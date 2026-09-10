GNW-News: Coventry empfiehlt anlässlich des Monats der Lebensversicherungsaufklärung eine Überprüfung des Versicherungswerts

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie

Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute den

Monat der Lebensversicherungsaufklärung genutzt, um Versicherungsnehmer und

Finanzberater zu ermuntern, nicht nur den Bedarf an einer Lebensversicherung zu

prüfen, sondern auch einen Blick auf den Wert bereits abgeschlossener

Versicherungspolicen zu werfen.

Lebensversicherungen kommt eine wichtige Rolle bei der Familienversorgung, in

der Vermögensplanung, in Bezug auf geschäftliche Anforderungen und für die

finanzielle Absicherung zu. Aber der bewusste Umgang mit ihnen sollte nicht

enden, sobald die Police ausgestellt ist. Zu wissen, welche Optionen während der

Laufzeit einer Police verfügbar sind, kann genauso wichtig sein wie die

ursprüngliche Identifizierung des Versicherungsbedarfs.

Für Versicherungsnehmer, deren Bedürfnisse sich geändert haben, bietet der

Sekundärmarkt eine Alternative zur Aufgabe der Versicherung oder zu deren

Erlöschen. Ein Life Settlement kann einen erheblich größeren Erlös bringen als

den Rückkaufswert der Police. Je höher die Versicherungssumme ist, die jährlich

aufgegeben wird oder verfällt, desto wichtiger ist es, diese Alternative zu

kennen.

?Amerikaner halten persönliche Lebensversicherungen im Wert von mehr als 14

Billionen US-Dollar, aber in jedem Jahr werden hunderte Milliarden US-Dollar an

Versicherungswert aufgegeben oder verfallen", erklärt Reid Buerger, CEO von

Coventry.?Damit gehen dem Markt enorme Werte verloren, wobei die

Versicherungsnehmer häufig gar nicht wissen, dass es eine Alternative gibt.

Bevor wertvoller Versicherungsschutz gekündigt wird, sollten die

Versicherungsnehmer und ihre Berater darüber informiert sein, ob es eine bessere

Alternative gibt. Das sollte ein fundamentales Element der

Lebensversicherungsaufklärung sein."

Für Finanzberater bedeutet das, nicht nur zu beurteilen, ob ein Kunde den

Versicherungsschutz noch benötigt. Bei einer sorgfältigen Überprüfung der

Policen sollte abgewogen werden, wie sich der Policenwert entwickelt hat, wie

viel das Aufrechterhalten des Versicherungsschutzes in Zukunft kosten würde und

ob ein Kunde durch einen Verkauf auf dem Sekundärmarkt bessergestellt wäre.

Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten

Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich

ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und

Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards

anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle

institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen

abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000

Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im

Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar

an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit

Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.

Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com/news.

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Jonny Shiver

Vice President, Marketing

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