|
16.06.2026 12:27:39
GNW-News: Das 18. Straits Forum stärkt den zwischenmenschlichen Austausch und treibt die integrierte Entwicklung voran
^XIAMEN, China, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 18. Straits Forum fand am
Vormittag des 13. Juni in Xiamen in der ostchinesischen Provinz Fujian statt.
Unter dem Motto?Ausweitung des zwischenmenschlichen Austauschs und Vertiefung
der integrierten Entwicklung" vereint das diesjährige Forum vier zentrale
Themenfelder: Bürgeraustausch, Jugendaustausch, kultureller Austausch sowie
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Insgesamt 58 begleitende Veranstaltungen tragen
dazu bei, eine Brücke für Begegnungen zwischen den Menschen beider Seiten der
Taiwanstraße zu schlagen.
Die diesjährige Veranstaltung zeichnet sich durch vier besondere Schwerpunkte
aus: Zum einen wird der Austausch auf gesellschaftlicher Ebene auf beiden Seiten
der Taiwanstraße weiter vertieft. Als bürgernahes, offenes und breit
zugängliches Forum stellt es die praktischen Bedürfnisse der Menschen in ihrem
alltäglichen Miteinander in den Mittelpunkt. Dazu werden zahlreiche
Veranstaltungsreihen zu Themen des gesellschaftlichen Lebens organisiert,
darunter Gemeinwesenarbeit, gemeinnützige Initiativen, berufliche Entwicklung
sowie Bildung.
Zweitens soll das Wohlergehen der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße
weiter verbessert werden. Die zuständigen Behörden werden direkt vor Ort eine
Reihe neuer politischer Maßnahmen und Initiativen vorstellen, die speziell den
Landsleuten aus Taiwan zugutekommen.
Drittens fördert das Forum den Austausch und das gegenseitige Verständnis unter
jungen Menschen beider Seiten. Das Programm umfasst sorgfältig geplante
Highlights wie das?Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg" und?das Neue-
Medien-Jugendforum über die Taiwanstraße hinweg". Darüber hinaus wurden für die
diesjährige Ausgabe neue Veranstaltungsformate eingeführt, darunter das
Bildungsforum über die Taiwanstraße hinweg, die Konferenz zum Austausch junger
Menschen in Wissenschaft und Bildung sowie der E-Commerce-Jugendwettbewerb für
Produkte aus Fujian über die Taiwanstraße hinweg. Diese Initiativen sollen
jungen Menschen aus Taiwan dabei helfen, die Chancen der digitalen Wirtschaft
besser zu nutzen.
Viertens werden taiwanesische Landsleute eingeladen, sich noch umfassender und
intensiver am Forum zu beteiligen. Zu diesem Zweck wurden die
Beteiligungsmöglichkeiten erweitert, die Formen der Mitwirkung vielfältiger
gestaltet und der aktiven Teilnahme eine ganz neue Bedeutung gegeben. Der Anteil
erstmaliger Besucher sowie junger Teilnehmer aus Taiwan steigt kontinuierlich.
Immer mehr Taiwanesen reisen auf das Festland, um die Provinz Fujian - die
Heimat ihrer Vorfahren - näher kennenzulernen. Gleichzeitig bricht das
diesjährige Forum mit traditionellen Teilnahmemodellen: Die Gäste aus Taiwan
sind keine bloßen Beobachter mehr, sondern nehmen aktiv und umfassend an allen
Programmpunkten teil. So werden Veranstaltungsteilnehmer echte Mitgestalter der
integrierten Entwicklung beiderseits der Taiwanstraße.
Seit seinem Start im Jahr 2009 vertritt das Straits Forum - die größte Plattform
für den zwischenmenschlichen Austausch über die Taiwanstraße hinweg, die die
meisten teilnehmenden Organisationen, den größten Umfang und die größte
Reichweite in sich vereint - stets die Philosophie:?Die Menschen auf beiden
Seiten der Taiwanstraße sind eine große Familie". Im Laufe der Jahre fanden mehr
als 830 Veranstaltungen statt, die über 370.000 Teilnehmer von beiden Seiten
anzogen, darunter etwa 140.000 taiwanesische Bürger. Als bürgernahe Initiative,
die Herzen verbindet, hat sich das Forum zu einer unverzichtbaren Plattform
entwickelt, um das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und freundschaftliche
Beziehungen nachhaltig zu stärken.
Quelle: The Organizing Committee of the 18th Straits Forum
Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.