GNW-News: Coralogix bringt 200 Millionen US-Dollar auf, um die Observability-Infrastruktur für das Zeitalter der KI auszubauen

^BOSTON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coralogix (https://coralogix.com/),

die Daten- und KI-Plattform für Observability, hat heute bekannt gegeben, dass

das Unternehmen im Rahmen einer Serie-F-Finanzierungsrunde 200 Millionen US-

Dollar eingesammelt hat. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Advent,

CPPIB und Greenfield angeführt, unter Beteiligung von Brighton Park Capital,

wodurch sich das Gesamtfinanzierungsvolumen für Coralogix auf 550 Millionen US-

Dollar belief.

?KI verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend, und die

Observability entwickelt sich rasch zu einer zentralen Säule der Business

Intelligence", sagt Alek Ferro von Advent.?Coralogix war bei diesem Wandel

stets einen Schritt voraus und hat eine Plattform entwickelt, die auf die

Größenordnung, Geschwindigkeit und Komplexität des Zeitalters der Agenten

ausgelegt ist. Seit unserer ersten Investition hat das Unternehmen die

Innovation und die Marktakzeptanz weiter vorangetrieben und damit unsere

Überzeugung bestärkt, dass Coralogix bestens positioniert ist, um die Zukunft

der KI-gestützten Observability zu gestalten."

Die bisherige Observability wurde für eine Welt entwickelt, die es nicht mehr

gibt

Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem KI den Markt für

Observability grundlegend verändert. KI-gestützte Anwendungen generieren

Telemetriedaten in einem Umfang, mit einer Geschwindigkeit und in einer

Komplexität, die weit über das hinausgehen, wofür herkömmliche

Überwachungsplattformen ausgelegt sind. Gleichzeitig entwickeln sich KI-Agenten

zur primären Schnittstelle für Unternehmensanwender und Technikteams: Sie

beantworten Fragen zur Produktion, untersuchen Vorfälle, erklären Anomalien und

übernehmen zunehmend die direkte Steuerung von Produktionssystemen.

Dieser Wandel macht die Grenzen herkömmlicher Observability-Tools deutlich.

Plattformen, die für statische, stichprobenartige Workloads entwickelt wurden,

haben oft Schwierigkeiten mit Telemetriedatenmengen im Agent-Maßstab,

verursachen bei explosionsartigem Datenwachstum ausufernde Erfassungskosten und

hinterlassen bei den Entwicklerteams blinde Flecken, für deren Beseitigung kein

Dashboard und keine Alarmregel konzipiert wurde.

Coralogix wurde speziell für diesen Wandel entwickelt und verfügt über eine

Observability-Architektur, die auf die Erfassung von Daten in voller Auflösung,

Echtzeit-Streaming-Analysen, offene Formate und kundeneigenen Speicher in großem

Maßstab ausgelegt ist. Im Zeitalter der Dashboards trug diese Architektur dazu

bei, dass Kunden mehr Telemetriedaten speichern, Kosten senken und einen

besseren Einblick in den Betriebsablauf gewinnen konnten. Im Zeitalter der KI

bildet sie die Datengrundlage, die intelligente Systeme benötigen, um komplexe

Produktionsumgebungen in Echtzeit zu untersuchen, zu analysieren und zu steuern.

?Die Infrastruktur war bereits vorhanden", so Ariel Assaraf, CEO und

Mitbegründer von Coralogix.?Lange bevor in der Branche von KI-Agenten die Rede

war, haben wir auf der Grundlage der Überzeugung gearbeitet, dass Observability

vollständige Daten, offenen Zugang und eine Infrastruktur erfordert, die Kunden

wirklich kontrollieren können. Was sich nun ändert, ist die Schnittstellenebene,

die auf diesem Fundament aufbaut. Ingenieure sind nicht mehr die einzigen Nutzer

von Observability-Daten. KI-Systeme werden selbst zu operativen Akteuren. Diese

Finanzierung ermöglicht es uns, diesen Wandel zu beschleunigen und die für die

nächste Generation von Produktionsabläufen erforderliche intelligente Ebene

aufzubauen. Im Zeitalter der KI sind Dashboards nicht mehr der Ausgangspunkt für

die Observability. Es ist die Intelligenz. Wir haben uns auf diesen Wandel nicht

neu ausgerichtet. Wir wurden dafür geschaffen."

Das neue Zeitalter der Observability

Die Workflows zur Observability entwickeln sich parallel zur modernen

Infrastruktur weiter. Auch heute noch untersuchen Ingenieure Vorfälle mithilfe

von Dashboards, Warnmeldungen und manuellen Analysen. Zunehmend übernehmen KI-

Systeme jedoch bereits die ersten Phasen der Untersuchung, decken mögliche

Ursachen auf, analysieren das Produktionsverhalten und automatisieren operative

Aufgaben, bevor menschliches Eingreifen erforderlich wird.

Coralogix wurde speziell für diesen Übergang entwickelt. Dank ihrer Streaming-

Engine und ihrer schemalosen Architektur können Unternehmen weitaus größere

Mengen an Produktionsdaten speichern und analysieren, ohne dabei den üblichen

Kompromiss zwischen Transparenz und Kosten eingehen zu müssen. Olly, der in

Coralogix integrierte KI-Agent, sowie die MCP- und CLI-Schnittstellen für

automatisierte Workflows basieren alle auf derselben Dateninfrastruktur. Dies

ermöglicht es Teams, von manuell gesteuerten Abläufen zu einer zunehmend

autonomen Observability überzugehen, ohne dabei Plattformen oder Architekturen

wechseln zu müssen.

Wie wird Coralogix diese Finanzmittel einsetzen?

Die Serie-F-Finanzierungsrunde knüpft an die Serie-E-Finanzierungsrunde von

Coralogix aus dem Jahr 2025 in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an und erfolgt

in einer Phase starken geschäftlichen Wachstums und zunehmender Kundenakzeptanz.

Die Plattform, der weltweit mehr als 5.000 Kunden wie IBM, Tradeweb und JFrog

vertrauen, verarbeitet täglich Petabytes an Produktionsdaten in acht Regionen,

darunter GovCloud für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen, und

expandiert weiterhin in den Bereichen Fintech , KI-Infrastruktur, Cybersicherheit

und cloud-native Unternehmen.

Das Unternehmen wird diese Finanzmittel nutzen, um das Wachstum in drei

Kernbereichen voranzutreiben:

* KI-native Observability: Beschleunigung der Entwicklung agentenbasierter KI-

Fähigkeiten in Olly, MCP und CLI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, in

immer komplexeren KI-gesteuerten Umgebungen Untersuchungen durchzuführen,

Prozesse zu automatisieren und den Betrieb mit maschineller Geschwindigkeit

zu gewährleisten.

* Telemetriedaten-Infrastruktur: Erweiterung der schemalosen Telemetrie-Data-

Lake-Architektur von Coralogix zur Unterstützung von Echtzeitverarbeitung,

langfristiger Datenaufbewahrung und Analysen in offenen Formaten im

Unternehmens- und KI-Maßstab.

* Globale Unternehmenserweiterung: Ausweitung der Plattformnutzung in

Unternehmen, die sich über herkömmliche Observability-Tools hinaus

modernisieren, da die Nachfrage nach KI-fähigen Architekturen, lückenloser

Telemetrie und einer kundeneigenen Dateninfrastruktur wächst.

Um mehr über Coralogix zu erfahren, besuchen Sie https://coralogix.com

(https://coralogix.com/).

Über Coralogix

Coralogix ist ein führender Anbieter von Observability-Lösungen, die

Entwicklerteams dabei unterstützen, ihre Systemdaten in Echtzeit zu überwachen,

zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Mithilfe von Olly, seinem

integrierten KI-Ermittler, sowie MCP- und CLI-Schnittstellen für agentenbasierte

Arbeitsabläufe unterstützt Coralogix drei Betriebsmodi auf einer einzigen

Datenbasis: von Menschen geleitete Ermittlungen, die Zusammenarbeit mit

dialogorientierter KI sowie vollständig automatisierte Agenten-Workflows.

Coralogix basiert auf einer Streaming-Engine und einem schemalosen Data Lake mit

kundeneigenen Speichern in offenen Formaten. Das System erfasst alle

Produktionsdaten - nicht nur eine Stichprobe - und stellt sie sowohl

menschlichen Ingenieuren als auch KI-Agenten zur Verfügung. Das Unternehmen

genießt das Vertrauen von Tausenden von Teams weltweit aus den Bereichen

Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel sowie cloud-native

Unternehmen.

Medienkontakt

coralogix-pr@walkersands.com (mailto:coralogix-pr@walkersands.com)

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a676-d54f77013ba1

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