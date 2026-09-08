GNW-News: Cylake sichert sich Finanzierung in Höhe von 245 Millionen US-Dollar vor Beta-Version seines Cybersicherheitsprodukts der nächsten Generation

^SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cylake

(https://cylake.com/), die umfassende Cybersicherheitsplattform für operative

Souveränität, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen durch eine

Wandelanleihe unter Beteiligung von Lightspeed Venture Partners, Picture Capital

und Redpoint Ventures 245 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Mit der jüngsten

Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme der von Cylake eingeworbenen

Mittel auf 290 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen im März 2026 eine

Seed-Runde über 45 Millionen US-Dollar (https://cylake.com/launch-press-

release/) unter der Führung von Greylock Partners abgeschlossen hatte.

Das neue Kapitel fließt in die Weiterentwicklung der umfassenden, KI-gestützten,

vollständig souveränen Cybersicherheitsplattform von Cylake sowie in den

weiteren Ausbau des Teams (https://cylake.com/careers/). Das Unternehmen

arbeitet derzeit mit einer Gruppe branchenführender Design-Partner an der

Entwicklung einer Cybersicherheitsplattform für stark regulierte Unternehmen und

Behörden. Eine Beta-Version des Produkts soll bis Ende 2026 verfügbar sein, die

vollständige Markteinführung ist für 2027 geplant.

?Der Großteil des Marktes hat erst spät erkannt, dass KI und SaaS die

Spielregeln für Enterprise-Cybersicherheit verändert haben. Cylake hat diese

Lücke früh erkannt und ist dabei, die passende Lösung zu entwickeln", so Ravi

Mhatre, Partner und Mitgründer von Lightspeed Venture Partners, der dem Board of

Directors von Cylake beitritt.?Stark regulierte Organisationen haben

Anforderungen hinsichtlich Datensouveränität und -kontrolle, denen bestehende

Ansätze nicht gerecht werden. Cylake hat ein außergewöhnliches Team

zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen."

Umfassender Schutz ohne Einbußen bei der Kontrolle

Cylake entwickelt seine Plattform für Organisationen, die umfassende

Cybersicherheitsfunktionen mit vollständiger Datensouveränität benötigen. Das

Produkt wird vollständig On-Premises oder in Private-Cloud-Umgebungen betrieben.

Damit behalten Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre Daten, ihre

Infrastruktur und ihren Betrieb. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es

Cylake zudem, auf einer einzigen, vollständigen Datengrundlage zu agieren. So

werden Lücken in der Abdeckung vermieden, die zu Schwachstellen führen, während

KI-Workflows durch eine End-to-End-Ansicht unterstützt werden.

?Während meiner über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Nir habe ich aus erster Hand

erlebt, wie gut er Markttrends vorhersehen und die grundlegenden Produkte

entwickeln kann, die die nächste Generation der Cybersicherheit prägen werden",

so Rakesh Loonkar, Partner bei Picture Capital, der Cylake als Board Observer

beitritt.?Cylake arbeitet bei der Produktentwicklung bereits mit einigen der

führenden Organisationen verschiedener Branchen zusammen und ich bin

zuversichtlich, dass sich die Nachfrage bis zur allgemeinen Verfügbarkeit sogar

noch weiter beschleunigen wird."

Starke Dynamik und fortgesetztes Wachstum

Seit Cylake im März erstmals öffentlich in Erscheinung getreten ist, hat das

Unternehmen seine Entwicklungs- und Produktteams erweitert und die

Zusammenarbeit mit seinen Design-Partnern im Vorfeld der Beta-Phase vertieft.

Das Unternehmen ist auf über 40 Mitarbeiter angewachsen und plant weitere

Einstellungen in den Bereichen Technik, Produktentwicklung und anderen

Schlüsselbereichen.

?Wir entwickeln Cylake für Organisationen, die es sich nicht leisten können,

Kompromisse zwischen dem Einsatz fortschrittlicher Cybersicherheitstechnologien

und der Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur einzugehen", so Nir Zuk, CEO

und Gründer von Cylake.?In solchen Fällen ist die Public Cloud nicht das

richtige Betriebsmodell. Die Architektur muss mit dem Fokus auf vollständige

Daten, Souveränität und Kontrolle für eine KI-native Welt neu aufgebaut werden.

Dank dieser Investition können wir diese Arbeit vorantreiben."

Die Cybersicherheitsplattform von Cylake basiert auf einer einheitlichen

Datengrundlage für stark regulierte Organisationen, die ein höheres Maß an

Souveränität, Kontrolle und Transparenz benötigen. Statt sich auf fragmentierte

Sicherheitstools zu verlassen, die auf unvollständigen Informationen basieren,

bietet die Plattform Organisationen eine ganzheitliche Sicht auf Daten sowie

Zusammenhänge in ihrer gesamten Infrastruktur und gewährleistet dabei die

vollständige operative Kontrolle.

Über Cylake

Cylake ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das für die größten und am stärksten

regulierten Institutionen der Welt ausgelegt ist. Das von Nir Zuk, Wilson Xu und

Ehud (Udi) Shamir gegründete Unternehmen wird von einem Team erfahrener

Sicherheitsingenieure und -experten geführt. Cylake entwickelt eine umfassende

Cybersicherheitsplattform, die auf vollständige Datensouveränität ausgelegt und

für On-Premises sowie Private-Cloud-Umgebungen bestimmt ist, die betriebliche

Kontrolle und Verantwortlichkeit erfordern. Cylake konzentriert sich darauf,

Organisationen zu unterstützen, die unter strengen Auflagen agieren und dabei

ihre Sicherheit in großem Maßstab bewahren müssen. Weitere Informationen finden

Sie unter cylake.com (https://cylake.com/) oder folgen Sie Cylake auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/cylake-ai/), X (https://x.com/CylakeAI),

Substack (https://substack.com/@cylake) und YouTube

(https://www.youtube.com/@Cylake_AI).

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5578/eng)

Medienkontakt:

cylake@bulleitgroup.com

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