GNW-News: Das KFSH erweitert seine Kapazitäten für die komplexe Versorgung durch eine Neugestaltung des Behandlungsablaufs für Notfallpatienten

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat seine Kapazitäten für die

komplexe Versorgung durch eine Neugestaltung des Notfallversorgungsprozesses

erweitert und erfüllt damit die steigende Nachfrage, ohne den zeitnahen Zugang

für Patienten zu beeinträchtigen, die eine hochspezialisierte Behandlung

benötigen.

Das KFSH verfügt über mehr als 1.500 Betten für hochspezialisierte

Versorgungsbereiche, darunter Transplantationsmedizin, Onkologie, Immuntherapie,

Herzmedizin sowie weitere Programme der Tertiär- und Quartärversorgung. In

diesem Umfeld können Verzögerungen in der Notaufnahme Auswirkungen auf die

Verfügbarkeit von Betten, geplante Behandlungen, kritische Verlegungen sowie die

Möglichkeit haben, komplexe Überweisungen anzunehmen.

Das Krankenhaus begegnete dieser Herausforderung durch eine koordinierte

Neugestaltung der Prozesse. Stabile Patienten können gegebenenfalls direkt aus

den Ambulanzen aufgenommen werden, wodurch ein unnötiger Umweg über die

Notaufnahme vermieden wird. Die Entlassungen am Vormittag, die

Medikamentenausgabe, die Laboruntersuchungen und die radiologischen Leistungen

wurden optimiert, um den Patientenumschlag zu verbessern und Kapazitäten bereits

früher am Tag freizusetzen.

Die Echtzeitüberwachung durch die KI-gestützte Leitstelle für Patientenfluss und

Kapazitäten unterstützt diese Abläufe, indem sie Verzögerungen erkennt, Engpässe

prognostiziert und die operativen Ressourcen dorthin lenkt, wo sie benötigt

werden. Insgesamt führten diese Maßnahmen dazu, dass sich die mittlere

Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2

Stunden bis Mitte 2025 verringerte.

Das KFSH betrachtet die Kapazität als eine krankenhausweite klinische Ressource

und nicht lediglich als reine Bettenzahl. Die effektive Kapazität hängt davon

ab, wie schnell Patienten Entscheidungen, Diagnosen, Behandlungen, Verlegungen

und eine sichere Entlassung erhalten. Durch die Optimierung der Abläufe über den

gesamten Behandlungsverlauf hinweg ist das KFSH in der Lage, komplexere Fälle zu

behandeln und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit bei Notfällen

aufrechtzuerhalten sowie die Leistungsfähigkeit der spezialisierten Dienste zu

gewährleisten.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance

wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im

Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

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