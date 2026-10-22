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23.10.2026 01:37:38
GNW-News: Das KFSH erweitert seine Kapazitäten für die komplexe Versorgung durch eine Neugestaltung des Behandlungsablaufs für Notfallpatienten
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat seine Kapazitäten für die
komplexe Versorgung durch eine Neugestaltung des Notfallversorgungsprozesses
erweitert und erfüllt damit die steigende Nachfrage, ohne den zeitnahen Zugang
für Patienten zu beeinträchtigen, die eine hochspezialisierte Behandlung
benötigen.
Das KFSH verfügt über mehr als 1.500 Betten für hochspezialisierte
Versorgungsbereiche, darunter Transplantationsmedizin, Onkologie, Immuntherapie,
Herzmedizin sowie weitere Programme der Tertiär- und Quartärversorgung. In
diesem Umfeld können Verzögerungen in der Notaufnahme Auswirkungen auf die
Verfügbarkeit von Betten, geplante Behandlungen, kritische Verlegungen sowie die
Möglichkeit haben, komplexe Überweisungen anzunehmen.
Das Krankenhaus begegnete dieser Herausforderung durch eine koordinierte
Neugestaltung der Prozesse. Stabile Patienten können gegebenenfalls direkt aus
den Ambulanzen aufgenommen werden, wodurch ein unnötiger Umweg über die
Notaufnahme vermieden wird. Die Entlassungen am Vormittag, die
Medikamentenausgabe, die Laboruntersuchungen und die radiologischen Leistungen
wurden optimiert, um den Patientenumschlag zu verbessern und Kapazitäten bereits
früher am Tag freizusetzen.
Die Echtzeitüberwachung durch die KI-gestützte Leitstelle für Patientenfluss und
Kapazitäten unterstützt diese Abläufe, indem sie Verzögerungen erkennt, Engpässe
prognostiziert und die operativen Ressourcen dorthin lenkt, wo sie benötigt
werden. Insgesamt führten diese Maßnahmen dazu, dass sich die mittlere
Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2
Stunden bis Mitte 2025 verringerte.
Das KFSH betrachtet die Kapazität als eine krankenhausweite klinische Ressource
und nicht lediglich als reine Bettenzahl. Die effektive Kapazität hängt davon
ab, wie schnell Patienten Entscheidungen, Diagnosen, Behandlungen, Verlegungen
und eine sichere Entlassung erhalten. Durch die Optimierung der Abläufe über den
gesamten Behandlungsverlauf hinweg ist das KFSH in der Lage, komplexere Fälle zu
behandeln und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit bei Notfällen
aufrechtzuerhalten sowie die Leistungsfähigkeit der spezialisierten Dienste zu
gewährleisten.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance
wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im
Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5d3fb14-9ce1-4246-a7ba-
d359e0e7a5fa
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