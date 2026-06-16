GNW-News: Das 18. Straits Forum stärkt den zwischenmenschlichen Austausch und treibt die integrierte Entwicklung voran

^XIAMEN, China, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 18. Straits Forum fand am

Vormittag des 13. Juni in Xiamen in der ostchinesischen Provinz Fujian statt.

Unter dem Motto?Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs und Vertiefung

der integrierten Entwicklung" vereint das diesjährige Forum vier zentrale

Themenfelder: Bürgeraustausch, Jugendaustausch, kultureller Austausch sowie

wirtschaftliche Zusammenarbeit. Insgesamt 58 begleitende Veranstaltungen tragen

dazu bei, eine Brücke für Begegnungen zwischen den Menschen beider Seiten der

Taiwanstraße zu schlagen.

Die diesjährige Veranstaltung zeichnet sich durch vier besondere Schwerpunkte

aus: Zum einen wird der Austausch auf gesellschaftlicher Ebene auf beiden Seiten

der Taiwanstraße weiter vertieft. Als bürgernahes, offenes und breit

zugängliches Forum stellt es die praktischen Bedürfnisse der Menschen in ihrem

alltäglichen Miteinander in den Mittelpunkt. Dazu werden zahlreiche

Veranstaltungsreihen zu Themen des gesellschaftlichen Lebens organisiert,

darunter Gemeinwesenarbeit, gemeinnützige Initiativen, berufliche Entwicklung

sowie Bildung.

Zweitens soll das Wohlergehen der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße

weiter verbessert werden. Die zuständigen Behörden werden direkt vor Ort eine

Reihe neuer politischer Maßnahmen und Initiativen vorstellen, die speziell den

Landsleuten aus Taiwan zugutekommen.

Drittens fördert das Forum den Austausch und das gegenseitige Verständnis unter

jungen Menschen beider Seiten. Das Programm umfasst sorgfältig geplante

Highlights wie das?Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg" und?das Neue-

Medien-Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg". Darüber hinaus wurden für die

diesjährige Ausgabe neue Veranstaltungsformate eingeführt, darunter das

Bildungsforum über die Taiwanstraße hinweg, die Konferenz zum Austausch junger

Menschen in Wissenschaft und Bildung sowie der E-Commerce-Jugendwettbewerb für

Produkte aus Fujian über die Taiwanstraße hinweg. Diese Initiativen sollen

jungen Menschen aus Taiwan dabei helfen, die Chancen der digitalen Wirtschaft

besser zu nutzen.

Viertens werden taiwanesische Landsleute eingeladen, sich noch umfassender und

intensiver am Forum zu beteiligen. Zu diesem Zweck wurden die

Beteiligungsmöglichkeiten erweitert, die Formen der Mitwirkung vielfältiger

gestaltet und der aktiven Teilnahme eine ganz neue Bedeutung gegeben. Der Anteil

erstmaliger Besucher sowie junger Teilnehmer aus Taiwan steigt kontinuierlich.

Immer mehr Taiwanesen reisen auf das Festland, um die Provinz Fujian - die

Heimat ihrer Vorfahren - näher kennenzulernen. Gleichzeitig bricht das

diesjährige Forum mit traditionellen Teilnahmemodellen: Die Gäste aus Taiwan

sind keine bloßen Beobachter mehr, sondern nehmen aktiv und umfassend an allen

Programmpunkten teil. So werden Veranstaltungsteilnehmer echte Mitgestalter der

integrierten Entwicklung beiderseits der Taiwanstraße.

Seit seinem Start im Jahr 2009 vertritt das Straits Forum - die größte Plattform

für den zwischenmenschlichen Austausch über die Taiwanstraße hinweg, die die

meisten teilnehmenden Organisationen, den größten Umfang und die größte

Reichweite in sich vereint - stets die Philosophie:?Die Menschen auf beiden

Seiten der Taiwanstraße sind eine große Familie". Im Laufe der Jahre fanden mehr

als 830 Veranstaltungen statt, die über 370.000 Teilnehmer von beiden Seiten

anzogen, darunter etwa 140.000 taiwanesische Bürger. Als bürgernahe Initiative,

die Herzen verbindet, hat sich das Forum zu einer unverzichtbaren Plattform

entwickelt, um das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und freundschaftliche

Beziehungen nachhaltig zu stärken.

Quelle: The Organizing Committee of the 18th Straits Forum

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°