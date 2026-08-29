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29.08.2026 15:24:38
GNW-News: Coventrys Finanzierungsprogramm LILY erreicht 1 Milliarde US-Dollar an durch Lebensversicherungen besicherten Finanzierungen
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Wegbereiter des Sekundärmarkts für Lebensversicherungen sowie
Pionier der Anlageklasse der durch Lebensversicherungen besicherten
Vermögenswerte, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner vierten Asset-
Backed-Verbriefung seit April 2025 im Rahmen des LILY-Programms bekannt. Damit
beläuft sich das Volumen der durch Lebensversicherungen besicherten
Finanzierungen auf der gesamten Plattform auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar.
Dieser Erfolg unterstreicht Coventrys Position als führende Plattform für
institutionelle Anleger, die einen differenzierten Zugang zu
langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten suchen.
Zugleich belegt der Meilenstein die anhaltend hohe Nachfrage der Anleger nach
langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten sowie die wachsende Bedeutung von LILY
als eine der führenden Plattformen der Branche für den Zugang zu durch
Lebensversicherungen besicherten Anlagen über den Markt für Asset-Backed
Securities.
Seit seiner Einführung im Jahr 2025 hat das LILY-Programm kontinuierlich
bewiesen, dass es institutionelles Kapital erschließen kann, indem es diese
Vermögenswerte in ABS mit Investment-Grade-Rating strukturiert. Im Mittelpunkt
stehen dabei werthaltige Sicherheiten, planbare Zahlungsströme und eine geringe
Korrelation mit traditionellen Märkten. Das Programm verbindet Coventrys
umfassende Kompetenzen in der Origination, versicherungsmathematische Expertise,
eine leistungsfähige Servicing-Infrastruktur und langjährige Erfahrung in der
Transaktionsstrukturierung. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer
spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.
?Das Erreichen der Marke von 1 Milliarde US-Dollar ist ein bedeutender
Meilenstein für das LILY-Programm und für den institutionellen Markt für durch
Lebensversicherungen besicherte Vermögenswerte", sagt Reid Buerger, Chief
Executive Officer von Coventry.?Noch wichtiger ist jedoch, dass dieser Erfolg
die wachsende Anerkennung der Anleger für den Wert langlebigkeitsgebundener
Vermögenswerte und die Vorteile eines Zugangs über eine disziplinierte und
wiederholbare Verbriefungsplattform wie LILY widerspiegelt. Wir sind überzeugt,
dass dieses Ergebnis sowohl die hohe Qualität der zugrunde liegenden Werte als
auch die Stärke der Infrastruktur belegt, die Coventry aufgebaut hat, um diese
Vermögenswerte in großem Maßstab zu akquirieren, zu analysieren, zu verwalten
und zu finanzieren."
Das Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Coventrys Position an der
Schnittstelle von Lebensversicherungen, Asset-Backed Finance und Private Credit.
Da institutionelle Anleger weiterhin nach differenzierten Renditequellen und
Möglichkeiten zur Portfoliodiversifizierung suchen, erwartet Coventry, dass
durch Lebensversicherungen besicherte Finanzierungen künftig eine zunehmend
wichtige Rolle bei der verantwortungsvollen Weiterentwicklung des Marktes für
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte spielen werden.
Weitere Informationen zum LILY-Programm und zu aktuellen Entwicklungen bei
Coventry finden Sie unter www.coventry.com/news
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten
Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich
ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.
Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und
Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards
anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle
institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen
abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000
Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im
Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar
an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit
Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.
Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300Â°
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