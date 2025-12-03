GNW-News: CRYOPDP der DHL Group und Applied Blockchain erhalten Auszeichnung für digitale Transformation in der Gesundheitslogistik

^LONDON, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Blockchain

(https://www.appliedblockchain.com/), das Unternehmen hinter Silent Data

(https://www.silentdata.com/), hat heute bekannt gegeben, dass sein

Unternehmenskunde CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics, bei

den 2025 Supply Chain Excellence Awards den SAP Digital Transformation Award -

Software gewonnen hat.

Die von SAP gesponserte Kategorie würdigt Innovationen durch digitale

Transformation und verzeichnete sieben globale Finalisten, darunter führende

Supply-Chain- und Logistikunternehmen wie Cryoport Systems, EORI, Finmile,

Reckitt, The ClearVue sowie VT Garment & Coats Digital.

Das preisgekrönte Projekt Atlas Path (https://www.silentdata.com/case-

study/cryopdp) entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Applied Blockchain

und CRYOPDP mit dem Ziel, die Sendungsverfolgung, den Liefernachweis und die

Compliance-Prozesse in der Gesundheitslogistik zu modernisieren. Atlas Path

basiert auf der Datenschutz -orientierten Blockchain-Infrastruktur

(https://www.silentdata.com/product/overview) von Silent Data und kombiniert

Echtzeit-Transparenz mit Datenschutz auf Unternehmensniveau. Dies ermöglicht

CRYOPDP eine Verbesserung der Effizienz und Vertrauensbildung in seinen globalen

Abläufen.

Atlas Path wurde speziell für das aus Fahrern, Außendienstmitarbeitern und

globalen Betriebsteams bestehende Netzwerk von CRYOPDP entwickelt. Die Plattform

bietet sofortige Statusaktualisierungen, manipulationssichere

Lieferungsvalidierung und durchgängige Sendungsverfolgung, um eine transparente,

konforme und sichere Koordination zwischen Büros und Kunden zu gewährleisten.

?Diese Auszeichnung zeigt, wie Blockchain inzwischen in komplexen, regulierten

Umgebungen messbaren Mehrwert schafft", sagt Adi Ben-Ari, Gründer und CEO von

Applied Blockchain.?In Zusammenarbeit mit CRYOPDP haben wir gezeigt, wie Silent

Data eine digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht und dabei die

Transparenz der Blockchain bietet, während gleichzeitig die von Unternehmen

geforderte Privatsphäre und Compliance aufrechterhalten wird."

Durch die Zusammenarbeit mit Applied Blockchain hat CRYOPDP eine der ersten

realen Implementierungen einer datenschutzfähigen Blockchain-Plattform in der

Gesundheitslogistik erreicht, einer Branche, in der Datensensibilität, die

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betriebssicherheit von entscheidender

Bedeutung sind.

?Silent Data gibt uns die Möglichkeit, Blockchain für die Vertrauensbildung,

Automatisierung und Ausfallsicherheit zu nutzen, ohne die für unseren Betrieb

entscheidende Datensicherheit zu beeinträchtigen", sagt Lourenço Pereira, IT R&D

Manager bei CRYOPDP.?Wir freuen uns sehr, dass diese Innovation mit dem SAP

Digital Transformation Award gewürdigt wurde. Das zeigt, wie wertvoll sie für

die Logistik im Gesundheitswesen ist."

Viele Unternehmen in regulierten Branchen möchten die Vorteile der Blockchain -

Transparenz, Automatisierung und Überprüfbarkeit - nutzen, scheitern jedoch an

Datenschutz- und Compliance-Bedenken. Daher setzen einige Unternehmen auf

private Blockchains, um die Offenlegung sensibler Daten wie Identitäten oder

Transaktionswerte zu vermeiden. Das Ergebnis sind jedoch oft isolierte Systeme,

die einzelne Schwachstellen, größere Angriffsflächen und potenzielle Zensur

durch einen zentralisierten Betreiber mit sich bringen.

Silent Data löst dieses Dilemma, indem es die Interoperabilität und

Überprüfbarkeit öffentlicher Blockchains mit der Kontrolle, Datensicherheit und

Leistung privater Infrastrukturen kombiniert. Sensible Daten sind jederzeit

hardwareseitig geschützt: Die Silent Data L2-Blockchain läuft in einem Trusted

Execution Environment (TEE), sodass geschäftlich sensible Daten für den

Betreiber niemals sichtbar sind. Der Zugriff wird streng durch standardmäßige

Solidity (EVM)-Smart Contracts geregelt, die nur berechtigten Parteien unter

bestimmten Bedingungen die Einsicht in bestimmte Daten gestatten.

So können Unternehmen wie CRYOPDP Blockchain-basierte Lösungen einsetzen, die

strenge Betriebs- und Datenschutzanforderungen erfüllen und gleichzeitig

Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit gewährleisten. Damit werden neue

Maßstäbe für eine sichere digitale Transformation in regulierten Branchen

gesetzt.

Über Applied Blockchain:

Applied Blockchain ist ein Entwicklerstudio, das sich auf Blockchain- und

Datenschutztechnologien spezialisiert hat. Das 2015 in London gegründete

Unternehmen hat über 150 Plattformen für verschiedene Branchen wie Finanzen,

Supply Chain, Energie und Gesundheitswesen für Kunden wie Shell, Barclays und

die Vereinten Nationen bereitgestellt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf

dem Gebiet der Blockchain-Technologie gilt Applied Blockchain als zuverlässiger

Partner für Unternehmen und Institutionen, die beabsichtigen, sichere,

skalierbare und konforme Blockchain-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen ist

außerdem Entwickler von Silent Data, einem datenschutzorientierten Layer-2-

Netzwerk für regulierte Unternehmens- und Web3-Anwendungen.

Weitere Informationen zu Applied Blockchain finden Sie

unter https://www.appliedblockchain.com/

Weitere Informationen zu Silent Data finden Sie

unter https://www.silentdata.com/

Über CRYOPDP:

CRYOPDP, ein Tochterunternehmen von DHL Health Logistics und Mitglied des DHL

Pharma Specialised Network, ist ein weltweit führender Anbieter von

temperaturgeführter Logistik für die Life-Science- und Gesundheitsbranche.

CRYOPDP ist in 15 Ländern in den USA, EMEA und APAC tätig und unterstützt die

globale Gesundheit durch maßgeschneiderte, individuelle und innovative

temperaturgeführte Logistiklösungen für die Life-Science-Branche, darunter

Pharma-, Biopharma- und Advanced-Therapies-Unternehmen. Das globale Netzwerk und

die Kompetenzteams von CRYOPDP sorgen für die Einhaltung aller Vorschriften, die

Rückverfolgbarkeit und den Schutz jeder Sendung während des gesamten Transports.

Durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sorgfalt gewährleistet CRYOPDP, dass

medizinische Produkte sicher zu den Patienten gelangen und weltweit zur

Verbesserung und Rettung von Leben beitragen.

Weitere Informationen zu CRYOPDP finden Sie unter https://cryopdp.com

Medienkontakt:

E-Mail: info@appliedblockchain.com (mailto:info@appliedblockchain.com)

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0082ffa2-

613e-4fb0-9816-74f18aa3187d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ec8ad4d-3475-425e-8ded-

e9eaaafe1c4a

