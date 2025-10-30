GNW-News: Das 10. chinesische Unternehmer-Kulturfestival wird in Shangqiu, Henan, stattfinden

^SHANGQIU, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das chinesische Unternehmer-

Kulturfestival gilt als eines der?zehn einflussreichsten Kultur-Events

weltweit, die sich mit den Wurzeln der Kultur befassen". Die 10. Ausgabe dieses

Festivals, das vom Henan Provincial Department of Culture and Tourism genehmigt

wurde, soll am 29. Oktober 2025 in Shangqiu stattfinden, was dem neunten Tag des

neunten Monats im chinesischen Mondkalender entspricht.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4625/eng)

Unter dem Motto?Gathering at the Source of Chinese Commerce, Integrating into

the Vast Market" (Zusammenkunft am Ursprung des chinesischen Handels,

Integration in den großräumigen Markt) zielt das diesjährige Festival darauf ab,

die Kulturmarke?Shangqiu - Ursprung der Händler" durch vielfältige Aktivitäten

weiter zu stärken. Es wird als dynamische Plattform für industrielle Vernetzung

und Ressourcenvermittlung dienen und damit die regionale Vorrangstellung von

Shangqiu als?östliches Tor von Henan" am Schnittpunkt vierer Provinzen stärken.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 wurde das chinesische

Unternehmerkulturfestival bereits neun Mal erfolgreich durchgeführt. Shangqiu

wird weithin als Geburtsort des chinesischen Handels und des Shang-Stammes

angesehen. Der Überlieferung zufolge hat der Pioniergeist des chinesischen

Handels seinen Ursprung in Henan, wurde in Shangqiu geboren und verbreitete sich

später im gesamten Osten. Hier domestizierte Wang Hai, die Urfigur des

chinesischen Handels, Rinder und Pferde für den Fernhandel und begründete damit

die frühesten Formen der Logistik. Während der Frühlings- und Herbstperiode

führte der Staat Song eine Steuer auf den Grenzhandel und Markttransaktionen

ein, die eine frühe Form des Zolls darstellte. Der Wirtschaftsstratege Ji Ran

entwickelte Theorien, die die wirtschaftliche Entwicklung auf die Ebene einer

nationalen Strategie hoben. Generationen von Vorfahren auf diesem Land

entwickelten Praktiken des Warenaustauschs, Geschäftstheorien und Handelsregeln

und förderten so eine Unternehmenskultur, die Integrität als Grundlage schätzt

und sowohl Rechtschaffenheit als auch Nutzen betont. Diese Kultur verkörpert die

moralischen Grundsätze und die Philosophie der chinesischen Nation, wie sie sich

in den Geschäftspraktiken widerspiegeln.

