|
23.12.2025 12:44:38
GNW-News: DALI Alliance lanciert Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways
^PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance, eine
international anerkannte Autorität für Standardisierung in der
Beleuchtungstechnik, verkündet voller Stolz die Markteinführung seiner neuen
Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways. Diese
bahnbrechende Veröffentlichung ermöglicht die nahtlose Steuerung von
kabelgebundenen DALI-Geräten über Bluetooth(®) NLC (Networked Lighting Control)-
oder Zigbee-Drahtlos-Ökosysteme und bietet Zugang zu Daten von DALI-Systemen, um
den Weg für mehr Interoperabilität und Flexibilität in der Beleuchtungsbranche
zu ebnen.
Die neuen Spezifikationen gestatten kabelgebundene und kabellose Konnektivität
innerhalb von Beleuchtungssystemen und erlauben eine flexible Auswahl der besten
Lichtsteuerungslösung für die betreffende Anwendung. Die Test- und
Zertifizierungsspezifikationen sollen sicherstellen, dass standardisierte
Gateways effektiv zwischen DALI-Systemen und den Drahtlos-Protokollen, Bluetooth
NLC oder Zigbee schalten, um eine entscheidende Brücke zwischen
verschiedenartigen Technologien zu bauen. Diese standardisierten Gateways
fördern das Marktvertrauen und beschleunigen die Anwendung DALI-basierter Lösung
im schnelllebigen Sektor für intelligente Gebäudetechnik.
Wesentliche Merkmale und Vorteile
* Die neuen Spezifikationen ermöglichen die Steuerung von kabelgebundenen
DALI-Produkten, DALI-2 wie auch D4i, innerhalb kabelloser Ökosysteme für ein
Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
* Gateways schalten nahtlos zwischen DALI- und Bluetooth NLC- oder Zigbee-
Drahtlos-Protokollen, sodass eine robuste Interoperabilität gegeben ist.
* Diese standardisierten Gateways ermöglichen kabellosen Ökosystemen den
Zugang zu Daten von kabelgebundenen DALI-Geräten, einschließlich der Fülle
von Daten bezüglich Leuchtkörper, Leistung und Energie sowie Diagnose, die
D4i-Leuchten bereitstellen.
Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance, erklärt hierzu:?Die Einführung
dieser Test- und Zertifizierungsspezifikationen für Wireless-to-DALI-Gateways
ist ein bedeutender Meilenstein. Dieser eröffnet neue Möglichkeiten für die
DALI-Integration mit kabellosen Systemen, um eine breitere Lösungspalette für
die Branche zu schaffen. Durch die Standardisierung dieser Gateways fördern wir
die Interoperabilität und ebnen den Weg für Entwickler, Hersteller und Fachleute
im Bereich der Gebäudeautomatisierung."
?Die Fertigstellung der Bluetooth(®) NLC- zu DALI-Gateway-Spezifikations-Suite
stellt einen bedeutenden Meilenstein für Lichtsteuerungssysteme dar", so Neville
Meijers, CEO von Bluetooth SIG.?Diese standardisierten Gateways ermöglichen
eine nahtlose Integration zwischen vertrauenswürdigen kabelgebundenen DALI-
Systemen und dem führenden kabellosen Beleuchtungsstandard. Die Zusammenarbeit
unterstreicht den Einfluss von offenen, branchendefinierten Standards auf das
Innovationswachstum, den Aufbau von Marktvertrauen und das Ausschöpfen des
gesamten Potenzials intelligenter Beleuchtungssysteme, um einheitliche Lösungen
mit einem Mehrwert für die Gebäudeverwaltung und Bewohner zu schaffen."
In der Kombination erweitern diese standardisierten Gateways die Reichweite von
DALI auf Bluetooth NLC- wie auch Zigbee-Ökosysteme, damit branchenweite
Interoperabilität über die gesamten führenden Drahtlos-Plattformen gewährleistet
ist.
?Die Integration von Zigbee und DALI stellt einen Schlüsselmoment in der
Entwicklung der intelligenten Beleuchtungs- und Gebäudeautomatisierung dar", so
Tobin Richardson, President und CEO der Connectivity Standards Alliance.?Die
robuste, interoperable kabellose Mesh-Technologie von Zigbee in Kombination mit
der Präzision und Skalierbarkeit von DALIs digitaler Lichtsteuerung überbrückt
die Lücke zwischen Lichtkörpern vor Ort und kabellosen IoT-Netzen. Diese
standardisierten Gateways erhöhen die Flexibilität, senken die
Bereitstellungskomplexität und ebnen den Weg für intelligentere,
energieeffizientere Gebäude."
Die Verpflichtung der DALI Alliance zu offenen, branchendefinierten
Spezifikationen ist von zentraler Bedeutung, um die richtige Funktionsweise
dieser Gateways zu gewährleisten. Im Gegensatz zu geschlossenen, proprietären
Lösungen tragen standardisierte Gateways dazu bei, Kompatibilitätsproblemen
vorzubeugen und eine einheitliche Benutzererfahrung über verschiedene Systeme
sicherzustellen.
Weitere Informationen über die Test- und Zertifizierungsspezifikationen für
Wireless-to-DALI-Gateways finden Sie auf der Website der DALI Alliance unter
www.dali-alliance.org/wireless/gateways.html (http://www.dali-
alliance.org/wireless/gateways.html)
Über die DALI Alliance Die DALI Alliance ist eine weltweite, offene, nicht
gewinnorientierte Branchenvereinigung, die für die Entwicklung und Förderung der
DALI-Technologie im Beleuchtungssektor verantwortlich ist. Die DALI Alliance
offeriert ein Ökosystem von Standards, um die Kompatibilität zu fördern und eine
wachsende Auswahl von Anwendungen im Bereich Beleuchtungs- und
Gebäudeautomatisierung zu unterstützen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte press@parrotprandmarketing.com
(mailto:press@parrotprandmarketing.com)
Besuchen Sie unsere Website unter: www.dali-alliance.org (http://www.dali-
alliance.org/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b55d44-
0259-40bb-82fb-3f53bf6ee174
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.