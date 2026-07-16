GNW-News: Cribl übernimmt CardinalOps und erweitert seine KI-Plattform um Security Operations

^SAN FRANCISCO, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cribl (https://cribl.io/), die

KI-Plattform für Telemetrie, hat die Übernahme von CardinalOps bekanntgegeben,

einer Lösung für Agentic Detection Engineering. Die Akquisition erweitert das

Cribl-Angebot um Detection-Engineering-Funktionen, damit Kunden ihre

Bedrohungsabdeckung verbessern, Datenkosten senken und ihre Security Operations

Center (SOCs) stärken können. Dies ebnet einen flexiblen Weg, um Legacy-SIEM-

Architekturen abzulösen.

Sicherheitsteams stehen unter dem Druck, mehr Telemetriedaten zu verarbeiten,

schneller auf Bedrohungen zu reagieren und die steigenden Kosten sowie die

Komplexität ihrer Umgebungen im Griff zu behalten. Mithilfe von CardinalOps ist

Cribl in der Lage, diese dringlichen Anforderungen alle auf einmal anzugehen:

Telemetriedaten intelligenter nutzen, erkannte Bedrohungen kontinuierlich zu

validieren und die Erkennung stetig zu verbessern. Und das alles auf eine Art

und Weise, die es Kunden erlaubt, in ihrem eigenen Tempo zu modernisieren, mit

den Tools und Architekturen, die für ihre Umgebung am sinnvollsten sind.

?Sicherheitsteams brauchen keine weiteren isolierten Tools. Sie brauchen einen

besseren Weg, um Telemetriedaten in wirksame Erkennungen und Ergebnisse

umzuwandeln", betont Clint Sharp, Mitgründer und CEO von Cribl.?CardinalOps

stärkt unsere KI-Plattform für Telemetrie und erweitert die offene

Dateninfrastruktur, auf die unsere Kunden bereits setzen, um tiefgehende

Detection-Engineering-Funktionen und dient damit als Fundament für eine

vollständige, offene Alternative zu SIEM-Stacks, die ihren Anforderungen nicht

mehr genügen."

Die Übernahme unterstreicht Cribls plattformorientierten Ansatz im Markt. Statt

eines weiteren starren Security-Stacks nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip gibt

Cribl seinen Kunden eine offene, herstelleragnostische Plattform an die Hand, um

Telemetriedaten in ihrer gesamten Umgebung zu analysieren, zu sammeln, zu

verschieben, zu speichern und darauf zu reagieren. Dazu gehört ein föderiertes

Modell, mit dessen Hilfe Kunden Telemetriedaten dort durchsuchen und verarbeiten

können, wo sie liegen, ohne alles in ein weiteres zentrales System migrieren zu

müssen. Mit CardinalOps erweitert Cribl seine KI-Plattform um grundlegende

Detection-Engineering-Funktionen, um dasselbe offene, KI-native Modell auf die

SIEM-Kategorie insgesamt zu übertragen: Das bedeutet, dass alles, was ein SIEM

leistet, auf der Telemetrie-Infrastruktur aufsetzen kann, die Kunden bereits

besitzen. Dieses föderierte Fundament erlaubt es Cribl zudem, weitere Security-

und Observability-Lösungen auf derselben gemeinsamen Telemetriebasis

aufzusetzen. Kunden profitieren dadurch bei der Modernisierung ihrer Umgebungen

in der KI-Ära von mehr Flexibilität und größerer Wirtschaftlichkeit.

CardinalOps wurde Anfang 2020 gegründet und wird von den Seriengründern und

Unit-8200-Veteranen (IDF) Michael Mumcuoglu und Yair Manor geführt, deren

frühere Unternehmen von Palo Alto Networks beziehungsweise Microsoft übernommen

wurden. CardinalOps nutzt KI, damit Organisationen ihre Detection-Abdeckung

kontinuierlich bewerten und verbessern können. Dazu werden Sicherheitskontrollen

mit realem Angreiferverhalten abgeglichen. Die Lösung automatisiert Detection-

Engineering-Aufgaben und hilft Teams, Abdeckungslücken zu erkennen und zu

schließen, fehlerhafte oder zu viele Fehlalarme auslösende Regeln zu

identifizieren und zu korrigieren und dadurch das volle Potenzial ihres

bestehenden Sicherheits-Stacks auszuschöpfen. Im Zusammenspiel mit der Fähigkeit

der Cribl-Plattform, das Management von Telemetriedaten zu skalieren, erweitert

CardinalOps diese Plattform um eine Detection-Ebene, mit deren Hilfe Kunden

schneller von Rohdaten zu verwertbaren Erkenntnissen gelangen und dadurch ihre

Sicherheitslage verbessern können.

?Zu viele Sicherheitsteams verfügen über gute Daten, leistungsfähige Tools und

endlose Alarme, können aber nicht darauf vertrauen, tatsächlich geschützt zu

sein", erklärt Michael Mumcuoglu, Mitgründer und CEO von CardinalOps.?Wir haben

CardinalOps entwickelt, damit SOC-Teams ihre Abdeckung verstehen und verbessern

können, statt nur noch mehr störende Fehlalarme zu verwalten. Der

Zusammenschluss mit Cribl erlaubt es uns, diese Fähigkeit direkt in die

Telemetrie-Schicht einzubringen und zu bauen, was der Markt als Nächstes

braucht: eine offene, KI-native Alternative zu SIEM, bei der Kunden für besseren

Schutz bezahlen und nicht für mehr Datenvolumen. Genau daran arbeiten wir

jetzt."

Im Zuge der Akquisition wird Cribl ein neues Büro in Tel Aviv eröffnen, um sich

eine strategische Präsenz in einem der weltweit aktivsten Innovationszentren für

Cybersicherheit zu sichern. Mit diesem Schritt möchte sich Cribl einen Zugang

dem großen Pool an Cybersecurity -Talenten in Israel verschaffen und die

Entwicklung seiner modernen Sicherheitslösungen weiter beschleunigen.

Mit der Integration von CardinalOps baut Cribl sein Angebot im Bereich Security

Operations aus, bleibt dabei aber seinem Markenkern treu: einer offenen

Plattform, mit leichtgewichtigen Lösungen, die darauf aufsetzen, und der

Freiheit für Kunden, genau das zu nutzen, was sie brauchen, ohne in

Herstellerabhängigkeiten zu geraten. Die Übernahme schafft zudem ein stärkeres

Fundament für künftige Sicherheitsangebote auf Basis der Cribl-Plattform.

?Bei Repsol betreiben wir eine vielfältige und verteilte Sicherheitsumgebung.

Eine bessere Detection-Abdeckung bei gleichzeitiger Kosten- und

Komplexitätskontrolle leistet einen entscheidenden Beitrag, um

Sicherheitsinvestitionen gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen", so Javier

García Quintela, Global CISO von Repsol.?CardinalOps und Cribl stellen in

dieser Hinsicht eine starke Kombination dar: CardinalOps stärkt unsere

Detection-Position in den verschiedenen Plattformen und Cribl gibt uns die

Flexibilität, Telemetriedaten in ebendieser Umgebung effizient zu verwalten und

zu analysieren. Gemeinsam helfen sie unseren SOC-Teams, schneller zu handeln,

Risiken zu reduzieren und die Effektivität zu steigern."

Die Integration der CardinalOps-Technologie in die Cribl-Plattform wird Cribls

Sicherheitsfunktionen zu einer umfassenden und offenen Alternative zu Legacy-

SIEM-Architekturen zusammenführen.

Weitere Informationen sind unter cribl.io (https://cribl.io/) abrufbar.

Cribl

Cribl, die KI-Plattform für Telemetrie, ermöglicht es Unternehmen,

Telemetriedaten sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten zu managen und zu

analysieren. Cribl genießt weltweit das Vertrauen von Organisationen, darunter

die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, und schließt die Lücke zwischen KI-

Ambitionen und aktuell vorherrschenden Infrastrukturen. Ohne Lock-in. Ohne

Datenverlust. Ohne Kompromisse. Die herstelleragnostische Cribl-Plattform sorgt

dafür, dass Daten portabel und interoperabel bleiben. Durch die kosteneffiziente

und verzögerungsfreie Verarbeitung wachsender Datenmengen und -vielfalt

verschafft Cribl Unternehmen die Wahlfreiheit, Kontrolle und Flexibilität, um

das zu bauen, was als Nächstes kommt. Cribl wurde 2018 gegründet, beschäftigt

eine überwiegend remote arbeitende Belegschaft und unterhält ein Büro in San

Francisco, CA.

CardinalOps

CardinalOps ist die Plattform für Agentic Detection Engineering für

Sicherheitsteams in Unternehmen. Mithilfe von Cardinal AI validiert und

erweitert CardinalOps kontinuierlich die Abdeckung der Bedrohungserkennung,

behebt unvollständige und fehlerhafte Erkennungsergebnisse, operationalisiert

Threat Intelligence und ermöglicht agentische Workflows, mit denen SOC-Teams ihr

Detection Engineering skalieren können, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

CardinalOps maximiert den Wert bestehender SIEM- und EDR-Tools und hilft

Organisationen dadurch, Fehlalarme zu reduzieren, Abdeckungslücken zu schließen,

die Reaktionszeit zu verkürzen und sich gegen die gefährlichsten Bedrohungen zu

schützen. Weitere Informationen sind unter www.cardinalops.com

(http://www.cardinalops.com) erhältlich.

Erfahren Sie mehr: cribl.io (http://cribl.io/)

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