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08.07.2026 14:12:38
GNW-News: Das chinesische Unternehmen UBTECH stellt die U1-Serie vor: humanoide Roboter in Lebensgröße mit ultra-bionischem Design
^SHENZHEN, China, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Entwickler
humanoider Roboter UBTECH hat kürzlich im Rahmen seines Global Launch Events
2026 in Shenzhen seine langfristige Strategie zur Mensch-Maschine-Symbiose, die
neue Verbrauchermarke?UWORLD" sowie die ultra-bionische humanoide Roboterreihe
U1 in Lebensgröße für den Massenmarkt vorgestellt. Dies markiert einen
bedeutenden Meilenstein und signalisiert den Beginn einer neuen Ära, in der in
China konzipierte und gefertigte humanoide Roboter den Massenmarkt erreichen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5430/eng)
Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte UBTECH-Gründer Zhou Jian einen
dreistufigen Fahrplan für die?Mensch-Maschine-Symbiose": die Automatisierung
gefährlicher und sich wiederholender Tätigkeiten zur Entlastung der
Arbeitskräfte, die Einführung von Begleit- und Pflegediensten für den privaten
Haushalt sowie die umfassende Integration von Mensch und Maschine.
Er betonte, dass sich UBTECH nicht nur als Hersteller humanoider Robotersysteme
positioniert, sondern als Plattformunternehmen für die Produktivität der Zukunft
- gestützt auf zwei langfristig angelegte Entwicklungspläne über jeweils zehn
Jahre.
Tan Min, Chief Brand Officer von UBTECH, präsentierte die ultra-bionische
humanoide Roboterreihe UWORLD U1. Diese umfasst den Halbkörper-Roboter U1 Lite,
den Premium-Ganzkörperroboter U1 Pro sowie den hochdynamischen Ganzkörperroboter
U1 Ultra. Die Modelle verfügen über 88 Gelenke mit hohem Freiheitsgrad, eine
Akkulaufzeit von zwei bis vier Stunden sowie Wi-Fi-Konnektivität. Die Produkte
sind mit dem empathischen Large Language Model Resonance-LM für eine
langfristige Begleitung ausgestattet und werden durch proprietäre Systeme wie
ein bionisches?Fast-Slow-Brain", eine bionische ausdrucksgesteuerte Steuerung
sowie einen zeitübergreifenden Speicher ergänzt. Dadurch können sie die
Emotionen der Nutzer aktiv wahrnehmen. Sämtliche Daten werden dabei lokal
verschlüsselt und durchgängig Ende-zu-Ende gespeichert.
Mit der offiziellen Markteinführung des UWORLD U1 hat UBTECH seine dreistufige
Strategie für humanoide Roboter -?zuerst Industrie, dann Gewerbe und
schließlich Verbraucher" - vollständig umgesetzt und damit an den politischen
Leitlinien Chinas ausgerichtet. Die Walker-S-Serie für industrielle Anwendungen
ging 2025 in die Serienproduktion und wurde erstmals ausgeliefert.
Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte im Bereich der Künstlichen
Intelligenz und der verkörperten Intelligenz entwickelt sich die chinesische
Industrie für im Inland entwickelte und produzierte humanoide Roboter sowohl
hinsichtlich der Qualität als auch des Produktionsumfang rasant weiter. Zhou
erklärte, das Unternehmen werde seine Investitionen in die zentrale Forschung
und Entwicklung weiter erhöhen und strebe bis 2026 eine jährliche
Produktionskapazität von 10.000 Einheiten an. Gleichzeitig sollen technologische
Innovationen, anwendungsorientierte Einsatzszenarien sowie die Entwicklung von
Industriestandards vorangetrieben werden, um China eine führende
Wettbewerbsposition in der globalen Branche für humanoide Roboter zu sichern.
Quelle: UBTECH
Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°
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