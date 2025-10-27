GNW-News: Curia investiert 4 Mio. US-Dollar in die Optimierung der Herstellung steriler Wirkstoffe

^ALBANY, New York, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),

ein weltweit führendes Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen,

gab heute den Abschluss einer 4 Millionen US-Dollar schweren Investition zur

Modernisierung seiner beiden aseptischen API-Anlagen in Valladolid, Spanien,

bekannt. Die Investition entspricht den neuesten Standards des EU-GMP-Anhangs 1

und unterstreicht das langjährige Engagement von Curia für regulatorische

Exzellenz und Produktqualität. Anhang 1 enthält allgemeine Leitlinien für die

Gestaltung und Kontrolle von Anlagen, Ausrüstung, Systemen und Verfahren, die

für die Herstellung aller sterilen Produkte verwendet werden. Dabei werden die

Grundsätze des Qualitätsrisikomanagements (QRM) angewendet, um eine

Kontamination des Endprodukts mit Mikroorganismen, Partikeln und Endotoxinen zu

verhindern.

Die Verbesserungen unterstützen die Modernisierung der Infrastruktur und

Technologie in Valladolid. Curia nutzte innovative Tools, um neue Möglichkeiten

zu erschließen, die sich aus einem verbesserten Prozessverständnis ergaben. Der

Großteil der Investitionen floss in die Modernisierung der Anlagen am Standort.

Dazu gehörten die Installation neuer Isolatoren, die Modernisierung der

Klimaanlagen, der pharmazeutischen Schalttafeln, der Automatisierung, der

Sterilisation vor Ort sowie der allgemeinen Versorgungsanlagen. Der Hauptgrund

für diese Modernisierungen war der Übergang zu einem vollständig geschlossenen

System. Damit sollten die Prozess- und Produktsicherheit gewährleistet und

mikrobiologische Kontaminationen in jeder Phase der Produktion verhindert

werden. Ergonomische Verbesserungen waren darüber hinaus für die Erhöhung der

Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig war die

Implementierung zusätzlicher automatischer Kontrollen gemäß den strengeren

Richtlinien zur Datenintegrität, wie in 21 CFR Part 11 beschrieben.

?Qualität und Compliance sind wesentliche Bestandteile unserer

Geschäftstätigkeit", sagte Philip Macnabb, CEO von Curia.?Die neuen

Anforderungen in Anhang 1 sind mit unserem proaktiven Ansatz zur

Qualitätskontrolle vereinbar. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden ein

Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften sowie

unsere Fähigkeit zur Lieferung hochwertiger, steriler Wirkstoffe in großem

Maßstab zu bieten. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Zuverlässigkeit,

Präzision und Vertrauenswürdigkeit. Mit diesen Verbesserungen in Valladolid

können sie darauf vertrauen, dass wir weiterhin vor den Branchentrends

investieren werden, um gemeinsam mit ihnen ihre Produkte auf den Markt zu

bringen.

Die Aktualisierungen in Valladolid erfolgten auf Basis einer unternehmensweiten

Bewertung des globalen Curia-Netzwerks, mit der Verbesserungsmöglichkeiten im

Zusammenhang mit den neuen Anforderungen des Anhangs 1 identifiziert wurden. Die

Bewertung umfasste Verfahren, Ausrüstung, Versorgungsanlagen, Qualifikationen

und Validierungen, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Standort zu entwickeln

und Optimierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Seit mehr als 20 Jahren bedient das globale Netzwerk von Curia für die

aseptische Verarbeitung von APIs ein breites Spektrum von Kunden weltweit. Dank

dieser Investition ist das Unternehmen nun in der Lage, immer komplexere

Fertigungsprojekte zu realisieren und gleichzeitig sein Engagement für die

Bereitstellung lebensverändernder Medikamente in kompromissloser Qualität und

Zuverlässigkeit zu verstärken.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von 20

Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, das mit Kunden aus der Biopharmazie

zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser

Angebot an niedermolekularen Wirkstoffen, generischen Wirkstoffen, sterilen

Arzneimitteln und Biologika deckt den gesamten Prozess von der Entdeckung bis

zur Vermarktung ab. Dazu gehören auch integrierte Kompetenzen in den Bereichen

Zulassung, Analytik und sterile Abfüllung. Unsere Wissenschafts- und

Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den behördlichen Vorschriften

entsprechen, bieten erstklassige Kompetenz bei der Herstellung von

Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir

unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das

Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com

(https://curiaglobal.com/).

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)Â°