28.08.2025 10:04:38
GNW-News: Dangbei präsentiert auf der IFA 2025 wegweisende Unterhaltungslösungen für Smarthomes
^BERLIN, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im
Bereich Smarthome-Entertainment, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2025
bekannt zu geben, die vom 5. bis 9. September auf der Messe Berlin stattfindet.
Dangbei wird seine neueste Produktreihe von Premium-Projektoren und den Dangbei
Fish Tank 1 Ultra vorstellen und lädt Besucherinnen und Besucher ein, am Stand
H21-127 die Zukunft des immersiven Erlebens und des intelligenten Wohnens zu
entdecken.
Starprodukte auf der IFA 2025
Dangbei S7 Ultra Max | Die Krönung des Großbild-Entertainments
Erleben Sie mit diesem Laserprojektor mit 48 RGB-Laser-Geräten, 6200 ISO-Lumen
und Dolby Vision/HDR10+ eine Brillanz in Kinoqualität für unvergleichliche
Bilder.
Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Wo KI auf aquatische Eleganz trifft
Ein einzigartiges intelligentes Aquarium mit KI-gesteuerter Fütterung, Echtzeit-
Wasserüberwachung und Beleuchtung in Studioqualität für ein autarkes Ökosystem.
Dangbei MP1 Max (https://de.dangbei.com/products/dangbei-mp1-max) | 4K-
Flaggschiff-Projektor des Jahres 2025
Ein 4K-Hybrid-Heimprojektor mit Google TV und Netflix-Lizenz, der lebendige
Farben und nahtloses Streaming bietet.
Dangbei DBOX02 Pro (https://de.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-pro) | 4K-
Laserprojektor des Jahres 2025
Lasergesteuerte Präzision trifft auf Kinoqualität - entwickelt für
anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten.
Dangbei Freedo (https://de.dangbei.com/products/dangbei-freedo) | Tragbarer
Projektor mit integriertem Akku
Der erste ultraportable Projektor der Marke mit Google TV, integriertem Akku und
Gimbal-Ständer für Unterhaltung unterwegs.
Dangbei N2 mini (https://de.dangbei.com/products/danebei-n2-mini) |
Erschwinglich
Ein kompakter Projektor mit Netflix-Lizenz und Deckenprojektionsfunktion, der
jeden Raum in ein persönliches Kino verwandelt.
Event Highlights
Praktische Vorführungen: Testen Sie die preisgekrönten Projektoren und das
intelligente Aquarium von Dangbei.
Exklusive Präsentation: Seien Sie unter den Ersten, die die Konzeptprodukte von
Dangbei für den globalen Markt im Jahr 2025 erleben.
Expertenvorträge: Erfahren Sie von Dangbei mehr über die Zukunft des Home-
Entertainments.
Lance Zhang, Global Sales Director bei Dangbei:
?Die IFA 2025 ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, wie Dangbei modernste
Technologie mit dem Alltag verbindet. Von unserem Flaggschiff, dem Projektor S7
Ultra Max, bis hin zum Smart Fish Tank 1 Ultra definieren wir die Möglichkeiten
des Home-Entertainments und darüber hinaus neu. Wir laden alle ein, uns am Stand
H21-127 zu besuchen, um den Unterschied zu sehen und zu erleben."
Besuchen Sie Dangbei auf der IFA 2025
Datum: 5. bis 9. September 2025
Ort: Messe Berlin, Stand H21-127
Über Dangbei
Dangbei ist ein Premium-Anbieter von intelligenten Unterhaltungslösungen, der
sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Mit über
200 Millionen Nutzern weltweit bietet Dangbei beeindruckende Grafik und
immersiven Sound und verwandelt Räume in lebendige Unterhaltungs-, Arbeits- und
Lebenszentren.
Dangbei ist führend im Bereich Software für große Bildschirme und bietet eine
umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung
und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie
unter https://de.dangbei.com/.
Pressekontakt:
Dangbei PR-Team
E-Mail: pr@dangbei.com (mailto:pr@dangbei.com)
Website: https://de.dangbei.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f7bd809-b66e-44e2-8f70-
fd84f0bdea96
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0b2ba4-3dbc-4bc2-be73-
99c658351f9d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d75c848-
8ca1-4793-8da6-9e307a005f45
