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29.07.2026 01:18:38
GNW-News: CSL feiert Fertigstellung des ersten Schiffes der weltweit führenden Umschlagflotte für das Simandou-Projekt
^MONTREAL, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CSL-Gruppe (?CSL"), ein weltweit
führender Anbieter von verantwortungsbewussten Seetransportdienstleistungen,
gibt die Auslieferung der MV Wontanara bekannt, des ersten von fünf hochmodernen
Umschlag-Shuttle-Schiffen (TSVs), die für den Einsatz im Rahmen des Simandou-
Eisenerzprojekts in Guinea in Auftrag gegeben wurden - einem der weltweit
größten Bergbau- und Infrastrukturprojekte.
Diese von CSL entworfene und auf der CSSC Chengxi-Werft gebaute, bahnbrechende
Flotte von TSVs vereint eine Tragfähigkeit von 41.800 Tonnen mit einem
Selbstentladesystem mit zwei Auslegern, das bis zu 12.000 Tonnen Eisenerz pro
Stunde umschlagen kann, und ist damit die schnellste und effizienteste TSV-
Flotte der Welt.
Das TSV-Design wurde speziell für den effizienten Transport großer Mengen
Eisenerz zwischen Flussterminals und Offshore-Massengutfrachtern entwickelt und
zeichnet sich durch einen für die Flussschifffahrt optimierten Rumpf mit
geringem Tiefgang, fünf Azimut-Strahlruder, die für außergewöhnliche
Manövrierfähigkeit und Präzision sorgen, sowie die Fähigkeit zur bidirektionalen
Navigation aus, die sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz
erhöht.
?Das fortschrittliche Design und die Fähigkeiten im Bereich der
Frachtabfertigung dieser Flotte spiegeln die Kompetenz von CSL wider, komplexe
logistische Herausforderungen in praktische, leistungsstarke maritime Lösungen
umzusetzen", so Louis Martel, President und CEO von CSL.?In enger
Zusammenarbeit mit unserem Kunden haben wir ein integriertes Umschlagsystem
entwickelt, das sichere, effiziente und kontinuierliche Exporte großer Mengen in
flachen Gewässern ermöglicht."
CSL leitete die Entwicklung dieser Umschlaglösung vom Konzeptentwurf über die
technische Planung und den Bau bis hin zur Lieferung. Auf der Grundlage seiner
langjährigen Erfahrung in der Konstruktion von Selbstentladeschiffen und im
Umschlagbetrieb legte CSL die technischen Anforderungen für die Flotte fest,
leitete die Konstruktions- und Planungsphasen und übernahm die Aufsicht während
des gesamten Baus.
Die MV Wontanara ist das erste von fünf TSVs, die zur Unterstützung des
Simandou-Projekts in Dienst gestellt werden sollen; die Auslieferung der übrigen
Schiffe der Flotte ist für die kommenden Monate geplant.
Die CSL-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter komplexer maritimer Lösungen
und der weltweit größte Eigner und Betreiber von Selbstentladeschiffen. Mit
Hauptsitz in Montreal und Niederlassungen in ganz Amerika, Australien, Europa
und Afrika befördert CSL jährlich Millionen Tonnen Fracht für Kunden aus den
Bereichen Bauwesen, Stahl, Energie und Agrar- und Lebensmittelindustrie.
MEDIENKONTAKT
Brigitte Hébert, Director, Communications
514-653-8854?brigitte.hebert@cslships.com (mailto:brigitte.hebert@cslships.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db0a41e3-3773-4796-
a0cd-2a7eff80cf78
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