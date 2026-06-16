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16.06.2026 08:54:38
GNW-News: Cortea erhält 12 Millionen Euro, damit Wirtschaftsprüfer KI ohne Qualitätsverlust einsetzen können
^* Cortea hat 12 Millionen Euro in einer von Dawn Capital angeführten Seed-
Finanzierungsrunde erhalten. Beteiligt sind auch Cherry Ventures und Mosaic
Ventures sowie mehrere Angel-Investoren. Dazu zählt Larry Bradley,
ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG.
* Das Unternehmen bringt seine ersten?Audit Quality Agents" auf den Markt.
Sie prüfen Prüfungsberichte, Anhangangaben und Jahresabschlüsse vor der
finalen Freigabe. Dabei erkennen sie Inkonsistenzen, fehlende Informationen
und potenzielle Fehler.
* Mit dem Kapital will Cortea weitere Audit Agents entwickeln. Zudem plant das
Unternehmen tiefere Integrationen in bestehende Prüfungssysteme und die
Expansion in Deutschland, Großbritannien und den USA.
BERLIN und LONDON, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortea hat eine Seed-
Finanzierungsrunde über 12 Millionen Euro abgeschlossen. Das Unternehmen
entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Angeführt wurde die Runde von Dawn Capital.
Beteiligt sind außerdem Cherry Ventures, Mosaic Ventures, sowie mehrere Angel-
Investoren, darunter Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG.
Parallel zur Finanzierung startet Cortea seine ersten Audit Quality Agents. Sie
sollen Wirtschaftsprüfern helfen, die Qualität von Prüfungen zu erhöhen und
zugleich Kapazitäten im Prüfungsprozess zu schaffen.
Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaftsprüfung unter
Druck steht. Prüfungsgesellschaften kämpfen mit knappen Kapazitäten, steigenden
regulatorischen Anforderungen und komplexeren Berichtspflichten. Gleichzeitig
müssen sie ihre Qualität halten und teilweise sogar verbessern.
KI wird dabei zunehmend relevant. Viele Prüfungsgesellschaften haben erste
Anwendungen getestet. Nun geht es darum, KI kontrolliert in reale
Prüfungsprozesse zu integrieren. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob KI
Effizienzgewinne bringen kann. Entscheidend ist, wie sie eingesetzt wird, ohne
Qualität, Nachvollziehbarkeit und professionelles Urteilsvermögen zu gefährden.
Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG und Investor bei Cortea,
bringt es so auf den Punkt:?In Audit und Assurance ist Vertrauen entscheidend."
Dieser Gedanke steht im Zentrum von Corteas Arbeit. Das Unternehmen geht davon
aus, dass KI die Wirtschaftsprüfung grundlegend verändern wird. Voraussetzung
ist jedoch, dass Prüfungsgesellschaften KI so einsetzen können, dass Ergebnisse
nachvollziehbar, belastbar und auch unter kritischer Prüfung verteidigungsfähig
bleiben.
So funktionieren Corteas Audit Quality Agents
Corteas Audit Quality Agents wurden gemeinsam mit führenden
Prüfungsgesellschaften in Europa entwickelt. Sie prüfen Prüfungsberichte,
Jahresabschlüsse, Anhangangaben und Arbeitspapiere vor der finalen Freigabe.
Dabei gleichen die Agenten Zahlen, Angaben und unterstützende Dokumentation
miteinander ab. So erkennen sie innerhalb weniger Minuten Inkonsistenzen,
fehlende Informationen, Abweichungen und potenzielle regulatorische Probleme.
Die Agenten sind speziell für die Abschluss- und Review-Phase von Prüfungen
gebaut. Sie arbeiten parallel zu bestehenden Prüfungssystemen und Workflows.
Die Ergebnisse werden für die fachliche Prüfung durch Wirtschaftsprüfer
aufbereitet. So können Teams mehr Zeit für professionelle Beurteilung und
höherwertige Aufgaben verwenden. Gleichzeitig behalten sie die volle Kontrolle
über das Ergebnis.
In der vergangenen Prüfungssaison half Corteas Technologie bei der Erstellung
von mehr als 4.000 Prüfungsberichten. Dabei identifizierte sie in jedem
geprüften Bericht Auffälligkeiten. Wirtschaftsprüfer sparten dadurch mehrere
Tage manueller Review-Arbeit pro Mandat.
Der Launch ist der erste Schritt in Corteas größerer Vision. Das Unternehmen
will Prüfungsgesellschaften helfen, KI über den gesamten Prüfungszyklus hinweg
einzusetzen. Gleichzeitig sollen die Qualitätsstandards gewahrt bleiben, die
Regulatoren, Mandanten und Öffentlichkeit erwarten.
Kapital für die nächste Generation der Wirtschaftsprüfung
Mit der neuen Finanzierung will Cortea zusätzliche Audit Agents entwickeln.
Außerdem plant das Unternehmen tiefere Integrationen mit führenden
Prüfungsplattformen. Auch die Expansion in Deutschland, Großbritannien und den
USA soll vorangetrieben werden.
Valentin Neumann, Mitgründer und CEO von Cortea, sagt:
?Die Wirtschaftsprüfung steht vor einem der größten Umbrüche ihrer Geschichte.
KI wird verändern, wie Prüfungen durchgeführt werden. Gleichzeitig wird sie die
Anforderungen an Qualität, Konsistenz und professionelle Aufsicht erhöhen. Jede
Prüfungsgesellschaft beschäftigt sich derzeit damit, wie KI die Durchführung von
Prüfungen verbessern kann. Erfolgreich werden jene Gesellschaften sein, die die
Effizienz von KI mit der Sorgfalt und dem Vertrauen verbinden können, die diese
Profession verlangt. Unsere Mission ist einfach: Wir helfen
Prüfungsgesellschaften, KI qualitätsgesichert einzusetzen."
Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG, sagt:
?In Audit und Assurance ist Vertrauen entscheidend. Wenn KI Qualität,
Transparenz und professionelles Urteilsvermögen nicht verbessert, hat sie im
Prüfungsprozess keinen Platz. Cortea ist anders, weil das Produkt für die
tatsächliche Arbeitsweise von Prüfungsgesellschaften entwickelt wurde. Cortea
integriert KI kontrolliert, nachvollziehbar und praxistauglich in den
Prüfungsprozess. Genau das braucht die Branche jetzt: nicht weitere KI-
Experimente, sondern technologische Innovation, der Prüfungsgesellschaften
vertrauen können."
Dan Chaplin, Partner bei Dawn Capital, kommentiert:
?Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Betriebsmodell der Prüfungsdurchführung
zu verändern. Das Team von Cortea arbeitet mit großer Entschlossenheit daran,
eine Lösung zu bauen, die mit Wirtschaftsprüfern und für Wirtschaftsprüfer
funktioniert. Wir glauben, dass Cortea bei dieser Transformation eine führende
Rolle spielen wird. Das Unternehmen hilft seinen Partnern nicht nur, steigende
Nachfrage zu bewältigen und Kapazitäten zu skalieren, sondern auch die Qualität
in jedem Schritt zu verbessern. Wir freuen uns, Cortea dabei zu unterstützen."
Über Cortea
Cortea entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für KI-basierte
Wirtschaftsprüfungen. Das Unternehmen hilft Prüfungsgesellschaften, KI mit mehr
Vertrauen, größerer Konsistenz und professioneller Kontrolle einzusetzen.
Corteas Audit Quality Agents orientieren sich an Prüfungsstandards und Review-
Workflows. Sie ermöglichen Prüfungsgesellschaften, verlässlichere und besser
nachvollziehbare Arbeit zu liefern. Zugleich erhöhen sie Kapazitäten im
Prüfungsprozess.
Cortea arbeitet mit innovativen Prüfungsgesellschaften in Europa, Großbritannien
und den USA zusammen.
Kontakt
Irina Botea
press@cortea.aiÂ°
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