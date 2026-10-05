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05.10.2026 15:04:41
GNW-News: Curia investiert 28 Mio. USD in die Herstellung steriler Wirkstoffe
^ALBANY, N.Y., Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein
weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO),
hatheute eine strategische Investition bekanntgegeben, mit der das Unternehmen
seine Produktionskapazitäten für sterile Wirkstoffe (API) sowohl für
steroidhaltige als auch für nicht-steroidhaltige Produkte in Valladolid,
Spanien, ausbauen will. Diese Erweiterung soll im vierten Quartal 2028
abgeschlossen sein.
In Verbindung mit dem Know-how von Curia in den Bereichen Sterilitätssicherung
und Festkörpertechnik - einschließlich aseptischer Kristallisation,
Zerkleinerung und Mikronisierung - wird diese Erweiterung die Unterstützung für
injizierbare Suspensionen und andere komplexe sterile Formulierungen verbessern.
Geschlossene Systeme mit Barriereisolatoren bieten eine primäre Eindämmung für
den Umgang mit sterilen Wirkstoffen und minimieren gleichzeitig die Interaktion
des Bedienpersonals durch integrierte Bedienfelder. Die erweiterten Funktionen
werden zudem eine flexible Skalierbarkeit von Gramm bis zu Tonnen ermöglichen
und maßgeschneiderte aseptische Verpackungskonfigurationen bieten, die darauf
ausgelegt sind, die Sterilitätssicherung zu gewährleisten, Übergaben zu
reduzieren und das Kontaminationsrisiko während des Transports und der Lagerung
zu minimieren.
?Unser Standort in Valladolid ist in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet,
die Herstellung steriler Wirkstoffe in variablen Chargengrößen zu ermöglichen,
und diese Investition ist ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum unserer
Kapazitäten im Bereich steriler Wirkstoffe", erklärte Scott Wagner, President
des Geschäftsbereichs API bei Curia.?Dies wird es uns ermöglichen, auf der
jahrzehntelangen Erfahrung des Standorts im Bereich der sterilen Fertigung
aufzubauen und unseren Partnern gleichzeitig größere Flexibilität hinsichtlich
des Produktionsumfangs sowie mehr Unterstützung von der Entwicklung bis hin zur
kommerziellen Fertigung zu bieten."
Diese Erweiterung folgt auf die kürzlich von Curia durchgeführte Modernisierung
seiner aseptischen API-Anlagen in Valladolid im Wert von 4 Mio. USD, die im Mai
abgeschlossen wurde und die integrierten Forschungs- und Entwicklungs-, Analyse-
sowie Fertigungsdienstleistungen des Unternehmens weiter stärkt.
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und
über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis
zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine
Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in
den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die
Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.
Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute
sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war
ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs
in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen
und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter
Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma
und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die
Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so
dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen
Sie uns unter curiaglobal.com.
Kontakt zum Unternehmen:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
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