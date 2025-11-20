GNW-News: Dangbei beteiligt sich an Amazons Black Friday und Cyber Monday in Deutschland mit Rabatten von bis zu 35 %

^BERLIN, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im

Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 20. November bis zum

1. Dezember 2025 am Black Friday und Cyber Monday von Amazon Deutschland

teilnehmen. Kunden können bis zu 35 % auf die beliebtesten Projektoren von

Dangbei sparen, von Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.

Größte Ersparnis

Dangbei DBOX02 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) - 4K-Laserprojektor mit

2000 ISO-Lumen, HDR10+, verfeinerter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-

Ständer - für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible

Platzierung legen.

Jetzt 959 EUR (36 % Rabatt, statt 1.499 EUR).

Flaggschiff-Heimkino-Projektoren

Dangbei DBOX02 (https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN) - 4K-ALPD-Laserprojektor

mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem

Netflix.

Jetzt 1.099 EUR (31,3 % Rabatt, statt 1.599 EUR).

Dangbei MP1 Max (https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX) - Tri-Laser + LED 4K-

Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbraum und

einer Genauigkeit von?EÂ°