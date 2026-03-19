|
19.03.2026 21:14:38
GNW-News: Curia erweitert seine Produktionskapazitäten in Glasgow und verbessert seine Plattform zur Entwicklung von Zelllinien
^ALBANY, New York, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes
Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute
Fortschritte bei der Erweiterung seiner Anlage für sterile Arzneimittel in
Glasgow (Vereinigtes Königreich) sowie Verbesserungen an seiner firmeneigenen
Plattform für die Zelllinienentwicklung bekannt.
--Der Standort in Glasgow, Vereinigtes Königreich, ist in der gesamten Branche
für seine mehr als 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Formulierung,
Entwicklung von Gefriertrocknungsverfahren und sterile Abfüll- und
Konfektionierungsverfahren bekannt, einschließlich ADCs und anderer
hochwirksamer Produkte. Die derzeitige Erweiterung wird voraussichtlich bis
Anfang 2027 abgeschlossen sein. Die Investition umfasst eine Annex 1-konforme
Isolator-basierte Abfüllanlage für Fläschchen sowie ein Gefriertrockner nach
Anhang 1. Nach Fertigstellung wird Glasgow in der Lage sein, Chargen von bis zu
20.000 Fläschchen abzufüllen, und ist damit gut aufgestellt, um künftige
kommerzielle Abfüllungen in kleinem Maßstab durchzuführen.
?Diese Erweiterung in Glasgow erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Curia kurz vor
dem Abschluss der umfangreichen Erweiterung unserer Produktionsstätte für
Arzneimittel in Albuquerque, New Mexico, steht", sagte Ron Aungst, VP, Drug
Product Business Unit Operations.?Curia hat bereits entscheidende, mit langen
Lieferzeiten verbundene Anlagen gesichert, um den Ausbau in Glasgow im Zeitplan
zu halten, und wir rechnen während der Erweiterung nicht mit Beeinträchtigungen
des laufenden Betriebs."
Die Kompetenzen von Curia im Bereich der klinischen Wirkstoffentwicklung wurden
zudem durch Verbesserungen an der firmeneigenen Plattform zur
Zelllinienentwicklung (CLD) erweitert. Das CLD-Angebot am Standort Hopkinton,
Massachusetts, von Curia wurde erweitert und umfasst nun eine IP-freie,
halbgerichtete Integrationstechnologie, die im Vergleich zur Technologie der
zufälligen Integration zu einem sechsmal höheren Titer führt. Die stabile
Plattform von Curia, CHO-GSN®, wurde aus derselben Elternzelllinie entwickelt
wie die transiente Plattform TunaCHO®, sodass Partner den Prozess von der
Forschung bis zur GMP-Konformität effizient skalieren können.
?Unser Geschäftsbereich Biologika verfügt seit jeher über umfassende
Kompetenzen, und wir freuen uns, eine Zelllinie anbieten zu können, die es
unseren Partnern ermöglicht, die klinische Herstellung in der Frühphase
kostengünstiger und schneller voranzutreiben", sagte Jamie Grabowski, President,
Research & Development.?Dank biotechnologiefreundlicher Lizenzbedingungen wird
die neu entwickelte Zelllinie eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere
Partner erfolgreich auf ihrem Weg zur Markteinführung zu begleiten."
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20
Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, die mit biopharmazeutischen Kunden
zusammenarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser
Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von
der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,
analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere
wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren
regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung
von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir
unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das
Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com
(https://curiaglobal.com/).
Unternehmenskontakt:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Verlusten, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.