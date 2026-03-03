GNW-News: CorelDRAW Graphics Suite 2026: Jetzt noch effizienter dank Künstlicher Intelligenz

^Alzenau, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel (https://www.corel.com)

integriert in der neuen Version CorelDRAW Graphics Suite 2026

(https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/) leistungsstarke neue KI-

Features, mit denen Designer professionelle Design-Workflows optimieren können.

Mithilfe der intelligenten Funktionen in der neuesten Version der Grafikdesign-

Software können Designer, Illustratoren und Kreativprofis Bilder noch

effizienter erstellen, remixen und verfeinern, während sie gleichzeitig die

volle Kontrolle über ihre kreative Vision behalten.

?Mit der CorelDRAW Graphics Suite 2026 gehen wir einen wichtigen Schritt, um KI

gezielt und praxisnah in die kreative Arbeit von Designern zu integrieren", so

Prakash Channagiri, Senior Director of Product Management für CorelDRAW.?Durch

die Verbindung leistungsstarker generativer Funktionen mit der bewährten

Präzision unserer Bildbearbeitungswerkzeuge können Kreativprofis schneller denn

je vom ersten Konzept zum finalen Design gelangen, ohne dabei die volle

Kontrolle über jede kreative Entscheidung aus der Hand zu geben."

Das ist neu in der CorelDRAW® Graphics Suite 2026

* Bilder mit KI generieren: Grafikdesigner erstellen mit dem neuen KI-

Generator-Docker/Inspektor in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT einzigartige

Bilder von Grund auf oder aus vorhandenen Inhalten. Dazu geben sie einen

Prompt in Textform ein und wählen die Seitenverhältnisse aus. Sie können von

der KI mehrere Variationen generieren lassen und optionale Stile oder

Farbpaletten anwenden, um die kreative Vision umzusetzen.

* Bilder mit KI remixen: Fotos und Mockups transformieren Designer schnell mit

KI-gestütztem Remixing. Mit dem Nano Banana-Modell tauschen Designer

Elemente aus, ändern Umgebungen und probieren visuelle Konzepte mit nahezu

sofortigen Bearbeitungen aus. Das schnelle Ausprobieren eignet sich ideal

für Experimente, um effizient Designentscheidungen zu treffen.

* Hintergründe mit KI entfernen: Foto-Hintergründe entfernt das KI-Tool

sofort. Mit nur einem Klick erhalten Designer saubere, gebrauchsfertige

Freistellungen, selbst bei feinen Details wie Haaren und Stoffen.

* Fotos mit KI maskieren: Komplexe Maskierungsaufgaben, lassen sich schnell

und präzise in Corel PHOTO-PAINT mit KI-gestützter Motivauswahl und Clip-

Maskierung durchführen.

* Verbesserte Benutzeroberfläche: Die modernisierte Benutzeroberfläche ist

darauf ausgelegt, Reibungsverluste bei alltäglichen Designaufgaben zu

reduzieren.

* Optimierte Leistung und Stabilität: Der Anwendungsstart erfolgt bis zu

dreimal schneller, so dass Designer von zuverlässiger und deutlich

verbesserter Leistung und Stabilität profitieren.

* CorelDRAW Web-Updates: Abonnenten und Wartungskunden der Web-Version

erhalten dieselben innovativen KI-Tools, die auch in CorelDRAW auf dem

Desktop verfügbar sind.

* Exklusive Inhalte für Abonnenten: Abonnenten und Wartungskunden erhalten 50

zusätzliche pixelbasierte Pinsel und mehr als 200 neue Designvorlagen.

* KI-Credits: KI-Credits (https://www.coreldraw.com/creditpacks) ermöglichen

den Zugriff auf generative KI-Tools in der gesamten CorelDRAW Graphics

Suite. Abonnenten und Wartungskunden erhalten jeden Monat 2.000 Credits,

während Kunden mit einer Dauerlizenz eine einmalige Zuteilung von 2.000

Credits erhalten. Kunden können die neuen KI-Tools kostenlos ausprobieren

und bis zu 100 Bilder generieren. Bei Bedarf können zusätzliche Credits

erworben werden.

Zusätzlich zu den Updates in der CorelDRAW Graphics Suite 2026 enthält CorelDRAW

Go (https://go.coreldraw.com/), das einsteigerfreundliche Online-Designtool für

kreative Enthusiasten und angehende Designer, ebenfalls KI-gestützte Funktionen

zur Bilderzeugung und -bearbeitung. Außerdem intergiert: neue kuratierte

Textvoreinstellungen für die Erstellung von Logos, Abzeichen und Aufklebern. Mit

diesen Updates ist es einfacher denn je, originelle Grafiken zu erstellen,

Designvarianten zu erkunden und Ideen direkt im Browser zum Leben zu erwecken.

Das ist neu in CorelDRAW Go

* KI-Bilder von Grund auf neu erstellen: Nutzer generieren benutzerdefinierte

Grafiken aus einfachen Textvorgaben mit Modellen wie Flux Schnell, Stable

Diffusion 3.5 und Nano Banana. Einfach Seitenverhältnisse auswählen, mehrere

Variationen generieren und Stilvoreinstellungen anwenden, um das Projekt

anzupassen.

* KI-Bilder aus Inhalten generieren: Mit einem geschickten Prompt

interpretiert die KI sein Referenzbild oder ein vorhandenes Designobjekt neu

und generiert selbst auf leerer Leinwand eigenständig neue Designs, die

Designer anpassen entsprechend ihrer gewünschten Ergebnisse in der Vorlage

anpassen können, um einzigartige, kommerziell nutzbare Assets zu erstellen.

* Bilder mit KI remixen: Anwender transformieren Fotos und Mockups mithilfe

von Eingaben in natürlicher Sprache, um Elemente auszutauschen, Szenen zu

ändern und Designvariationen mit nahezu sofortigen Ergebnissen zu kreieren.

* Textvoreinstellungen: Mit kuratierten Textvoreinstellungen formatieren

Designer Texte für Logos, Abzeichen, Aufkleber und mehr, um schnell und

einfach mit kreativen Projekten zu beginnen.

Verfügbarkeit und Preise

Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows, macOS und das Web auf Deutsch,

Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,

Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch,

traditionellem Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das

Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr. CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als

Einmal-Kauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 EUR erhältlich. Die Preise in

EUR enthalten die Mehrwertsteuer.

Um die Kaufoptionen für die CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen

Sie bitte: https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/#compare

Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter

www.coreldraw.com/business (https://www.coreldraw.com/business) und weitere

Informationen zu Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/education

(https://www.coreldraw.com/education).

CorelDRAW Web steht allen CorelDRAW-Abonnenten und aktiven Wartungskunden zur

Verfügung und wird von den neuesten Versionen von Google Chrome, Microsoft Edge

und Firefox unter Windows und macOS unterstützt. Weitere Informationen zu

CorelDRAW Web oder eine 15-tägige Testversion finden Sie unter:

web.coreldraw.com (https://web.coreldraw.com/)

CorelDRAW Go funktioniert am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit

den neuesten Updates unter Windows und macOS und ist in Deutsch, Englisch,

Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,

Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein Abonnement kostet 9,99

EUR pro Monat oder 115 EUR pro Jahr. Die Preise in EUR enthalten die

Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go finden Sie unter:

go.coreldraw.com

Weitere Informationen zu den KI-Credits finden Sie unter:

www.coreldraw.com/creditpacks (https://www.coreldraw.com/creditpacks)

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen Millionen von vernetzten Wissensarbeitern auf der

ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der

bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die

Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, zusammenzuarbeiten und zu

liefern. Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein

breites Portfolio innovativer Anwendungen anzubieten - darunter CorelDRAW®,

MindManager®, Parallels® und WinZip®, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu

helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen über Corel finden Sie

unter www.corel.com (https://www.corel.com)

©2026 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo,

CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Go, MindManager und WinZip sind Marken oder

eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen

Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels

International GmbH in Kanada, den USA und anderen Ländern. macOS ist eine Marke

von Apple Inc. Google und Chrome sind Marken von Google LLC. Alle anderen

genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und

eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen nur zu

Identifikationszwecken und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber. Die Verwendung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen,

Bildern oder Materialien, die sich auf Dritte beziehen, bedeutet keine

Billigung. Wir lehnen jegliche Eigentumsrechte an solchen Informationen,

Bildern, Materialien, Marken und Namen Dritter ab. Alle Hinweise und

Informationen zu Patenten finden Sie unter www.corel.com/patent

(https://www.corel.com/patent).

Ashley Ruess

ashley.ruess@corel.com (mailto:ashley.ruess@corel.com)

