissen
abgeleitet. Die IT validiert die Resultate, anstatt Automatisierungs-
Workflows zu entwerfen oder zu pflegen.
Verfügbarkeit
Die Funktionen von Unipath werden im Laufe des Jahres 2026 schrittweise in die
ControlUp-ONE-Plattform integriert. Ausgewählte Kunden und Partner können diese
vorab testen.
Zitate
?Wir machen Autonomous Endpoint Management für unsere Kunden zur Realität,
schaffen echten Mehrwert für IT-Teams und verbessern die digitale
Mitarbeitererfahrung. Durch die Integration der agentischen KI von Unipath in
die ControlUp-Plattform können wir Probleme direkt und in Echtzeit beheben, oft
ohne Beteiligung des Helpdesks. Wir setzen dies gemäß den Governance- und
Sicherheitsstandards um, die Banken, Krankenhäuser und globale Unternehmen
fordern, sodass ein selbstheilender Arbeitsplatz nicht nur möglich, sondern
praktikabel und vertrauenswürdig wird."
Jed Ayres, CEO, ControlUp
?Unipath wurde gegründet, um Automatisierung zu vereinfachen, damit Teams mit
weniger Aufwand mehr erreichen können. Durch die Kombination unserer agentischen
KI mit der Echtzeit-DEX-Plattform von ControlUp schaffen wir etwas völlig Neues.
Wir liefern Technologie, die das Problem versteht, die passende Maßnahme
bestimmt und die Lösung eigenständig umsetzt. Wir schließen uns ControlUp an,
weil wir eine gemeinsame Vision für KI teilen, die Komplexität reduziert und
Organisationen reibungslose Abläufe ermöglicht."
Mike Admon, Founder und CEO, Unipath
Über ControlUp
ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform
des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt
Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem
Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken
und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum
autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies
ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer
Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu
beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre
Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf
ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit
ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv
und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:
https://www.controlup.com/de/.
Pressekontakt
ControlUp PR
media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)
