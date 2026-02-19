|
19.02.2026 14:04:39
GNW-News: Coventry kündigt erweiterte Zusammenarbeit mit NAIFA an
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie
Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute einen
neuen, kategorienexklusiven nationalen Sponsoringvertrag mit der National
Association of Insurance and Financial Advisors (https://belong.naifa.org/)
(NAIFA) bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Coventry
(https://www.coventry.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorlink&utm_cam
paign=coventry-pr) die Rolle des exklusiven Gold-Sponsors der NAIFA in der
Kategorie Ankauf von Lebensversicherungen und unterstützt damit die Schulung und
das Engagement von Beratern im Sekundärmarkt für Lebensversicherungen.
Im Rahmen des Sponsorings wird Coventry im Laufe des Jahres 2026 mehrere
wichtige nationale Initiativen und Veranstaltungen der NAIFA unterstützen,
darunter das FSP Institute (https://institute.naifa.org/2026), die Congressional
Conference (https://conference.naifa.org/cc2026), die National Leadership
Conference (https://leaders.naifa.org/nlc-2025) und das Programm?Life Happens".
Ziel der Zusammenarbeit ist der erweiterte Zugang der NAIFA-Mitglieder zu
Bildungsressourcen und praktischen Perspektiven zur Rolle von Ankäufen von
Lebensversicherungen als Teil umfassenderer Finanzplanungsstrategien.
?Berater werden gebeten, aufgrund der sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden
umfassendere und fundiertere Beratungen anzubieten, insbesondere im Hinblick auf
unnötige oder unterdurchschnittlich rentable Lebensversicherungen", so Reid
Buerger, Chief Executive Officer von Coventry.?Die NAIFA spielt eine wichtige
Rolle bei der Unterstützung von Beratern, und Coventry freut sich, seine
Expertise zu dieser Mission einbringen zu können. Durch dieses Sponsoring
möchten wir das Verständnis der Berater für den Sekundärmarkt für
Lebensversicherungen und die Rolle, die der Ankauf von Lebensversicherungen in
umfassenderen Planungsgesprächen spielen kann, verbessern."
Coventry unterhält eine langjährige Beziehung zur NAIFA und hat den Verband
bereits zuvor durch sein Limited and Extended Care Planning Collective
unterstützt. Dieses erweiterte Sponsoring spiegelt das gemeinsame Engagement
wider, die Schulung von Beratern zu fördern und Ressourcen bereitzustellen, die
eine fundierte, kundenorientierte Planung unterstützen. Coventry empfiehlt
seinen Mitgliedern den Besuch der speziellen NAIFA-Ressourcenseite
(https://advisors.coventry.com/naifa/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorl
ink&utm_campaign=coventry-pr), um sich über die exklusiven Vorteile zu
informieren, die ihnen nun zur Verfügung stehen.
Das NAIFA-Sponsoring ist Teil des umfassenden Ansatzes von Coventry, Berater
über etablierte nationale Berufsverbände zu gewinnen und ihnen Schulungen und
Marktkenntnisse über den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen anzubieten.
Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Berater aller Praxis- und
Karrierestufen erreichen, möchte Coventry fundierte Planungsgespräche und eine
sorgfältige Abwägung von Ankäufen von Lebensversicherungen als integralen
Bestandteil einer umfassenden Finanzplanung unterstützen.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten
Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich
ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.
Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und
Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards
anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle
institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen
abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als
23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene
Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über
6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im
Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar
vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter coventry.com
(https://www.coventry.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=anchorlink&utm_cam
paign=coventry-pr).
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300Â°
