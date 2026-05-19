GNW-News: Curia schließt die Modernisierung der API-Aseptik-Anlagen in Valladolid, Spanien, ab

^ALBANY, N.Y., May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein

weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und

Produktion, gab heute den Abschluss der Modernisierung seiner beiden aseptischen

Produktionsanlagen in Valladolid, Spanien, bekannt. Die Investition in Höhe von

4 Millionen Dollar entspricht den GMP-Anlage-1-Standards der EU.

Im Mittelpunkt der Modernisierung stand die Umstellung auf ein vollständig

geschlossenes System, das darauf ausgelegt ist, die Prozess- und

Produktintegrität zu stärken und gleichzeitig das mikrobiologische Risiko in

allen Produktionsphasen zu minimieren. Die Modernisierungsmaßnahmen

konzentrierten sich zudem auf die Erneuerung der Kernanlagen und -systeme,

darunter die Installation moderner Isolatoren sowie die Modernisierung der

Klimatechnik, der pharmazeutischen Versorgungsanlagen, der Automatisierung und

der CIP-Prozesse.

?Diese Investition in Valladolid spiegelt das Engagement von Curia wider,

hochwertige sterile Produktionskapazitäten bereitzustellen, die den

Wachstumsplänen unserer Kunden entsprechen", sagte Philip Macnabb, CEO von

Curia.?Diese Anlagenverbesserungen stärken unsere Position als Partner bei der

Herstellung immer komplexerer steriler Produkte, wobei wir gleichzeitig die

hohen Qualitätsstandards einhalten, die Aufsichtsbehörden und Kunden erwarten."

Durch den Ausbau seiner aseptischen Kapazitäten wird Curia in der Lage sein,

mehr Flexibilität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit zu bieten. Mit

fortschrittlichen, vollständig geschlossenen Verarbeitungsprozessen und einer

verbesserten Kontaminationskontrolle als Kernkompetenz ist das Werk in

Valladolid in der Lage, eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Versorgung

in großem Maßstab zu gewährleisten - und festigt damit die Rolle von Curia als

bevorzugter Partner für kritische Sterilprogramme.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von mehr als

20 Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, das in Zusammenarbeit mit

biopharmazeutischen Kunden lebensverändernde Therapien auf den Markt bringt.

Unser Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht

von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,

analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere

Wissenschafts- und Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den

behördlichen Vorschriften entsprechen, bieten erstklassige Kompetenz bei der

Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur

Heilung - wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu

beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter

curiaglobal.com (https://curiaglobal.com/).

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

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