GNW-News: Das CFA Institute fordert einen stärkeren Anlegerschutz, da die EU den Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten ausweitet

^LONDON, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das CFA Institute Research and Policy

Center fordert die Europäische Union auf, den breiteren Zugang von

Privatanlegern zu privaten Märkten mit Reformen zu verbinden, die den

Anlegerschutz stärken, die Funktionsweise des Marktes für Privatanleger

verbessern und stärker integrierte Kapitalmärkte fördern.

Ein heute vom CFA Institute Research and Policy Center veröffentlichtes neues

Grundsatzpapier mit dem Titel?Private Market Investment in the EU: Prudent

Access for Retail Investors" (https://bit.ly/4h63ygX) befasst sich mit einer

zunehmend bedeutenden Anlageklasse, die entscheidend dazu beitragen könnte,

einen Teil des langfristigen Investitionsbedarfs in Europa zu decken. Der

überarbeitete Europäische Langfristige Investmentfonds ( ELTIF ) führt ein neues

Fondsformat ein, das bereits zu einer beträchtlichen Anzahl neuer Fondsangebote

geführt hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die EU bestrebt ist, mehr

Gelder von Anlegern in langfristige Investitionen zu lenken, wie beispielsweise

in die Infrastruktur oder in digitale und grüne Energieanlagen.

Das Papier kommt zu dem Schluss, dass das überarbeitete Fondsformat ein

begrüßenswerter Schritt ist, um Investitionen auf dem privaten Markt einem

breiteren Kreis von Anlegern zugänglich zu machen, argumentiert jedoch, dass

neue Anlageprodukte allein nicht ausreichen werden, um die übergeordneten Ziele

einer Vertiefung der Kapitalmärkte oder einer stärkeren Beteiligung von

Privatanlegern zu erreichen. Mit der Begründung, dass ELTIFs ohne weitere

Reformen diese weitreichenden Ziele wahrscheinlich nicht erreichen werden.

Alexander Lehmann, Director, Capital Markets Policy (EU) beim CFA Institute,

erklärt:

?Europäische Haushalte verfügen über beträchtliche Ersparnisse, doch nur ein

geringer Teil dieses Kapitals wird in Kapitalmarktinstrumente investiert. Europa

hat die Möglichkeit, einen größeren Teil dieser Ersparnisse zu mobilisieren und

in langfristige Investitionsprojekte zu lenken. Der überarbeitete ELTIF-Rahmen

ist ein willkommener Schritt, sollte jedoch als ein Element eines umfassenderen

Programms zur Reform der Kapitalmärkte betrachtet werden."

In dem Papier werden mehrere Empfehlungen ausgesprochen, damit Private-Asset-

Fonds , die traditionell institutionellen Anlegern vorbehalten sind, auch für

Privatanleger mit entsprechender Erfahrung angeboten werden können. Zu den

weiteren Reformen könnten die Anpassung der Geeignetheitsanforderungen für

Anleger bei Investitionen in den privaten Markt oder die Verbesserung der

Transparenz hinsichtlich Kosten und Liquidität gehören. Ein indirekter Zugang

über Pensionsfonds, deren Verwalter möglicherweise besser in der Lage sind, das

Verhalten der Fondsmanager zu überwachen, könnte die sinnvollere unmittelbare

Option sein.

Alexander Lehmann fügte hinzu:

?Ein breiterer Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten sollte mit einem

starken Anlegerschutz und einem Rahmenwerk für Privatanleger einhergehen, das

fundierte Anlageentscheidungen unterstützt. Diese Reformen werden ebenso wichtig

sein, wenn sich der Zugang von Privatanlegern zu den privaten Märkten

erfolgreich entwickeln soll."

Private Market Investment in the EU: Prudent Access for Retail Investors ist

Teil einer fortlaufenden Reihe des CFA Institute Research and Policy Center, die

sich mit privaten Märkten befasst. Zum Herunterladen besuchen Sie bitte:

https://bit.ly/4h63ygX

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4h63

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Wenn Sie mit dem Verfasser des Berichts sprechen möchten, wenden Sie sich bitte

an PR@cfainstitute.org (mailto:PR@cfainstitute.org)

Über das CFA Institute Research and Policy Center

Das CFA Institute Research and Policy Center vereint das Fachwissen des CFA

Institute mit einer vielfältigen, interdisziplinären Expertengemeinschaft, die

gemeinsam an der Lösung komplexer Probleme arbeitet. Fest verankert in den

Grundsätzen des CFA Institute - intellektuelle Unabhängigkeit, Unparteilichkeit

und fachliche Genauigkeit - zielen die Forschungs-, Interessenvertretungs- und

Normungsaktivitäten darauf ab, Forschungsergebnisse in Maßnahmen umzusetzen, die

die Märkte stärken, die Ethik fördern und die Ergebnisse für Anleger verbessern,

zum letztendlichen Nutzen der Gesellschaft. Das Center gliedert seine Arbeit in

vier Themenbereiche: Kapitalmärkte, Technologie, die Zukunft der

Kapitalanlagebranche und Nachhaltigkeit .

Über das CFA Institute

Als weltweiter Verband von Anlageexperten setzt das CFA Institute Maßstäbe für

professionelle Exzellenz und Qualifikationen. Wir setzen uns für ethisches

Verhalten auf den Anlagemärkten ein und sind die führende Quelle für

Weiterbildung und Forschung in der Kapitalanlagebranche. Wir setzen uns für die

Schaffung eines Umfelds ein, in dem die Interessen der Anleger an erster Stelle

stehen, die Märkte optimal funktionieren und die Volkswirtschaften wachsen. Mit

weltweit mehr als 200.000 Zertifikatsinhabern in 160 Märkten verfügt das CFA

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