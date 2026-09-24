24.09.2026 18:35:38

GNW-News: DALI Lighting Awards 2027: Einreichungsfrist hat begonnen

^PISCATAWAY, New Jersey, und UTRECHT, Niederlande, Sept. 24, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Die Einreichungsfrist für die DALI Lighting Awards 2027 hat

begonnen. Gesucht werden weltweit innovative Beleuchtungsprojekte, die das volle

Potenzial der DALI-Technologie veranschaulichen. Teams haben bis zum 8. Januar

2027 Zeit, ihre Projekte einzureichen. Die Preise werden auf der DALI 27 - dem

ersten Global DALI Summit + Expo - verliehen.

Die internationale Branchenorganisation DALI Alliance vergibt jährlich die DALI

Awards an Projekte, die sich durch intelligente Lichtsteuerung, hohe

Designqualität und den innovativen Einsatz des offenen DALI-Standards für

digitale Lichtsteuerung auszeichnen.?Unser Award-Programm zeigt jedes Jahr

eindrucksvoll, wie DALI zu herausragendem Lichtdesign beiträgt", erklärt Paul

Drosihn, General Manager der DALI Alliance.?Die preisgekrönten Projekte

unterstreichen die breite Palette an Funktionen und Vorteilen, die DALI für eine

Vielzahl von Anwendungen bietet." Mit den DALI Lighting Awards 2027 werden

erneut herausragende Leistungen gewürdigt und Projekte ausgezeichnet, die sich

durch Kreativität, technisches Know-how und praktische Wirkung auszeichnen.

Projekte können kostenlos in insgesamt 14 verschiedenen Anwendungskategorien

eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass sie zwischen Januar 2024 und Januar

2026 abgeschlossen wurden.

Bewerbungskategorien

Wohnbereich? Gewerbliche Innenräume: Arbeits- und Büroräume? Gewerbliche

Innenräume: öffentliche Räume und Gastgewerbe? Gewerbliche Außenbereiche?

Industrie? Unterhaltung, Veranstaltungen und öffentliche Veranstaltungsorte?

Smart Cities und Infrastruktur

Innovationskategorien

Beste Nutzung von D4i? Beste Integration von Notbeleuchtung? Bestes

menschenzentriertes Design? Beste Integration in andere Systeme? Innovation im

Bereich Beleuchtung? Nachhaltigkeit und Energieeffizienz? Beste Nutzung von

DALI+ oder DALI-Gateways

Jeder, der an einem Projekt beteiligt ist, kann dieses einreichen.

Eine internationale Expertenjury, bestehend aus Lichtdesignern, Redakteuren

führender Fachzeitschriften der Beleuchtungsbranche sowie Vertretern von

Branchenverbänden aus Europa, den USA und China, wählt die Gewinner aus.

Festliche Gala beim DALI 27-Gipfel in Utrecht

Die Gewinner der DALI Lighting Awards werden Anfang 2027 bekannt gegeben. Die

begehrten Trophäen werden auf dem ersten globalen DALI-Gipfel der

Beleuchtungsbranche, dem DALI 27, überreicht. Die Veranstaltung soll ein neues

internationales Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation im

globalen DALI-Ökosystem schaffen.

https://www.dali-alliance.org/awards27.html

awards@dali-alliance.org (mailto:awards@dali-alliance.org)

Über die DALI Alliance

Die DALI Alliance ist der weltweite Branchenverband für DALI-basierte Systeme

zur Beleuchtungssteuerung. Die DALI Alliance ist der weltweite Branchenverband

für DALI-basierte Systeme zur Beleuchtungssteuerung. Der gemeinnützige, offene

Zusammenschluss von Beleuchtungsunternehmen aus aller Welt hat sich zum Ziel

gesetzt, den Markt für Beleuchtungssteuerungslösungen auf Basis des

international standardisierten DALI-Protokolls (Digital Addressable Lighting

Interface) weiter auszubauen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5026eb6-51b2-40a1-

b1e3-4289ecbe97e7

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