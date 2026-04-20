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20.04.2026 15:00:38
GNW-News: Coventry führt den "Life Settlement League Table Report 2025" an
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen sowie
Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute
bekannt gegeben, dass das Unternehmen unter den gemeldeten Anbietern weiterhin
der führende Anbieter von Zweitmarkt-Lebensversicherungen ist, gemessen an der
Gesamtzahl der erworbenen Policen, dem Gesamtnennwert und dem Gesamtbetrag, der
an die Versicherungsnehmer ausgezahlt wurde. Dies geht aus dem kürzlich
veröffentlichten?Life Settlement League Table Report 2025" von Coventry hervor,
der Marktdaten aus öffentlichen Registern und Angaben der Anbieter
zusammenfasst. Die Coventry-Unternehmensgruppe hält diese Spitzenposition seit
dreizehn aufeinanderfolgenden Jahren.
Coventry hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Life Equity im Jahr 2025
allein über den Zweitmarkt mehr als 1.400 Lebensversicherungen von
Versicherungsnehmern erworben, was einem Nennwert von rund 1,6 Milliarden US-
Dollar entspricht. Damit ist das Unternehmen der größte Käufer von Zweitmarkt-
Lebensversicherungen. Darüber hinaus zahlten die Coventry-Unternehmen den
Versicherungsnehmern im Jahr 2025 mehr als 240 Millionen US-Dollar für ihre
Policen.
?Coventry setzt im Zweitmarkt für Lebensversicherungen weiterhin den Maßstab -
durch Marktpräsenz, Verlässlichkeit bei der Abwicklung und disziplinierten
Kapitaleinsatz", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Diese Führungsrolle
verdanken wir dem Einsatz unserer Mitarbeiter, der Konsequenz unserer Prozesse,
der Zusammenarbeit mit Beratern sowie kontinuierlichen Investitionen in
Technologie, die konsistente Prozesse und bessere Ergebnisse für
Versicherungsnehmer und Berater gleichermaßen ermöglichen."
Dieser Ansatz wird durch das vertikal integrierte Modell und die firmeneigenen
Daten von Coventry unterstützt und ermöglicht eine präzisere Bewertung, breitere
Ankaufskriterien und individuell zugeschnittene Lösungen für
Versicherungsnehmer.
Interessierte können den Life Settlement League Table Report 2025
unter https://www.coventry.com/2025-League-Table abrufen.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen
sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das
Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden
Geschäftsbereichen: dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.
Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und
Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards
anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle
institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen
abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000
Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im
Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar
an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit
Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.
Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300Â°
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