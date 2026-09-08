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08.09.2026 16:04:38
GNW-News: Cylake sichert sich Finanzierung in Höhe von 245 Millionen US-Dollar vor Beta-Version seines Cybersicherheitsprodukts der nächsten Generation
^SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cylake
(https://cylake.com/), die umfassende Cybersicherheitsplattform für operative
Souveränität, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen durch eine
Wandelanleihe unter Beteiligung von Lightspeed Venture Partners, Picture Capital
und Redpoint Ventures 245 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Mit der jüngsten
Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme der von Cylake eingeworbenen
Mittel auf 290 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen im März 2026 eine
Seed-Runde über 45 Millionen US-Dollar (https://cylake.com/launch-press-
release/) unter der Führung von Greylock Partners abgeschlossen hatte.
Das neue Kapitel fließt in die Weiterentwicklung der umfassenden, KI-gestützten,
vollständig souveränen Cybersicherheitsplattform von Cylake sowie in den
weiteren Ausbau des Teams (https://cylake.com/careers/). Das Unternehmen
arbeitet derzeit mit einer Gruppe branchenführender Design-Partner an der
Entwicklung einer Cybersicherheitsplattform für stark regulierte Unternehmen und
Behörden. Eine Beta-Version des Produkts soll bis Ende 2026 verfügbar sein, die
vollständige Markteinführung ist für 2027 geplant.
?Der Großteil des Marktes hat erst spät erkannt, dass KI und SaaS die
Spielregeln für Enterprise-Cybersicherheit verändert haben. Cylake hat diese
Lücke früh erkannt und ist dabei, die passende Lösung zu entwickeln", so Ravi
Mhatre, Partner und Mitgründer von Lightspeed Venture Partners, der dem Board of
Directors von Cylake beitritt.?Stark regulierte Organisationen haben
Anforderungen hinsichtlich Datensouveränität und -kontrolle, denen bestehende
Ansätze nicht gerecht werden. Cylake hat ein außergewöhnliches Team
zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen."
Umfassender Schutz ohne Einbußen bei der Kontrolle
Cylake entwickelt seine Plattform für Organisationen, die umfassende
Cybersicherheitsfunktionen mit vollständiger Datensouveränität benötigen. Das
Produkt wird vollständig On-Premises oder in Private-Cloud-Umgebungen betrieben.
Damit behalten Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre Daten, ihre
Infrastruktur und ihren Betrieb. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es
Cylake zudem, auf einer einzigen, vollständigen Datengrundlage zu agieren. So
werden Lücken in der Abdeckung vermieden, die zu Schwachstellen führen, während
KI-Workflows durch eine End-to-End-Ansicht unterstützt werden.
?Während meiner über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Nir habe ich aus erster Hand
erlebt, wie gut er Markttrends vorhersehen und die grundlegenden Produkte
entwickeln kann, die die nächste Generation der Cybersicherheit prägen werden",
so Rakesh Loonkar, Partner bei Picture Capital, der Cylake als Board Observer
beitritt.?Cylake arbeitet bei der Produktentwicklung bereits mit einigen der
führenden Organisationen verschiedener Branchen zusammen und ich bin
zuversichtlich, dass sich die Nachfrage bis zur allgemeinen Verfügbarkeit sogar
noch weiter beschleunigen wird."
Starke Dynamik und fortgesetztes Wachstum
Seit Cylake im März erstmals öffentlich in Erscheinung getreten ist, hat das
Unternehmen seine Entwicklungs- und Produktteams erweitert und die
Zusammenarbeit mit seinen Design-Partnern im Vorfeld der Beta-Phase vertieft.
Das Unternehmen ist auf über 40 Mitarbeiter angewachsen und plant weitere
Einstellungen in den Bereichen Technik, Produktentwicklung und anderen
Schlüsselbereichen.
?Wir entwickeln Cylake für Organisationen, die es sich nicht leisten können,
Kompromisse zwischen dem Einsatz fortschrittlicher Cybersicherheitstechnologien
und der Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur einzugehen", so Nir Zuk, CEO
und Gründer von Cylake.?In solchen Fällen ist die Public Cloud nicht das
richtige Betriebsmodell. Die Architektur muss mit dem Fokus auf vollständige
Daten, Souveränität und Kontrolle für eine KI-native Welt neu aufgebaut werden.
Dank dieser Investition können wir diese Arbeit vorantreiben."
Die Cybersicherheitsplattform von Cylake basiert auf einer einheitlichen
Datengrundlage für stark regulierte Organisationen, die ein höheres Maß an
Souveränität, Kontrolle und Transparenz benötigen. Statt sich auf fragmentierte
Sicherheitstools zu verlassen, die auf unvollständigen Informationen basieren,
bietet die Plattform Organisationen eine ganzheitliche Sicht auf Daten sowie
Zusammenhänge in ihrer gesamten Infrastruktur und gewährleistet dabei die
vollständige operative Kontrolle.
Über Cylake
Cylake ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das für die größten und am stärksten
regulierten Institutionen der Welt ausgelegt ist. Das von Nir Zuk, Wilson Xu und
Ehud (Udi) Shamir gegründete Unternehmen wird von einem Team erfahrener
Sicherheitsingenieure und -experten geführt. Cylake entwickelt eine umfassende
Cybersicherheitsplattform, die auf vollständige Datensouveränität ausgelegt und
für On-Premises sowie Private-Cloud-Umgebungen bestimmt ist, die betriebliche
Kontrolle und Verantwortlichkeit erfordern. Cylake konzentriert sich darauf,
Organisationen zu unterstützen, die unter strengen Auflagen agieren und dabei
ihre Sicherheit in großem Maßstab bewahren müssen. Weitere Informationen finden
Sie unter cylake.com (https://cylake.com/) oder folgen Sie Cylake auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/cylake-ai/), X (https://x.com/CylakeAI),
Substack (https://substack.com/@cylake) und YouTube
(https://www.youtube.com/@Cylake_AI).
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5578/eng)
Medienkontakt:
cylake@bulleitgroup.com
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