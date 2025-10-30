|
GNW-News: Das 10. chinesische Unternehmer-Kulturfestival wird in Shangqiu, Henan, stattfinden
^SHANGQIU, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das chinesische Unternehmer-
Kulturfestival gilt als eines der?zehn einflussreichsten Kultur-Events
weltweit, die sich mit den Wurzeln der Kultur befassen". Die 10. Ausgabe dieses
Festivals, das vom Henan Provincial Department of Culture and Tourism genehmigt
wurde, soll am 29. Oktober 2025 in Shangqiu stattfinden, was dem neunten Tag des
neunten Monats im chinesischen Mondkalender entspricht.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4625/eng)
Unter dem Motto?Gathering at the Source of Chinese Commerce, Integrating into
the Vast Market" (Zusammenkunft am Ursprung des chinesischen Handels,
Integration in den großräumigen Markt) zielt das diesjährige Festival darauf ab,
die Kulturmarke?Shangqiu - Ursprung der Händler" durch vielfältige Aktivitäten
weiter zu stärken. Es wird als dynamische Plattform für industrielle Vernetzung
und Ressourcenvermittlung dienen und damit die regionale Vorrangstellung von
Shangqiu als?östliches Tor von Henan" am Schnittpunkt vierer Provinzen stärken.
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 wurde das chinesische
Unternehmerkulturfestival bereits neun Mal erfolgreich durchgeführt. Shangqiu
wird weithin als Geburtsort des chinesischen Handels und des Shang-Stammes
angesehen. Der Überlieferung zufolge hat der Pioniergeist des chinesischen
Handels seinen Ursprung in Henan, wurde in Shangqiu geboren und verbreitete sich
später im gesamten Osten. Hier domestizierte Wang Hai, die Urfigur des
chinesischen Handels, Rinder und Pferde für den Fernhandel und begründete damit
die frühesten Formen der Logistik. Während der Frühlings- und Herbstperiode
führte der Staat Song eine Steuer auf den Grenzhandel und Markttransaktionen
ein, die eine frühe Form des Zolls darstellte. Der Wirtschaftsstratege Ji Ran
entwickelte Theorien, die die wirtschaftliche Entwicklung auf die Ebene einer
nationalen Strategie hoben. Generationen von Vorfahren auf diesem Land
entwickelten Praktiken des Warenaustauschs, Geschäftstheorien und Handelsregeln
und förderten so eine Unternehmenskultur, die Integrität als Grundlage schätzt
und sowohl Rechtschaffenheit als auch Nutzen betont. Diese Kultur verkörpert die
moralischen Grundsätze und die Philosophie der chinesischen Nation, wie sie sich
in den Geschäftspraktiken widerspiegeln.
Quelle: Organizing Committee of The Chinese Entrepreneurs Cultural Festival
Kontaktperson:
Mr. Huang
Tel.: 86-10-63074558Â°
