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19.05.2026 15:04:39
GNW-News: Curia schließt die Modernisierung der API-Aseptik-Anlagen in Valladolid, Spanien, ab
^ALBANY, N.Y., May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein
weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und
Produktion, gab heute den Abschluss der Modernisierung seiner beiden aseptischen
Produktionsanlagen in Valladolid, Spanien, bekannt. Die Investition in Höhe von
4 Millionen Dollar entspricht den GMP-Anlage-1-Standards der EU.
Im Mittelpunkt der Modernisierung stand die Umstellung auf ein vollständig
geschlossenes System, das darauf ausgelegt ist, die Prozess- und
Produktintegrität zu stärken und gleichzeitig das mikrobiologische Risiko in
allen Produktionsphasen zu minimieren. Die Modernisierungsmaßnahmen
konzentrierten sich zudem auf die Erneuerung der Kernanlagen und -systeme,
darunter die Installation moderner Isolatoren sowie die Modernisierung der
Klimatechnik, der pharmazeutischen Versorgungsanlagen, der Automatisierung und
der CIP-Prozesse.
?Diese Investition in Valladolid spiegelt das Engagement von Curia wider,
hochwertige sterile Produktionskapazitäten bereitzustellen, die den
Wachstumsplänen unserer Kunden entsprechen", sagte Philip Macnabb, CEO von
Curia.?Diese Anlagenverbesserungen stärken unsere Position als Partner bei der
Herstellung immer komplexerer steriler Produkte, wobei wir gleichzeitig die
hohen Qualitätsstandards einhalten, die Aufsichtsbehörden und Kunden erwarten."
Durch den Ausbau seiner aseptischen Kapazitäten wird Curia in der Lage sein,
mehr Flexibilität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit zu bieten. Mit
fortschrittlichen, vollständig geschlossenen Verarbeitungsprozessen und einer
verbesserten Kontaminationskontrolle als Kernkompetenz ist das Werk in
Valladolid in der Lage, eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Versorgung
in großem Maßstab zu gewährleisten - und festigt damit die Rolle von Curia als
bevorzugter Partner für kritische Sterilprogramme.
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von mehr als
20 Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, das in Zusammenarbeit mit
biopharmazeutischen Kunden lebensverändernde Therapien auf den Markt bringt.
Unser Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht
von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,
analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere
Wissenschafts- und Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den
behördlichen Vorschriften entsprechen, bieten erstklassige Kompetenz bei der
Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur
Heilung - wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu
beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter
curiaglobal.com (https://curiaglobal.com/).
Kontakt zum Unternehmen:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
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