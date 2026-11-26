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26.11.2026 20:37:38
GNW-News: Das 21. Arxan Eis- und Schneefestival startet in der Inneren Mongolei
^HINGGAN LEAGUE, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 21. Arxan Eis- und
Schneefestival sowie die Kampagne des Jahres 2027 zur Förderung des Eis- und
Schneetourismus im Ausland unter dem Motto?Nihao! China" wurden am 25. November
in Arxan in der Autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas eröffnet.
Unter dem Motto?Nihao! China · Let the World Discover Arxan" zielt das Festival
darauf ab, den kulturellen und touristischen Austausch zwischen China und
anderen Ländern zu fördern, einem internationalen Publikum die Attraktivität des
chinesischen Eis- und Schneetourismus näherzubringen und natürliche Ressourcen
in eine treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum zu verwandeln.
Das Festival wurde gemeinsam vom Chinesischen Zentrum für internationalen
Kulturaustausch und Tourismusförderung, dem Ministerium für Kultur und Tourismus
der Autonomen Region Innere Mongolei, dem Komitee der Kommunistischen Partei
Chinas der Liga Hinggan sowie der Verwaltungsbehörde der Liga Hinggan
organisiert. Menschen aus aller Welt kamen zu dem Festival in Arxan zusammen,
darunter Vertreter der Reisebranche und Delegierte von Verbänden der Eis- und
Schneebranche aus Malaysia, Südkorea, der Mongolei, Usbekistan, Indonesien,
Thailand, Singapur und Australien sowie Vertreter der Reisebranche und
kultureller Einrichtungen aus Hongkong und Macao, Social-Media-Influencer aus
dem Ausland, Vertreter von Online-Reisebüros und Journalisten verschiedener
Medien. Arxan verfügt über vielfältige natürliche Ressourcen, darunter Eis und
Schnee, heiße Quellen, Vulkane, Wälder und Grenzlandschaften. Es handelt sich um
einen Tourismusort von nationaler Bedeutung, der als?Heimat der heißen Quellen
in China" bekannt ist. Die Stadt dient als Wintertrainingsstützpunkt für Chinas
Nationalmannschaften und ist zudem als?Wiege der Olympiasieger"
bekannt. Olympiasieger wie Han Xiaopeng, Xu Mengtao und Qi Guangpu haben hier
trainiert und ihre sportliche Karriere vorangetrieben.
Bei der Eröffnungsfeier unterbreiteten Experten und Wissenschaftler aus
verschiedenen Bereichen und Branchen, wie etwa Kulturtourismus, Marketing und
Kommunikation sowie Unternehmensinnovation, fundierte Vorschläge zur Förderung
einer qualitativ hochwertigen Entwicklung des Eis- und Schneetourismus in Arxan.
Der Werbefilm?Nihao, World! This Is Arxan" feierte seine weltweite Premiere und
stellte Arxan einem internationalen Publikum vor. Im Rahmen der Feierlichkeiten
wurde zudem ein?Arxan-Botschafter für Eis- und Schneetourismus" ernannt. Xu
Mengtao, zweifache Olympiasiegerin im Freestyle-Ski-Aerials der Frauen, wurde in
diese Funktion berufen. Xu begann im Alter von 13 Jahren in Arxan mit dem
Training, wo sie ihre Ambitionen im Wintersport verfolgte und schließlich alle
wichtigen Titel in ihrer Disziplin gewann. Als Botschafterin wird sie dem
Publikum im In- und Ausland Geschichten über den Eis- und Schneetourismus in
Arxan vermitteln und dazu beitragen, die Stadt zu einer international bekannten
Marke für Eis- und Schneetourismus zu entwickeln.
Das Festival bietet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Die Gäste können
sich auf die immersive Aufführung Ode an Eis und Schnee: Harmonie aller Dinge
freuen und Sehenswürdigkeiten wie das Taikang-Kunstzentrum, das Chinesische
Thermalquellenmuseum, den Unfrozen River und den Shitang-Wald besuchen, um die
Wald-, Vulkan- und Thermalquellenlandschaften von Arxan zu erleben. Außerdem
werden sie an der Eröffnungsfeier des 3. Arxan Eis- und Schnee-Nadam-Volksfests
und des Winter-Spaß-Karnevals unter dem Motto?Wälder & Schneefelder · Trendiger
Spaß in Halun", an einem Eis- und Schnee-Poetry-Slam sowie an weiteren
Aktivitäten teilnehmen. Gleichzeitig findet ein Matchmaking- und
Geschäftstreffen für Vertreter der Reisebranche aus dem In- und Ausland statt,
um die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern, die Vernetzung zwischen
den nationalen und internationalen Tourismusmärkten zu stärken und für beide
Seiten vorteilhafte Partnerschaften zu fördern.
Das diesjährige Festival nutzt die Chancen für die Eis- und Schneebranche in der
Zeit nach den Olympischen Winterspielen und bietet 12 thematische Aktivitäten,
10 Wintertourismusangebote und sechs Premium-Reiserouten. Mit Schnee als
Visitenkarte und heißen Quellen als Einladung heißt Arxan Besucherinnen und
Besucher aus aller Welt willkommen, um den Charme des Winters zu erleben. Das
Festival soll das Markenimage der Stadt?Ice & Snow in the Greater Khingan
Mountains · Fairy-Tale Arxan" (?Eis und Schnee im Großen Khingan-Gebirge ·
Märchenhaftes Arxan") weiter stärken, ihren internationalen Bekanntheitsgrad
steigern und Arxan als internationales Reiseziel für den Eis- und
Schneetourismus etablieren.
Herr Hao, Tel: 86-10-63074558Â°
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