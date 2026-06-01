GNW-News: Cytokinetics bringt MYQORZO® (aficamten) in der Europäischen Union auf den Markt; der erste kommerzielle Vertrieb erfolgt in Deutschland

^Auf den erfolgreichen Start in den USA folgt nun die Markteinführung in Europa

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, und ZUG, Schweiz, June 01, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Cytokinetics, Incorporated (https://cytokinetics.com/) (Nasdaq:

CYTK) gab heute die erste kommerzielle Markteinführung von MYQORZO® (aficamten)

in Deutschland zur Behandlung der symptomatischen (New York Heart Association,

NYHA, Klasse II-III) obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (oHCM) bei

erwachsenen Patienten bekannt. MYQORZO ist ein allosterischer und reversibler

Inhibitor der motorischen Aktivität von Herzmyosin. Bei Patienten mit oHCM führt

die Hemmung von Myosin zu einer Verringerung der Herzkontraktilität und damit zu

einer Reduktion der Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes (LVOTO).

Als erste von mehreren geplanten Markteinführungen in Europa folgt die

Verfügbarkeit von MYQORZO in Deutschland auf die Zulassung durch die Europäische

Kommission im Februar 2026. Die Zulassung basierte auf den positiven Ergebnissen

der SEQUOIA-HCM, der zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie zu

aficamten bei Patienten mit oHCM, die eine solide Wirksamkeit, Sicherheit und

klinisch bedeutsame Vorteile hinsichtlich der Symptome, der körperlichen

Belastbarkeit, der Hämodynamik sowie der Biomarker-Endpunkte belegte.(1) Diese

klinischen Ergebnisse wurden im New England Journal of Medicine

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zX2Yx0KcUVz5xQMZDH2VDqmjhg2EZvIz992z

dF2Q32nDzHVoY6ZVkwWTaJ0l6rmIqvWSqKjm3HMGhwgoSIVN2ZDUiz1rOtSnDCHByXtLTuplL5FZeEtH

zct7IZbTiRg-0iqt2j2on0-0zPbpgmhogA==) veröffentlicht.

?Die Einführung von MYQORZO in Europa markiert ein spannendes neues Kapitel für

Cytokinetics, da wir damit mehr Patienten mit symptomatischer oHCM erreichen

können", erklärt Joseph Dagher, Senior Vice President und Head of Europe von

Cytokinetics.?Dieser Meilenstein festigt unsere Führungsposition in der

Muskelbiologie und unterstreicht das Engagement von Cytokinetics für die

weltweite HCM-Gemeinschaft."

MYQORZO wurde bereits im Dezember 2025 von der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) zur Behandlung von Erwachsenen mit symptomatischer oHCM zur

Verbesserung der funktionellen Leistungsfähigkeit und der Symptome sowie von der

chinesischen Nationalen Arzneimittelbehörde (NMPA) zur Behandlung von

Erwachsenen mit oHCM der NYHA-Klasse II-III zur Verbesserung der körperlichen

Belastbarkeit und der Symptome zugelassen.

?Der jüngste Fortschritt bei der Myosin-Hemmung eröffnet unserer klinischen

Praxis in Europa und Deutschland eine neue Behandlungsmöglichkeit zur

Unterstützung von Patienten mit symptomatischer oHCM", sagte Prof. Benjamin

Meder, FESC, Vorsitzender von Precision Digital Health, Leiter des Instituts für

Kardiomyopathien Heidelberg und stellvertretender medizinischer Direktor der

Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Universitätsklinikum

Heidelberg.

Die Ergebnisse der SEQUOIA-HCM-Studie zeigten, dass die 24-wöchige Behandlung

mit aficamten die körperliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Placebo

signifikant verbesserte und die maximale Sauerstoffaufnahme (pVO(2)), gemessen

mittels kardiopulmonaler Belastungsuntersuchung (CPET) um 1,76 ml/kg/min im

Vergleich zum Ausgangswert bei den mit MYQORZO behandelten Patienten erhöhte,

gegenüber 0,0 ml/kg/min bei den mit Placebo behandelten Patienten (Differenz des

Mittelwerts der kleinsten Quadrate (LSM) [95 % KI] von 1,74 ml/kg/min [1,04 -

2,44]; p=0,000002).(1) Die Wirksamkeit von MYQORZO war in allen vorab

definierten Untergruppen konsistent, einschließlich Alter, Geschlecht,

Ausgangsmerkmalen der Patienten sowie bei Patienten, die eine Begleittherapie

mit Betablockern erhielten oder nicht.

Statistisch signifikante (p Â°