GNW-News: CSL feiert Fertigstellung des ersten Schiffes der weltweit führenden Umschlagflotte für das Simandou-Projekt

^MONTREAL, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CSL-Gruppe (?CSL"), ein weltweit

führender Anbieter von verantwortungsbewussten Seetransportdienstleistungen,

gibt die Auslieferung der MV Wontanara bekannt, des ersten von fünf hochmodernen

Umschlag-Shuttle-Schiffen (TSVs), die für den Einsatz im Rahmen des Simandou-

Eisenerzprojekts in Guinea in Auftrag gegeben wurden - einem der weltweit

größten Bergbau- und Infrastrukturprojekte.

Diese von CSL entworfene und auf der CSSC Chengxi-Werft gebaute, bahnbrechende

Flotte von TSVs vereint eine Tragfähigkeit von 41.800 Tonnen mit einem

Selbstentladesystem mit zwei Auslegern, das bis zu 12.000 Tonnen Eisenerz pro

Stunde umschlagen kann, und ist damit die schnellste und effizienteste TSV-

Flotte der Welt.

Das TSV-Design wurde speziell für den effizienten Transport großer Mengen

Eisenerz zwischen Flussterminals und Offshore-Massengutfrachtern entwickelt und

zeichnet sich durch einen für die Flussschifffahrt optimierten Rumpf mit

geringem Tiefgang, fünf Azimut-Strahlruder, die für außergewöhnliche

Manövrierfähigkeit und Präzision sorgen, sowie die Fähigkeit zur bidirektionalen

Navigation aus, die sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz

erhöht.

?Das fortschrittliche Design und die Fähigkeiten im Bereich der

Frachtabfertigung dieser Flotte spiegeln die Kompetenz von CSL wider, komplexe

logistische Herausforderungen in praktische, leistungsstarke maritime Lösungen

umzusetzen", so Louis Martel, President und CEO von CSL.?In enger

Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben wir ein integriertes Umschlagsystem

entwickelt, das sichere, effiziente und kontinuierliche Exporte großer Mengen in

flachen Gewässern ermöglicht."

CSL leitete die Entwicklung dieser Umschlaglösung vom Konzeptentwurf über die

technische Planung und den Bau bis hin zur Lieferung. Auf der Grundlage seiner

langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Selbstentladeschiffen und im

Umschlagbetrieb legte CSL die technischen Anforderungen für die Flotte fest,

leitete die Konstruktions- und Planungsphasen und übernahm die Aufsicht während

des gesamten Baus.

Die MV Wontanara ist das erste von fünf TSVs, die zur Unterstützung des

Simandou-Projekts in Dienst gestellt werden sollen; die Auslieferung der übrigen

Schiffe der Flotte ist für die kommenden Monate geplant.

Die CSL-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter komplexer maritimer Lösungen

und der weltweit größte Eigner und Betreiber von Selbstentladeschiffen. Mit

Hauptsitz in Montreal und Niederlassungen in ganz Amerika, Australien, Europa

und Afrika befördert CSL jährlich Millionen Tonnen Fracht für Kunden aus den

Bereichen Bauwesen, Stahl, Energie und Agrar- und Lebensmittelindustrie .

MEDIENKONTAKT

Brigitte Hébert, Director, Communications

514-653-8854?brigitte.hebert@cslships.com (mailto:brigitte.hebert@cslships.com)

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