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16.07.2026 20:06:38
GNW-News: Cribl übernimmt CardinalOps und erweitert seine KI-Plattform um Security Operations
^SAN FRANCISCO, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cribl (https://cribl.io/), die
KI-Plattform für Telemetrie, hat die Übernahme von CardinalOps bekanntgegeben,
einer Lösung für Agentic Detection Engineering. Die Akquisition erweitert das
Cribl-Angebot um Detection-Engineering-Funktionen, damit Kunden ihre
Bedrohungsabdeckung verbessern, Datenkosten senken und ihre Security Operations
Center (SOCs) stärken können. Dies ebnet einen flexiblen Weg, um Legacy-SIEM-
Architekturen abzulösen.
Sicherheitsteams stehen unter dem Druck, mehr Telemetriedaten zu verarbeiten,
schneller auf Bedrohungen zu reagieren und die steigenden Kosten sowie die
Komplexität ihrer Umgebungen im Griff zu behalten. Mithilfe von CardinalOps ist
Cribl in der Lage, diese dringlichen Anforderungen alle auf einmal anzugehen:
Telemetriedaten intelligenter nutzen, erkannte Bedrohungen kontinuierlich zu
validieren und die Erkennung stetig zu verbessern. Und das alles auf eine Art
und Weise, die es Kunden erlaubt, in ihrem eigenen Tempo zu modernisieren, mit
den Tools und Architekturen, die für ihre Umgebung am sinnvollsten sind.
?Sicherheitsteams brauchen keine weiteren isolierten Tools. Sie brauchen einen
besseren Weg, um Telemetriedaten in wirksame Erkennungen und Ergebnisse
umzuwandeln", betont Clint Sharp, Mitgründer und CEO von Cribl.?CardinalOps
stärkt unsere KI-Plattform für Telemetrie und erweitert die offene
Dateninfrastruktur, auf die unsere Kunden bereits setzen, um tiefgehende
Detection-Engineering-Funktionen und dient damit als Fundament für eine
vollständige, offene Alternative zu SIEM-Stacks, die ihren Anforderungen nicht
mehr genügen."
Die Übernahme unterstreicht Cribls plattformorientierten Ansatz im Markt. Statt
eines weiteren starren Security-Stacks nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip gibt
Cribl seinen Kunden eine offene, herstelleragnostische Plattform an die Hand, um
Telemetriedaten in ihrer gesamten Umgebung zu analysieren, zu sammeln, zu
verschieben, zu speichern und darauf zu reagieren. Dazu gehört ein föderiertes
Modell, mit dessen Hilfe Kunden Telemetriedaten dort durchsuchen und verarbeiten
können, wo sie liegen, ohne alles in ein weiteres zentrales System migrieren zu
müssen. Mit CardinalOps erweitert Cribl seine KI-Plattform um grundlegende
Detection-Engineering-Funktionen, um dasselbe offene, KI-native Modell auf die
SIEM-Kategorie insgesamt zu übertragen: Das bedeutet, dass alles, was ein SIEM
leistet, auf der Telemetrie-Infrastruktur aufsetzen kann, die Kunden bereits
besitzen. Dieses föderierte Fundament erlaubt es Cribl zudem, weitere Security-
und Observability-Lösungen auf derselben gemeinsamen Telemetriebasis
aufzusetzen. Kunden profitieren dadurch bei der Modernisierung ihrer Umgebungen
in der KI-Ära von mehr Flexibilität und größerer Wirtschaftlichkeit.
CardinalOps wurde Anfang 2020 gegründet und wird von den Seriengründern und
Unit-8200-Veteranen (IDF) Michael Mumcuoglu und Yair Manor geführt, deren
frühere Unternehmen von Palo Alto Networks beziehungsweise Microsoft übernommen
wurden. CardinalOps nutzt KI, damit Organisationen ihre Detection-Abdeckung
kontinuierlich bewerten und verbessern können. Dazu werden Sicherheitskontrollen
mit realem Angreiferverhalten abgeglichen. Die Lösung automatisiert Detection-
Engineering-Aufgaben und hilft Teams, Abdeckungslücken zu erkennen und zu
schließen, fehlerhafte oder zu viele Fehlalarme auslösende Regeln zu
identifizieren und zu korrigieren und dadurch das volle Potenzial ihres
bestehenden Sicherheits-Stacks auszuschöpfen. Im Zusammenspiel mit der Fähigkeit
der Cribl-Plattform, das Management von Telemetriedaten zu skalieren, erweitert
CardinalOps diese Plattform um eine Detection-Ebene, mit deren Hilfe Kunden
schneller von Rohdaten zu verwertbaren Erkenntnissen gelangen und dadurch ihre
Sicherheitslage verbessern können.
?Zu viele Sicherheitsteams verfügen über gute Daten, leistungsfähige Tools und
endlose Alarme, können aber nicht darauf vertrauen, tatsächlich geschützt zu
sein", erklärt Michael Mumcuoglu, Mitgründer und CEO von CardinalOps.?Wir haben
CardinalOps entwickelt, damit SOC-Teams ihre Abdeckung verstehen und verbessern
können, statt nur noch mehr störende Fehlalarme zu verwalten. Der
Zusammenschluss mit Cribl erlaubt es uns, diese Fähigkeit direkt in die
Telemetrie-Schicht einzubringen und zu bauen, was der Markt als Nächstes
braucht: eine offene, KI-native Alternative zu SIEM, bei der Kunden für besseren
Schutz bezahlen und nicht für mehr Datenvolumen. Genau daran arbeiten wir
jetzt."
Im Zuge der Akquisition wird Cribl ein neues Büro in Tel Aviv eröffnen, um sich
eine strategische Präsenz in einem der weltweit aktivsten Innovationszentren für
Cybersicherheit zu sichern. Mit diesem Schritt möchte sich Cribl einen Zugang
dem großen Pool an Cybersecurity-Talenten in Israel verschaffen und die
Entwicklung seiner modernen Sicherheitslösungen weiter beschleunigen.
Mit der Integration von CardinalOps baut Cribl sein Angebot im Bereich Security
Operations aus, bleibt dabei aber seinem Markenkern treu: einer offenen
Plattform, mit leichtgewichtigen Lösungen, die darauf aufsetzen, und der
Freiheit für Kunden, genau das zu nutzen, was sie brauchen, ohne in
Herstellerabhängigkeiten zu geraten. Die Übernahme schafft zudem ein stärkeres
Fundament für künftige Sicherheitsangebote auf Basis der Cribl-Plattform.
?Bei Repsol betreiben wir eine vielfältige und verteilte Sicherheitsumgebung.
Eine bessere Detection-Abdeckung bei gleichzeitiger Kosten- und
Komplexitätskontrolle leistet einen entscheidenden Beitrag, um
Sicherheitsinvestitionen gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen", so Javier
García Quintela, Global CISO von Repsol.?CardinalOps und Cribl stellen in
dieser Hinsicht eine starke Kombination dar: CardinalOps stärkt unsere
Detection-Position in den verschiedenen Plattformen und Cribl gibt uns die
Flexibilität, Telemetriedaten in ebendieser Umgebung effizient zu verwalten und
zu analysieren. Gemeinsam helfen sie unseren SOC-Teams, schneller zu handeln,
Risiken zu reduzieren und die Effektivität zu steigern."
Die Integration der CardinalOps-Technologie in die Cribl-Plattform wird Cribls
Sicherheitsfunktionen zu einer umfassenden und offenen Alternative zu Legacy-
SIEM-Architekturen zusammenführen.
Weitere Informationen sind unter cribl.io (https://cribl.io/) abrufbar.
Cribl
Cribl, die KI-Plattform für Telemetrie, ermöglicht es Unternehmen,
Telemetriedaten sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten zu managen und zu
analysieren. Cribl genießt weltweit das Vertrauen von Organisationen, darunter
die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, und schließt die Lücke zwischen KI-
Ambitionen und aktuell vorherrschenden Infrastrukturen. Ohne Lock-in. Ohne
Datenverlust. Ohne Kompromisse. Die herstelleragnostische Cribl-Plattform sorgt
dafür, dass Daten portabel und interoperabel bleiben. Durch die kosteneffiziente
und verzögerungsfreie Verarbeitung wachsender Datenmengen und -vielfalt
verschafft Cribl Unternehmen die Wahlfreiheit, Kontrolle und Flexibilität, um
das zu bauen, was als Nächstes kommt. Cribl wurde 2018 gegründet, beschäftigt
eine überwiegend remote arbeitende Belegschaft und unterhält ein Büro in San
Francisco, CA.
CardinalOps
CardinalOps ist die Plattform für Agentic Detection Engineering für
Sicherheitsteams in Unternehmen. Mithilfe von Cardinal AI validiert und
erweitert CardinalOps kontinuierlich die Abdeckung der Bedrohungserkennung,
behebt unvollständige und fehlerhafte Erkennungsergebnisse, operationalisiert
Threat Intelligence und ermöglicht agentische Workflows, mit denen SOC-Teams ihr
Detection Engineering skalieren können, ohne zusätzliches Personal einzustellen.
CardinalOps maximiert den Wert bestehender SIEM- und EDR-Tools und hilft
Organisationen dadurch, Fehlalarme zu reduzieren, Abdeckungslücken zu schließen,
die Reaktionszeit zu verkürzen und sich gegen die gefährlichsten Bedrohungen zu
schützen. Weitere Informationen sind unter www.cardinalops.com
(http://www.cardinalops.com) erhältlich.
Erfahren Sie mehr: cribl.io (http://cribl.io/)
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