GNW-News: ControlUp übernimmt Unipath

^SAN FRANCISCO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp

(https://www.controlup.com/) übernimmt Unipath, (https://unipath.cloud/)

Anbieter einer KI-gestützten SOAR-Plattform (Security Orchestration, Automation

and Response). Mit diesem Schritt führt das Unternehmen seine Strategie für

autonomes Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM) konsequent

fort und baut seine KI-Funktionalitäten um ein agentisches KI-Framework aus.

Dieses lernt aus Mitarbeiterinteraktionen, analysiert Probleme eigenständig und

erstellt Vorschläge zur Fehlerbehebung (Remediation). Somit müssen IT-

Mitarbeiter nicht länger Automatisierungs-Workflows konzipieren, skripten oder

pflegen.

Von Regeln und Skripten zu kontinuierlich lernender KI

ControlUp führt den Markt bei der Echtzeit-Datenerfassung an. Alle drei Sekunden

werden Telemetriedaten über tausende Datenpunkte hinweg erfasst. Auf dieser

Basis lassen sich Probleme unmittelbar bei ihrem Auftreten erkennen, beheben und

die damit verbundenen erforderlichen Prozesse intelligent automatisieren. Die

Übernahme von Unipath ermöglicht es ControlUp, den bislang verfolgten regel- und

skriptbasierten Automatisierungsansatz durch ein lernfähiges Modell zur

Fehlerbehebung zu ersetzen. Dadurch lassen sich Probleme eigenständig erkennen

und Maßnahmen kontextbasiert auf Grundlage von Echtzeitdaten und

Nutzerinteraktionen einleiten. Die Ergebnisse der Fehlerbehebung verbessern sich

dabei kontinuierlich im Zeitverlauf.

Um 90 Prozent schnellere Reaktionszeit bei IT-Vorfällen

Unipath bringt Expertise in kontextbasierter Entscheidungsfindung, schneller

Wertschöpfung durch Automatisierung und KI-gestütztem IT-Betrieb ein. Die vom

Unternehmen entwickelte Plattform ist dafür bekannt, Reaktionszeiten bei IT-

Vorfällen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Möglich wird dies durch

automatisierte Analysen, integrierte Intelligenz und eine Datenschicht, die

Eingaben aus dutzenden Systemen in einer einheitlichen Betriebsansicht bündelt.

Die Übernahme zahlt damit direkt auf die Weiterentwicklung der

Automatisierungsstrategie von ControlUp ein.

Dreistufige KI-Roadmap

* Intelligent Insight: Alle drei Sekunden erfasste Telemetriedaten bilden die

Grundlage für Anomalieerkennung, Varianzanalysen und die Bewertung der

Mitarbeitererfahrung.

* Conversational AI und Self-Service: LLM-gestützte Interaktionen ermöglichen

es Mitarbeitenden, IT-Probleme in natürlicher Sprache eigenständig zu lösen,

ohne dass ein Eingreifen der IT erforderlich ist.

* Agentische KI und Automatisierung: Auf Basis der Unipath-Technologie werden

Maßnahmen zur Fehlerbehebung dynamisch aus Kontext und Ergebnissen

abgeleitet. Die IT validiert die Resultate, anstatt Automatisierungs-

Workflows zu entwerfen oder zu pflegen.

Verfügbarkeit

Die Funktionen von Unipath werden im Laufe des Jahres 2026 schrittweise in die

ControlUp-ONE-Plattform integriert. Ausgewählte Kunden und Partner können diese

vorab testen.

Zitate

?Wir machen Autonomous Endpoint Management für unsere Kunden zur Realität,

schaffen echten Mehrwert für IT-Teams und verbessern die digitale

Mitarbeitererfahrung. Durch die Integration der agentischen KI von Unipath in

die ControlUp-Plattform können wir Probleme direkt und in Echtzeit beheben, oft

ohne Beteiligung des Helpdesks. Wir setzen dies gemäß den Governance- und

Sicherheitsstandards um, die Banken, Krankenhäuser und globale Unternehmen

fordern, sodass ein selbstheilender Arbeitsplatz nicht nur möglich, sondern

praktikabel und vertrauenswürdig wird."

Jed Ayres, CEO, ControlUp

?Unipath wurde gegründet, um Automatisierung zu vereinfachen, damit Teams mit

weniger Aufwand mehr erreichen können. Durch die Kombination unserer agentischen

KI mit der Echtzeit-DEX-Plattform von ControlUp schaffen wir etwas völlig Neues.

Wir liefern Technologie, die das Problem versteht, die passende Maßnahme

bestimmt und die Lösung eigenständig umsetzt. Wir schließen uns ControlUp an,

weil wir eine gemeinsame Vision für KI teilen, die Komplexität reduziert und

Organisationen reibungslose Abläufe ermöglicht."

Mike Admon, Founder und CEO, Unipath

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform

des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt

Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem

Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken

und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum

autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies

ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer

Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu

beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre

Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf

ControlUp - darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit

ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv

und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen:

https://www.controlup.com/de/.

