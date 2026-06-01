Cytokinetics Aktie
WKN DE: A1W1KK / ISIN: US23282W6057
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01.06.2026 13:34:38
GNW-News: Cytokinetics bringt MYQORZO® (aficamten) in der Europäischen Union auf den Markt; der erste kommerzielle Vertrieb erfolgt in Deutschland
^Auf den erfolgreichen Start in den USA folgt nun die Markteinführung in Europa
SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, und ZUG, Schweiz, June 01, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Cytokinetics, Incorporated (https://cytokinetics.com/) (Nasdaq:
CYTK) gab heute die erste kommerzielle Markteinführung von MYQORZO® (aficamten)
in Deutschland zur Behandlung der symptomatischen (New York Heart Association,
NYHA, Klasse II-III) obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (oHCM) bei
erwachsenen Patienten bekannt. MYQORZO ist ein allosterischer und reversibler
Inhibitor der motorischen Aktivität von Herzmyosin. Bei Patienten mit oHCM führt
die Hemmung von Myosin zu einer Verringerung der Herzkontraktilität und damit zu
einer Reduktion der Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes (LVOTO).
Als erste von mehreren geplanten Markteinführungen in Europa folgt die
Verfügbarkeit von MYQORZO in Deutschland auf die Zulassung durch die Europäische
Kommission im Februar 2026. Die Zulassung basierte auf den positiven Ergebnissen
der SEQUOIA-HCM, der zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie zu
aficamten bei Patienten mit oHCM, die eine solide Wirksamkeit, Sicherheit und
klinisch bedeutsame Vorteile hinsichtlich der Symptome, der körperlichen
Belastbarkeit, der Hämodynamik sowie der Biomarker-Endpunkte belegte.(1) Diese
klinischen Ergebnisse wurden im New England Journal of Medicine
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zX2Yx0KcUVz5xQMZDH2VDqmjhg2EZvIz992z
dF2Q32nDzHVoY6ZVkwWTaJ0l6rmIqvWSqKjm3HMGhwgoSIVN2ZDUiz1rOtSnDCHByXtLTuplL5FZeEtH
zct7IZbTiRg-0iqt2j2on0-0zPbpgmhogA==) veröffentlicht.
?Die Einführung von MYQORZO in Europa markiert ein spannendes neues Kapitel für
Cytokinetics, da wir damit mehr Patienten mit symptomatischer oHCM erreichen
können", erklärt Joseph Dagher, Senior Vice President und Head of Europe von
Cytokinetics.?Dieser Meilenstein festigt unsere Führungsposition in der
Muskelbiologie und unterstreicht das Engagement von Cytokinetics für die
weltweite HCM-Gemeinschaft."
MYQORZO wurde bereits im Dezember 2025 von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) zur Behandlung von Erwachsenen mit symptomatischer oHCM zur
Verbesserung der funktionellen Leistungsfähigkeit und der Symptome sowie von der
chinesischen Nationalen Arzneimittelbehörde (NMPA) zur Behandlung von
Erwachsenen mit oHCM der NYHA-Klasse II-III zur Verbesserung der körperlichen
Belastbarkeit und der Symptome zugelassen.
?Der jüngste Fortschritt bei der Myosin-Hemmung eröffnet unserer klinischen
Praxis in Europa und Deutschland eine neue Behandlungsmöglichkeit zur
Unterstützung von Patienten mit symptomatischer oHCM", sagte Prof. Benjamin
Meder, FESC, Vorsitzender von Precision Digital Health, Leiter des Instituts für
Kardiomyopathien Heidelberg und stellvertretender medizinischer Direktor der
Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Universitätsklinikum
Heidelberg.
Die Ergebnisse der SEQUOIA-HCM-Studie zeigten, dass die 24-wöchige Behandlung
mit aficamten die körperliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Placebo
signifikant verbesserte und die maximale Sauerstoffaufnahme (pVO(2)), gemessen
mittels kardiopulmonaler Belastungsuntersuchung (CPET) um 1,76 ml/kg/min im
Vergleich zum Ausgangswert bei den mit MYQORZO behandelten Patienten erhöhte,
gegenüber 0,0 ml/kg/min bei den mit Placebo behandelten Patienten (Differenz des
Mittelwerts der kleinsten Quadrate (LSM) [95 % KI] von 1,74 ml/kg/min [1,04 -
2,44]; p=0,000002).(1) Die Wirksamkeit von MYQORZO war in allen vorab
definierten Untergruppen konsistent, einschließlich Alter, Geschlecht,
Ausgangsmerkmalen der Patienten sowie bei Patienten, die eine Begleittherapie
mit Betablockern erhielten oder nicht.
Statistisch signifikante (p Â°
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