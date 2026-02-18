|
GNW-News: Coventry kündigt nächste Phase der Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte auf der SFVegas an
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie
Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, nimmt an der
SFVegas(®) 2026 teil, um sich mit führenden Vertretern der strukturierten
Finanzwirtschaft auszutauschen, während der institutionelle Markt für
langlebigkeitsgebundene Asset-Backed Securities weiter wächst.
Über seine LILY-Plattform strukturiert Coventry langlebigkeitsgebundene
Vermögenswerte zu Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch
nachhaltige Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende
Unabhängigkeit von traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Seit April 2025 hat
das LILY-Programm im Rahmen von drei Verbriefungen Asset-Backed Notes im Wert
von 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen und damit eine wiederholbare,
programmatische Emissionsplattform für institutionelle Anleger geschaffen.
Die Präsenz von Coventry auf der SFVegas(®) spiegelt die kontinuierliche
Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte als eigenständiges Segment
innerhalb des Marktes für strukturierte Kredite wider. Das Unternehmen vereint
skalierte Lebensversicherungsgeschäfte, versicherungsmathematische Analysen und
eine institutionelle Verbriefungsinfrastruktur zur Unterstützung der laufenden
Expansion von LILY.
?Die durch Lebensversicherungen besicherte Anlageklasse tritt in eine neue Phase
der institutionellen Reife ein", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Mit LILY
haben wir eine programmatische Verbriefungsplattform geschaffen, die auf
diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathematischer Präzision und einer
konsistenten Umsetzung auf den Kapitalmärkten basiert. Unser Ziel ist der Aufbau
einer dauerhaften Infrastruktur, die nachhaltige Emissionen und eine
langfristige Marktentwicklung unterstützt. SFVegas(®) bietet ein wichtiges Forum
für den Austausch mit führenden Akteuren im Bereich strukturierter
Finanzierungen, da langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zunehmend zu einem
festen Bestandteil institutioneller Portfolios werden."
Mit der weiter steigenden Nachfrage institutioneller Anleger nach
differenzierten, unkorrelierten Vermögenswerten wird Coventry mit Kapitalgebern,
Ratingagenturen und Vertriebspartnern zusammenkommen, um die weitere Expansion
der LILY-Plattform und die allgemeine Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-
Produkte zu diskutieren.
Konferenzteilnehmer, die mehr über LILY und die umfassenderen
Kapitalmarktinitiativen von Coventry erfahren möchten, werden gebeten, sich
während der SFVegas(®) an das Coventry-Team zu wenden oder weitere Informationen
unter https://www.coventry.com/LILY anzufordern.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten
Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich
ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen
Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine
Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu
erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln,
die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat
Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben,
langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar
abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und
Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1
Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie
unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300Â°
