GNW-News: Coventry erweitert sein durch Lebensversicherungen abgesichertes LILY-Finanzierungsprogramm mit neuen Asset-Backed Notes im Volumen von 750 Million...

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie

Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, gab heute den

erfolgreichen Abschluss seiner dritten Asset-Backed-Verbriefung seit April 2025

im Rahmen seines LILY-Programms bekannt. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen

beläuft sich auf 750 Millionen US-Dollar an durch Lebensversicherungen

besicherten Finanzierungen. Damit stärkt Coventry seine Position als führende

Plattform für institutionelle Anleger, die ein differenziertes Engagement in

langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten anstreben.

Das LILY-Programm strukturiert langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zu

Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch nachhaltige

Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende Unabhängigkeit von

traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Durch die Kombination aus

diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathemischer Analyse und robusten

strukturellen Schutzmechanismen ermöglicht LILY Anlegern den Zugang zu einer

spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.

?Der entscheidende Erfolgsfaktor des LILY-Programms ist nicht eine einzelne

Transaktion, sondern der Aufbau einer wiederholbaren Emissionsplattform von

institutioneller Qualität für lebensversicherungsgebundene Vermögenswerte", so

Reid Buerger, CEO von Coventry.?Diese Entwicklung spiegelt die jahrelange

Arbeit wider, die notwendig war, um die für eine nachhaltige

Verbriefungstätigkeit erforderlichen Origination-Kapazitäten,

Analysekompetenzen, Servicing-Fähigkeiten und strukturellen Voraussetzungen zu

schaffen."

Das anhaltende Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Coventrys Position an

der Schnittstelle von Lebensversicherung, Asset-Backed-Finanzierung und Private

Credit und hebt die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung des

institutionellen Marktes für langlebigkeitsgebundene Anlagen hervor. Vor dem

Hintergrund der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, unkorrelierten

Vermögenswerten erwartet Coventry, dass LILY eine zentrale Rolle bei der

Finanzierung der verantwortungsvollen Expansion der durch Lebensversicherungen

besicherten Anlageklasse spielen wird.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten

Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich

ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebige Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen

Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine

Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu

erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln,

die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat

Coventry mehr als 21.000 Lebensversicherungspolicen erworben, Langlebigkeits-

Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6

Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im

Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar

vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300Â°